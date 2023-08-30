原标题：我国已批准发布17137项国家标准物质

科技日报讯 （记者王怡）日前，记者从中国计量测试学会获悉，最新数据显示，我国已批准发布17137项国家标准物质。其中，国家一级标准物质3219项，国家二级标准物质13918项，已全面覆盖临床化学分析与药物成分分析、环境化学分析、物理特性与物理化学特性测量等13大领域，为民生保障和科技、经济社会高质量发展提供了重要计量技术支撑。

标准物质是一种已经确定了、具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料，在生物、化学、医药等众多领域充当测量砝码，是推动经济发展质量，保障产业链、供应链安全可控的重要基础和关键一环。

近年来，在政策引导和市场需求双重激励下，我国标准物质行业得到快速迭代和规模化应用。2021年新获批国家标准物质2050项，2022年新获批国家标准物质1355项。我国部分标准物质还出口到20多个国家和地区，国际认可度和影响力不断提升。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经