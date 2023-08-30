8月29日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”“平安”“集团”或“公司”）公布2023年中期业绩。上半年公司实现归属于母公司股东的营运利润819.57亿元，归属于母公司股东的净利润698.41亿元，年化营运ROE达18.2%，集团基本每股营运收益为4.63元。公司向股东派发2023年中期股息每股现金人民币0.93元，同比增长1.1%。

综合金融模式优势独特 驱动金融主业稳健增长

坚持以客户为中心，持续深耕个人客户，平安集团稳步推进综合金融战略，夯实客群经营。 2023年上半年，集团个人业务营运利润683.55亿元，占集团归属于母公司股东的营运利润的83.4%。集团个人客户数超2.29亿，较年初增长1.2%；同时持有多家子公司合同的个人客户数超9071万。

寿险深入推进"4渠道+3产品"战略，改革成效显著。全面拓展多元渠道，持续提升业务品质，积极推出多样化产品和服务，实现经营业绩稳健发展。2023年上半年寿险及健康险业务实现新业务价值259.60亿元，新业务价值同比大幅增长45.0%（同口径）。

渠道综合实力大幅增强，代理人渠道推进高质量转型，2023年上半年实现新业务价值213.03亿元，同比增长43%（同口径），人均新业务价值同比增长94.3%，新增人力中“优+”占比同比提升25个百分点。银保渠道实现跨越式价值增长，上半年新业务价值28.25亿元，同比增长174.7%（同口径）。

财产保险业务稳定增长，业务品质保持良好。2023年上半年，平安产险保险服务收入1558.99亿元，同比增长7.8%，整体承保综合成本率98.0%，其中车险业务承保综合成本率97.1%。贯彻精细化经营的方针，车险业务经营稳健有序。

银行经营业绩表现稳健，资产质量整体平稳。2023年上半年，平安银行实现营业收入886.10亿元；净利润253.87亿元，同比增长14.9%；零售业务总体实现稳健增长，管理零售客户资产（AUM）38,640.24亿元，较年初增长7.7%；个人存款余额11,474.81亿元，较年初增长10.9%。

医疗健康布局持续深入 打造价值增长新引擎

平安汲取过去十余年保险及医疗行业运营管理经验，将线上、线下医疗健康生态圈与作为支付方的金融业务无缝结合，形成独有的盈利模式。

医疗健康生态持续赋能金融主业。2023年上半年，集团29.7%的新增客户来自于集团医疗健康生态圈，享有医疗健康生态圈服务权益的客户对平安寿险新业务价值贡献占比超68%。截至2023年6月末，在平安超2.29亿的个人客户中有超64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务，其客均合同数约3.43个、客均AUM达5.58万元，分别为不使用医疗健康生态圈服务的个人客户的1.6倍、3.2倍。作为支付方，平安有效协同保险与医疗健康养老服务，团体客户、个人客户经营均取得显著进展。2023年上半年，集团医疗健康相关付费企业客户超3.3万家，平安健康过去12个月付费用户数超4500万；平安实现健康险保费收入超700亿元。

科技创新赋能金融主业提质增效。截至2023年6月末，集团专利申请数累计达49429项。 2023年上半年，数字化营销平台助力代理人触客超1.1亿人次；实现智能引导客户自助续保1,734亿元，同比增长13%；AI坐席服务量约9.9亿次，覆盖平安81%的客服总量，智能化理赔拦截减损60亿元，同比增长33%；科技业务实现净利润23.08亿元。

展望下半年，中国平安表示，将不断巩固综合金融深度协同优势，持续推进医疗健康养老布局和全面数字化转型，增强服务实体经济质效，助力扩内需促消费，激发金融保险、医疗健康主业的内生动力，扎实推进高质量发展，不断为客户、员工、股东及社会创造更大的价值。

(责编：董童、高雷)

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