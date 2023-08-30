原标题：为贸易往来提供实实在在的便利

早上8点不到，我便来到上合组织地方经贸合作综合服务平台（以下简称“上合经贸综服平台”）线下展厅开始了一天的工作：参加工作会、温习讲解词、接待一批批前来参观的客商、回复客户在网上提出的问题……

我来自乌兹别克斯坦，是上合经贸综服平台线下展厅的一名讲解员，2021年来到上合示范区工作，参与并见证着中国与上合组织国家持续热络的经贸合作。我会说俄语、英语、中文等6国语言，和外国客户打交道是我的主要工作。起初，我只负责向前来参观的客商介绍上合示范区发展情况和陪同翻译，随着去年11月上合经贸综服平台正式上线，我的工作也愈发忙碌。

上合组织国家客商对在中国投资兴业的热情正在不断提升，是我工作时的直观感受。前来参观考察的上合组织国家客商越来越多，一个月接待十几批也不稀奇，并且办理实际业务意愿的客商也在增多，他们对中国市场的法律法规、金融税务、补贴政策等十分感兴趣。基于此，我还承担起与客户联络沟通等任务，我会向掌握专业知识的同事请教，然后为客户在线解答。

从求学到工作，我已经在中国生活了9年。虽然上合示范区正处于发展起步阶段，但这里交通十分方便，资源丰富，贸易平台也很多，可以链接世界市场。随着上合经贸综服平台功能不断完善，这种全链条、一站式的综合服务，为上合组织国家贸易往来提供了实实在在的便利。

不久前，一家乌兹别克斯坦干果贸易企业的代表来到上合示范区，希望在中国注册公司。他们原本只打算简单看看，随着交谈深入，他们了解上合经贸综服平台功能后，对通过平台办理公司注册业务表现出浓厚兴趣，现在我们一直保持着联系。

在我的帮助下，这家干果贸易企业正在准备相关材料，在上合经贸综服平台上完成注册后，将正式落户上合示范区，并计划在这里打造一个乌兹别克斯坦干果交易中心，开拓中国业务。我的工作越来越忙，这说明中国和上合组织国家合作在不断发展，心里反而很踏实，因为我感受到了自己工作的价值。我愿意扎根在这里，因为这里有美好的未来。

（本报记者刘艳杰采访整理）

(责编：杨曦、陈键)

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