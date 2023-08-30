据中央气象台预报，今年第9号台风“苏拉”可能于9月1日夜间到2日上午在广东东部一带沿海登陆（台风级或强台风级），第11号台风“海葵”预计9月1日夜间开始影响我国东部海域。受双台风效应、副热带高压、西风槽等多种因素影响，预计8月31日—9月3日，华东、华南及黄淮沿海将出现强风雨天气，可能对农业生产造成不利影响。农业农村部8月29日下发通知，要求各级农业农村部门深刻认识抓好今年农业防灾减灾工作的极端重要性，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终绷紧防汛救灾这根弦，以“时时放心不下”的责任感，慎终如始做好防台防汛、抗洪救灾各项工作，最大限度减轻灾害影响。

切实加强灾害监测预警。双台风相互影响，台风移动路径复杂，具有很大不确定性，加密与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，紧盯台风移动路径、强度和天气、海浪变化，提早预测预判强降雨天气对农业生产的影响，充分利用电视、广播、手机短信等，及时发布预警信息，宣传台风防范措施，确保不漏一户、不落一人。预警信息第一时间通知到相关海域的渔船和人员，及时动员相关海域作业渔船和养殖人员回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，确保人员生命安全。加强应急值守，强化灾情调度，及时收集、核实和反映灾情，提高信息的时效性和准确性。

落实落细防灾关键措施。及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，加强水泵等抽排设备以及柴油电力调度准备，防止发生大面积内涝。抓紧加固果树和大棚、畜禽圈舍等农业生产设施，防止雷暴大风等强对流天气造成倒伏或受损。指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工作。提早加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作。

精准指导灾后生产恢复。及时组织专家核查评估灾害影响，组织农技人员深入生产一线，制定技术指导意见，因时因地因灾落实灾后恢复生产技术措施。一旦出现积水，要加大机具和人力投入抢排，修复水毁农田。对受淹的水稻，要及时查苗洗苗扶苗，加强肥水管理，促进恢复生长。对玉米大豆等旱地作物，要抓紧落实“一喷多促”等措施，促进正常生长发育，确保安全成熟。对因灾绝收地块，要结合农时季节和地区特点，因地制宜改种补种。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，做好农机装备和作业队伍保障，及时修复灾毁设施，满足灾后生产恢复需要。

及时开展动植物疫病防控。洪涝灾害发生后，指导养殖户对受淹的畜禽圈舍、畜禽用具和养殖水体等进行全面消毒，及时对死亡畜禽和水产品进行无害化处理。加强疫情监测，及时调拨动物防疫应急物资，根据实际开展紧急强化免疫，确保大灾后无大疫。台风利于水稻“两迁”害虫、玉米南方锈病等重大病虫害扩散流行。要强化监测调查，及时发布病虫信息，全面落实“发现一点、防治一片”防控措施，大力推进统防统治和应急防治，坚决遏制病虫害扩散蔓延。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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