韩昱 杨笑寒

原标题：今年前7个月国有企业营业总收入同比增长4.3%

8月29日，财政部公布数据显示，今年前7个月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”）经济运行继续呈恢复性增长，增速略有下降。从具体数据看，前7个月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。

“今年前7个月，国有企业营收、利润实现双增长，进一步验证了我国经济持续恢复态势没有改变，中国经济的韧性、潜力、能量、空间在积极的财政政策和稳健的货币政策双重作用下正在得到有效激发和释放，经济增长的内生动力和良好预期得到不断巩固。”中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群告诉《证券日报》记者，这不仅有助于带动其他所有制企业的生产经营活力提升，也为全年经济增长提供了有力支撑。

广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，可以看到，尽管受到国内外复杂形势的影响，国有企业在经济运行中仍然保持着一定的稳定性和增长动力，这主要得益于国有企业自身的改革和创新。

虽然数据显示出增速略有下降，不过，巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，国有企业经济运行在整体上保持了稳定增长的态势，尽管增速有所下降，但仍然表明国有企业在经济复苏和市场需求回暖的背景下，能够稳定增长并实现盈利。

中国企业研究院首席研究员李锦在接受《证券日报》记者采访时表示，从今年前7个月国有企业的经济运行情况来看，一些新兴产业如太阳能电池、工业控制计算机系统、新能源汽车等增长速度较快，此外，航空运输、邮政快递等行业也有较为迅速的增长。

展望未来，张依群认为，还需要进一步提高国有企业资产运营质量和效率，积极发挥经济顶梁柱作用，重点在技术研发、设备改造、产品更新、品质提升等方面向内挖潜，为我国经济平稳运行保驾护航。

“国有企业需要持续深化改革，加强创新驱动，提高经济效益和质量。”田利辉表示。

(责编：杨曦、陈键)

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