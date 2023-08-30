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2027年建成先进的制造业技术创新体系

2023年08月30日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：2027年建成先进的制造业技术创新体系

　　科技日报北京8月29日电 （记者崔爽）为全面准确把握产业技术现状，有效开展技术攻关、成果转化和先进适用技术推广，实施制造业技术创新体系建设和应用，实现高水平产业科技自立自强，8月29日，工业和信息化部印发《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》（以下简称《实施意见》）。

　　制造业技术创新体系（以下简称技术体系）按照产品生产流程或产品组成环节构建1套环环相扣的评估分析框架，围绕产业技术供给和支撑2条主线，形成关键技术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9张清单，依据技术成熟度和制造成熟度模型，对比国内外差距，形成5个评估等级。

　　《实施意见》提出两个阶段目标：第一阶段到2025年，形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法，基本建立涵盖制造业各门类重点产业典型产品的技术体系；第二阶段到2027年，建成先进的制造业技术创新体系，全面形成横向协同、纵向联通的技术体系网络。

　　《实施意见》明确，技术体系主要支撑6大方面应用：一是支撑关键核心技术攻关。建立关键核心技术攻关目录，做到全面准确，防止漏项和重复立项。二是支撑科技成果产业化。确定成果清单，分类开展成果产业化工作。形成以企业为主体，产学研协同的工作合力。三是支撑推广先进适用技术。精准识别长板优势，形成先进适用技术推广目录，充分发挥行业组织和专业机构作用，用好标准、认证等工具。四是支撑产业技术基础能力建设。系统梳理产业技术基础能力，支撑标准制定、推广和质量检测、科技成果、产业信息、知识产权等能力建设。五是支撑区域产业发展。精准开展产业链补链强链，针对性开展招商引资。培育和引进优质企业，形成高水平创新型企业梯队。六是支撑企业技术研发和供应链管理。建立健全风险预警和防控机制。

(责编：杨曦、陈键)
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