择 远

原标题：今日视点：多项制度优化支撑资本市场行稳致远

最近一段时间，多个部门就活跃资本市场、提振投资者信心陆续推出一批举措，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，既立足当下，又着眼未来，对资本市场行稳致远形成有力支撑。

相关举措中，有些政策效果立竿见影，比如减持新规。近年来，A股市场减持压力不小，不乏上市公司的大股东、董监高等“关键少数”存在“割韭菜”心态，对投资者信心带来伤害，让二级市场承受着巨大压力。为此，监管部门先后作出规范：7月28日，证监会规范离婚等“绕道式”减持行为；8月27日，证监会进一步规范股份减持行为。

减持新规出台后，陆续有上市公司发布公告称，根据监管要求并结合自身情况，公司控股股东、实际控制人等大股东提前终止减持计划。业界对此给予积极评价，认为这是让大股东“回归正轨”的重要举措，有助于缓解集中抛售压力，引导股票交易恢复供需平衡。

在看到立竿见影效果的同时，我们也要认识到，一项政策从推出到产生积极作用需要有一个过程，因此必须要用长远的眼光来看待。

比如，面对“目前中长期资金持股占比不足6%，远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平”这一现状，就要加快投资端改革，为中长期资金入市提供更加有力的支持保障，为资本市场高质量发展引入源头活水。

但这并非一朝一夕就能完成，需要各方配合。从监管的角度看，相关部门要加强沟通，为中长期资金参与资本市场提供更有力的支持保障；从机构的角度看，要提高对中长期资金属性和责任的认识，着力提高权益投资规模和比重，要正确看待短期波动，用实际行动引领长期投资、价值投资、稳健投资。

看待当前的资本市场，我们还要结合宏观经济形势进行分析。业界普遍认为，观察和解读经济形势和资本市场运行，既要看清短期的、阶段性的“形”，更要读懂长期的、根本性的“势”。在看到短期困难挑战和阶段性压力的同时，更要增强长期发展的信心和耐心。

当前，我国经济运行正处于恢复发展的关键期。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。在此背景下，从资本市场来看，“稳”是一个关键词：稳中向好的环境，为资本市场运行打下良好基础。叠加一揽子政策稳步落地，释放的积极信号将有效激发市场活力，提振投资者信心。

随着各项优化措施不断推出，资本市场将迎来符合广大投资者预期的行情。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经