本报记者 李心萍 王云杉

国家电网北京电力海淀保通抢修人员抢修房山区张坊镇片上路10千伏线路。

王 洋摄

中国中铁三局救援队清理隧道洞口泥沙，抢修丰沙线。

王再冉摄

用时27小时，中国交建建成两座通往河北涞水县失联村庄的“生命之桥”。

奋战71小时，中国中铁、中国铁建抢通丰沙线，帮助3趟受困列车旅客成功脱困。

作战7天，新兴际华完成河北涿州市排涝任务，累计排涝量相当于1/8个西湖水量。

7月以来，我国进入主汛期。习近平总书记和党中央始终高度重视防汛救灾工作，多次作出重要部署。

8月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。会议强调，各有关地区、部门和单位要始终绷紧防汛救灾这根弦，始终把人民生命财产安全放在第一位，以“时时放心不下”的责任感，慎终如始做好防汛抗洪救灾各项工作。

国资央企贯彻落实中央政治局常委会会议决策部署，持续做好防汛抗洪救灾各项工作，全力以赴加快灾后恢复重建。

国务院国资委发布的数据显示，截至8月28日，中央企业已累计投入50万人次、17万台次设备车辆参与北京、天津、河北、黑龙江等地抢险救灾。

防汛抗洪守底线

最大限度减少灾害影响，保障经济社会稳定运行

在关系国计民生的能源、通信、交通运输、物流、粮食等领域，中央企业是主力军。时时关注、做足准备，最大限度减少灾害带来的影响，对保障经济社会稳定运行至关重要。

国务院国资委坚决贯彻落实党中央决策部署，指导中央企业全力做好防汛抗洪工作——

坚决守牢保电阵地。

7月27日，天气预报显示，今年第5号台风“杜苏芮”将于7月28日从闽粤沿海登陆。中国华能罗源电厂第一时间调整防台应急响应级别，做足准备：

运行人员严格执行防台防汛措施操作卡，逐一对主厂房、配电间进行大排查，确保各部件紧固；加强对电气设备的绝缘测量和各辅机轴承温度的监测，确保锅炉稳燃……7月28日至30日台风影响期间，中国华能罗源电厂两台火电机组安全稳定运行，累计发电5937万千瓦时，厂内存煤可满足满负荷20天以上使用要求，后续煤炭供应充足。

保障油品稳定供应。

“七下八上”防汛关键期，中国石油勤排查、早发现、快治理，全力保障油品供应。

运输环节，中国石油运输公司在确保安全的前提下，通过变更配送路线、提前配送等，全力确保北京市范围内各站点油品库存高位运行。7月29日至31日，该公司在华北地区共配送油品4.6万吨。

销售环节，基层库站员工坚守岗位，规范执行巡检工作，全力做好各项防汛防台风措施。中国石油华北地区全部库站保持正常运营，大厂油库库存充足，可付量满足市场需求。

确保水利设施平稳运行。

受极端降雨影响，南水北调中线范围内的海河流域子牙河、永定河、大清河相继发生洪水。为全力确保供水安全，中国南水北调在岗人数6152人，现场抢险人员3015人，值班值守人员3137人，设备458台（套），较正常备防状态增加人员2倍以上，增加设备1倍以上。截至8月17日，南水北调中线正常供水，工程运行平稳，水质稳定达标。

全力确保储粮安全。

应对汛情，中储粮集团石家庄直属库辛集分库27名党员在齐腰水中抢险11个小时，抽排积水，有效防止雨水进入粮仓，确保储粮安全；邢台直属库赶在雨前抢卸小麦入库，确保粮食全部入仓、仓门密封完好……面对极端降雨过程，中储粮集团全力战汛，做到人安、粮安、库安。

抢险救灾冲在前

第一时间采取行动，抢修交通、通信、电力等受损基础设施

19时，启动一级应急响应机制，中止休假、召回人员；

20时，唐山、武汉基地200名专业队员携装备驰援北京；

22时，71名专业队员，携31台（套）装备抵达北京房山区，投入北拒马河遂行暗坡抢护任务；

次日凌晨3时，第一梯队360名专业骨干及救援装备，全部抵达北京房山区、门头沟区及河北保定市救灾现场……

这是7月29日北京及周边出现极端降雨后，中国安能展现出的抢险速度。半个多月时间，430多名中国安能专业救援骨干携带各类装备，多路出击、连续作战，救伤员、保河堤、修道路、排险情。

汛情就是命令，险情就是战情。中央企业第一时间采取行动，抢修交通、通信、电力等受损基础设施，用心用情保障受灾群众生活。

——分秒必争，尽早恢复路网畅通。

7月30日，丰沙线发生严重水害，3趟列车受困停靠北京门头沟区落坡岭，情况紧急、令人忧心。

消息传来，一支支抢险救援队伍紧急成立：中国铁建，第一时间电告环京单位，所属二级单位纷纷“出列”；中国中铁，一声号令，1395人、62台套设备即刻就位。

连夜翻山越岭抵达抢险一线，在峡谷塌方前，组成“人墙”护栏，帮助疏散受困乘客；清理塌方、修复道砟、抢通断点；敷设光缆、信号电缆、接触网……快速集结，有序抢险，8月8日，丰沙线成功抢通。

——科技助力，第一时间恢复电力。

直升机吊铁塔！8月9日傍晚，在黑龙江海林市，直升机吊起2.3吨重的铁塔，在夕阳映照下飞过海浪河。17时55分，铁塔稳稳地“坐”在110千伏海长线102号塔基上。

受台风“杜苏芮”影响，110千伏海长线多基铁塔被洪水冲毁。由于积水和淤泥深达半米，路面机械无法通行，国家电网决定开展直升机输电线路铁塔整塔吊装作业。“这在国内尚属首次。”国家电网牡丹江供电公司安全总监李勐说，如果没有直升机，至少半个多月后才能施工。

10小时，供电人抢通线路，依次“点亮”北京妙峰山、十渡等地区；一方有难、八方支援，山西、山东、湖北等地的抢修人员抵达涿州市，争分夺秒抢修复电……面对汛情给电力系统造成的损害，国家电网积极抢通、加快修复，助力生产生活秩序恢复。

——水退人进，及时恢复信息通信。

8月4日，中国移动北京公司房山分公司网络部副经理崔桐已经一个星期没好好睡过觉了。实时监控界面上，灰色和红色区域不断变大，崔桐很是焦虑：“这意味着有基站受损，信号中断。”

抢险救灾，通信信号就是平安信号。中国移动抢险人员背上三网便携卫星基站，顶风冒雨步行前往受灾地区。

水退，路通，人进，网通。洪水退去，通信保障“国家队”第一时间抢修信号，“路通到哪里，通信就恢复到哪里”。中国电信基层员工奋战一线，不顾路面淤泥阻碍，打通北京房山区、门头沟区每个乡村的通信路；中国联通依托智慧运营平台，启动通信基站自愈功能，保障信号快速恢复；中国移动升起无人机“空中基站”，为黑龙江五常市沙河子镇4个行政村恢复通信。

灾后重建勇担当

有力有序、善始善终，帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序

眼下，国资央企正积极参与灾后重建工作，帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。

清理河道，恢复交通。

洪水退去，灾后重建的当务之急是排水清淤。来到北京永定河岸，只见运输车、应急车、排水泵、挖掘机交错而行，灾后修复工作正有序开展。

8月14日以来，国务院国资委迅速组织中国建筑、中国中铁、中国铁建、中交集团、中国电建、中国能建、中国安能等建筑领域央企发挥专业优势，调集人员6794人次、大型设备3580台次，投入永定河门头沟段主河道抢险清理工作。仅中国铁建，就完成河道清理13公里，完成清淤8700余立方米，清理砂石4600余吨、各类垃圾近2000吨、树木4万余株。

修复城市，畅通循环。

近期极端降雨过程对不少城市的公共基础设施造成损害，中央企业持续奋战，帮助城市恢复正常运行。

在北京，中国建科主动请缨，第一时间参与房山区和门头沟区暴雨后房屋紧急排查工作，做好检查评估工作，助力灾后重建。

在涿州市，中国五矿全力抢修涿州污水处理厂，完成三个厂区清淤、内部地下管网清理打通、生化池浮萍清理等工作，保障重大民生工程恢复运行。

清淤清障，重建家园。

山洪退去，“开荒”成了村民返回家园的第一道难题。

洪灾刚过时，门头沟区妙峰山丁家滩村满是淤泥，不少房屋遭到冲毁。

中国能建组织工作人员558人，携带挖机、装载机、铲车、自卸车等设备359台（套），赶赴丁家滩村参与清障和建设。截至8月17日17时，累计清理淤泥6610立方米、砂石8030立方米、各类垃圾9308吨、树木5798株，完成护坡修复1570米。

防疫消杀，保障安全。

洪涝过后，公共卫生灾害发生概率增加，防疫消杀必不可少。8月9日以来，中国中检河北公司防疫保障青年先锋队先后深入洪涝灾害影响严重地区，对洪水浸泡过的房屋、校舍、农贸市场等公共场所、临时搭建的帐篷、垃圾点、厕所等“四害”孳生地进行全面药物喷洒消毒和相关卫生处理，作业面积近百万平方米。

日前，国务院国资委召开会议，提出中央企业要善始善终做好防汛抗洪、抢险救灾、恢复重建等各项工作，为保障人民群众生命财产安全和经济社会健康发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年08月30日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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