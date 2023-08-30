关思聪 王海跃

原标题：打通吉林货运“大动脉” 架起亚欧经贸合作“直通桥”

车轮滚滚，汽笛声声。

盛夏八月，一列载有165辆一汽整车的“长满欧”中欧班列再次拉响汽笛，从长春兴隆铁路口岸缓缓启程。这条起于长春，途经满洲里口岸出境，终到欧洲境内的吉林省首条中欧班列，一路向西深入欧洲腹地。

中欧班列“长满欧”货运集装箱装车。（长春国际陆港公司供图）

“长满欧”中欧班列自2015年开通以来，一直高频往返于长春和欧洲之间，承载起吉林省与欧洲之间更深更广更有速度的经贸往来。“长满欧”不仅打破了吉林省进出口产品只能依赖沿海沿边和空港口岸转关的现状，更扩大了东北老工业基地对外开放的半径，使吉林省支柱产业优势不断放大，为吉林省融入“一带一路”、发展外向型经济、打造内陆开放高地、建设东北亚区域性中心城市提供了全新路径。

十个国家百余个站点 高水平推进开放之路

7月31日，一辆辆装载集装箱的卡车通过卡口依次驶入，在现场工作人员的调度下来到指定位置……时下，在长春兴隆铁路口岸，虽然车辆与机械的嗡鸣声此起彼伏，但现场流程井然有序，一个个摆放整齐的集装箱正等待中欧班列的到来。这是“长满欧”中欧班列开行8年来，长春兴隆铁路口岸调配集装箱时常出现的工作场景。

长春兴隆铁路口岸等待调配的集装箱摆放整齐。（长春国际陆港公司供图）

2015年8月31日，“长满欧”中欧国际铁路货运班列作为吉林省首条中欧班列正式开通，开启了吉林省高水平推进对外开放的道路。

“‘长满欧’平均每月发车6列，主要以汽车零部件、机械设备、电子产品等为主。”长春国际陆港发展有限公司总经理助理崔岩岩介绍，截至目前，“长满欧”共计承运货物82000标箱，货值达240亿元人民币。在出口货物中，本省货物占比达到60%，越来越多的“长春造”“吉林造”商品正搭乘中欧班列“走出去”。

“‘长满欧’稳定运行之前，在大部分人的印象中，东北地区的物流中心不包括长春。”长春国际陆港发展有限公司董事长王玥解释道，因为在东北地区，铁路有沈阳铁路局和哈尔滨铁路局两大中心站，海运有大连和营口两大港口，相比之下，长春被认为是物流“洼地”。

如今，“长满欧”的货运量越来越大，货物种类也越来越丰富，来自我国东北三省、环渤海地区、华北地区及东北亚国家的货物在这里完成国际通运、转运，物流“洼地”正逐渐变成“高地”。

首批“长珲欧”进境测试货物抵达长春兴隆铁路口岸。（长春经开区供图）

2021年4月，吉林省第二条中欧班列“长珲欧”正式开通，使得珲春自开埠以来首次完成跨洲际国际铁路联运，为中国与俄国东部地区合作大开发奠定了新的基础。目前，“长珲欧”共计承运货物3300标箱，货值达7.5亿元人民币。

今年5月，中欧班列“长绥欧”随即开通，目前共承运货物200标箱，承运货物0.32万吨，货值约人民币0.93亿元，本省货物占比100%。

作为吉林省高水平开放的重要平台和载体，以长春为枢纽的中欧班列已连接“一带一路”沿线10个国家，贯通俄罗斯境内近百个铁路站点及欧洲腹地30个城市站点。这支“钢铁驼队”跑出了长春市、吉林省开放发展的“加速度”，成为吉林省稳外贸和保国际供应链、产业链稳定畅通的重要支撑。

“点到点”“门到门”服务 产业优势不断放大

在长春市一家汽车零部件企业的生产车间里，自动化生产线上的汽车玻璃正加紧制造中，这些玻璃每周都会搭乘“长满欧”运往德国纽伦堡，并通过“点到点”“门到门”服务送到企业要求的地点。

“长满欧”还有送货上门服务？原来，为强化“长满欧”运输优势，自开通以来，运营方长春国际陆港公司在德国纽伦堡内陆港建立了吉林公共海外仓。从长春等城市运来的玻璃、轴承等汽车零部件，在这里进行短时仓储后进行配送。

长春兴隆铁路口岸等待装车的一汽整车。（长春国际陆港公司供图）

“针对省内产业布局特点，中欧班列开通后，我们为整车、汽车零部件、地板、纺织品、电子产品等货物出口量身定制了运输方案。在吉林，我们直接到工厂提货，通过中欧班列和海外仓的配合，再将货物直接送往当地的工厂，为企业节省了大量时间和资金。”崔岩岩说，这也是“长满欧”更受广大用户青睐的原因之一。

崔岩岩算了一笔账：德国的车企大都在内陆城市布局，如果走海运，不但时间比“长满欧”多10天左右，到港之后还需要企业承担内陆段运输费用；如果走空运，虽然节省时间，但运输费用要比“长满欧”多出7—10倍。

“‘长满欧’可就不一样了，从长春出发只需大约26天就可到达德国纽伦堡，货物运到距离德国车企工厂三四十公里的吉林公共海外仓后，由海外仓工作人员免费为企业进行货物配送。”崔岩岩说。

据了解，“长满欧”中欧班列集装箱场站占地面积50万平方米，拥有两条1050米长的标准铁路道线，主要服务于一汽整车、福耀玻璃、兴家地板、德林木业、锦湖轮胎等吉林省本地企业。其中，汽车相关产业货物占比70%。

自去年11月开始，一汽整车出口量大幅增加。截至目前，“长满欧”已为一汽出口汽车2400余台，包括红旗、奔腾、马自达等多种车型。今年4月，为扩大一汽出口总量，中欧班列“长满欧”联手哈尔滨班列平台公司共同发运一汽整车，目前已发运110台。

装卸班班长王辅旭正在调度装车。人民网记者 关思聪摄

“按照常规方式，每个集装箱只能装载2台整车，我们通过技术改进，改变装卸手法，现在每个集装箱可以装载3至4台整车，起到了降本增效的效果。”长春国际陆港发展有限公司装卸班班长王辅旭介绍说，“长满欧”不断优化创新整车装载方案，积累了丰富的运输操作经验，目前已形成一整套专业化的汽车运输模式，为一汽提供了稳定、安全、高效的服务，以全程供应链式服务推动吉林省汽车全产业链发展。

“在中国现有的中欧班列中，开行整车出口的专列并不多。”崔岩岩表示，“长满欧”出口整车班列，在开启长春汽车行业物流运输新通道的同时，也为中国自主品牌汽车出口提供了便利。东北老工业基地吉林以全新姿态拓展对外经贸新路径，不断拉动对外贸易的跃升。

“一单制”“四位一体”多式联运 带动中欧班列更快更强

在长春德林木业有限公司会议室里，企业管理层正在讨论下一批运往欧洲的货物总量和运输方式，最后，大家一致决定，继续使用“长满欧”中欧班列运输货物。

“‘一单制’真是让我们企业省了不少事，不管中途经过几个国家，拿着一张运单就可以顺利通过，不用换单我们就不用找专人盯着报关和录入信息了，省时又省力。”长春德林木业有限公司贸易经理王凯一语道破了“长满欧”的运输优势。

在长春兴隆铁路口岸，长春国际陆港公司不断完善服务体系，扩充业务范围，以新理念、新思路为国内外企业的根本需求提供多种解决方案，提高企业市场竞争力。

长春国际陆港与天津港集团共同打造的海铁联运班列。（长春经开区供图）

2019年长春国际陆港与天津港集团共同打造了天津港方向双向海铁联运班列。

2023年长春陆港型国家枢纽与大连港口型国家物流枢纽签订战略框架协议，打造吉林陆海互补的外贸国际通道体系。

……

目前，长春兴隆铁路口岸已经形成涵盖公路运输、航空运输、铁路运输、海路运输的“公空铁海”四位一体多式联运物流体系。向北连接满洲里，向南连接大连港、丹东港、营口港，向东连接珲春，向西连接天津港，向“上”连接各主流货运机场，中欧班列“长满欧”成为带动经济发展的“黄金”通道。

长春兴隆铁路口岸正在装运货物。人民网记者 关思聪摄

“‘长满欧’运出去的是商品，运进来的是机遇。”长春一家轮胎企业不断加强与长春国际陆港合作，通过中欧班列扩大了公司外贸链条，促使公司在全国各地的产能纷纷转向长春。

“因为运输成本问题，我们之前将产能都放在了外地的分公司，中欧班列开通后，从长春发车到欧洲，不但降低了成本，还节省了时间，产能自然要向长春倾斜。”轮胎企业负责人解释道。

值得一提的是，与长春兴隆铁路口岸仅一路之隔的长春兴隆综合保税区（以下简称综保区），充分利用综保区境内关外的保税加工、保税物流功能和政策、区位优势，与铁路口岸进行一体化规划建设，形成外贸可上下游延伸、内贸有转换空间的功能一体区，实现了“区港联动”。

综保区相关负责人表示，“这等同于将综保区的虚拟口岸功能实体化，将综保区所具备的保税港区功能发挥得淋漓尽致。”

随着常态化、品牌化运营，中欧班列与长春市、吉林省产业的对接也更加密切。畅联国际物流大通道的中欧班列，有力促进外向型经济发展水平的提升，助力吉林省更好地发挥中国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作中心枢纽作用。

如今，依托“长满欧”，长春兴隆铁路口岸申请到了国家铁路一类口岸、进口整车口岸和进口肉类、进口冰鲜水产品口岸等指定口岸资质，口岸经济产业形态已经形成。

未来，中欧班列将持续助力本地企业深度参与国际经贸合作，不断畅通“长春造”“吉林造”走向世界的通道，以更高效的运输方式促进国内国际两个市场积极联动，为吉林省实现高水平对外开放贡献更大力量。

(责编：乔业琼、吕骞)

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