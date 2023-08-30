原标题：“巨”能环就位 | 三门核电又一里程碑节点顺利实现

8月29日，三门核电4号机组钢制安全壳一环顺利吊装就位。这是继4号机组安全壳底封头吊装就位后的又一里程碑节点，为4号机组核岛反应堆厂房后续施工创造了有利的条件。

本次吊装的一环是钢制安全壳最大、最重的模块，吊装重量1000余吨，包含了各类贯穿件、闸门、附件板等构件，焊接、热处理、无损检测工程量大，质量要求严格，施工难度高。

在3号机组钢制安全壳一环成功就位的基础上，项目管理团队对4号机组钢制安全壳一环组装、运输和吊装进行了一系列的改进优化：一是优化运输防变形工装的连接方式，降低施工难度；二是优化多索具摘钩工艺，提高摘钩效率；三是优化闸门曲面开孔工艺，闸门组对间隙更为准确均匀；四是优化热处理工序，贯穿件热处理效率提高2倍以上。

三门核电二期工程项目建设团队以党建联建为载体，在项目指挥中心（PCC）的统一指挥下，践行“六个一”一体化项目管理模式，克服高温酷暑、台风多发等不利因素，大力协同、集中攻坚，实行任务清单化，从方案评审到质量计划关闭、从施工准备到检查验收，及时高效处理各项工作任务，为本次里程碑节点顺利实现提供了有力保障。

(责编：董童、李源)

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