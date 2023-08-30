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“钢铁驼队”让陕西高水平开放“加速跑”

2023年08月30日09:06 | 来源：人民网－陕西频道
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原标题：“钢铁驼队”让陕西高水平开放“加速跑”

　　“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。”两千多年前，张骞从长安出发，出使西域开辟通道，使商旅不绝于途，从此一条丝路横亘万里，延续千年。

　　两千年后，“一带一路”的伟大构想与实践，为古老的丝路带来新的外延与内涵，给中国内陆城市和沿途各国带来机遇与未来。如今，驼蹄车辙下的古道已变为列车疾驰的铁路，在古丝绸之路的起点陕西西安，一列列“钢铁驼队”从这里鸣笛出发，穿越富饶的关中平原，奔向远方的山地、草原与沙漠。

　　作为中国向西开放的前沿，陕西充分发挥区位、平台、产业等优势，不断推进高质量对外开放，与沿线国家和地区一起“勾勒描绘”，“一带一路”的画卷更加清晰绚丽。

　　连点成线 打通国际贸易大通道

　　“绿黄灯注意运行，黄灯减速，红灯停车！”7月25日下午3点，秦凯驾驶着X8186次中欧班列长安号准点到达新丰镇站，所载货物已顺利运送到相应场站。

7月25日，秦凯驾驶着X8186次中欧班列长安号到达新丰镇站。人民网贾凯璐 摄

7月25日，秦凯驾驶着X8186次中欧班列长安号到达新丰镇站。人民网贾凯璐 摄

　　今年是秦凯与火车相伴的第36年，也是他参与中欧班列长安号值乘任务的第10年。

　　“2013年首趟中欧班列长安号从西安国际港站出发，幸运的是我见证了这一时刻，遗憾的是我没能参与这趟值乘任务。”秦凯回忆道。随着“一带一路”倡议逐渐走深走实，中欧班列开行量逐年增加，他终于圆梦，“之后我们陆续加入中欧班列长安号的接力赛中，大家一段接着一段跑，把火车开出国境线。”

　　从零星试点到遍地开花，中欧班列长安号在新丝路上加速驰骋，从最初五年累计开行486列，到2022年全年开行量达4639列，实现“井喷式”增长，开行量、货运量、重箱率等核心指标均稳居全国前列。目前，中欧班列已开通西安至中亚国家等17条干线通道，覆盖“一带一路”沿线45个国家和地区。

　　相较开行初期，中欧班列长安号运送货物种类也更加丰富，从最开始的工程机械，扩展到了工程原料、橡胶制品、装修建材、服装鞋帽、粮食等各个方面。

　　在西安国际港站内货3线敞顶箱作业区，“90”后龙门吊女司机袁佳静正在紧张作业，来自“一带一路”沿线国家和地区以及国内29个省份的货物在这里集结。

　　“看着全国各地的货物经过我们装卸转运到世界各地，我感觉很自豪。”袁佳静说。

西安国际港站内，龙门吊正在繁忙作业。人民网贾凯璐 摄

西安国际港站内，龙门吊正在繁忙作业。人民网贾凯璐 摄

　　“通过不断开拓‘+西欧’线路，让各节点城市都能够共享中欧班列长安号这一便捷通道带来的红利。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军介绍说，近年来，中欧班列长安号“+西欧”集结体系稳步推进，“+西欧”线路已扩展至20条，辐射长三角、珠三角、京津冀、晋陕豫黄河三角洲等地。

　　推行铁路中转货物站内作业新模式，企业物流成本降低一半；打造中欧班列“长安号”信息化综合服务平台，为企业提供订舱、报关、金融等一站式服务，通过APP几秒钟可完成订舱、付款；在全国率先落地实施陆路启运港退税试点政策，企业退税时间由1个月缩短到1天，资金回笼速度大幅提高……陕西正在加速构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。

　　织线成网 带动企业接轨国际产业链

　　在陕西康佳智能家电产业园内，两条自动化洗衣机生产线开足马力，一台台洗衣机正通过工业机器人完成包装，不久后，这些产品便会发往中亚、东南亚、欧洲等国家。

陕西康佳智能家电产业园内，机器人正在进行包装作业。人民网贾凯璐 摄

陕西康佳智能家电产业园内，机器人正在进行包装作业。人民网贾凯璐 摄

　　“中亚峰会后，吉尔吉斯斯坦商业银行董事长一行就来我们工厂参观，有意为我们的产品做代理。”陕西康佳智能家电有限公司总经理陈钊说，在“一带一路”的牵引下，康佳借助陕西的区位优势和政策红利，大踏步开辟海外市场。“针对洗碗机市场门槛最高的欧洲，康佳研发团队仅用5个月就完成了洗碗机首版样机的研发，目前我们已经获得德国一线品牌5万台的订单。”

　　随着“一带一路”倡议的深入推进，哈萨克斯坦的粮油也逐渐出现在陕西人的餐桌上。

　　“目前我们的粮油产品有三分之一是从哈萨克斯坦进口，进口面粉的售价也从原来每斤9元左右降为6元以内。”西安爱菊粮油工业集团党委副书记、副总经理刘东萌介绍说，今年集团已进口小麦、面粉14600吨，油脂15000吨。

爱菊集团的粮油储备仓前，工人正在装货。人民网贾凯璐 摄

爱菊集团的粮油储备仓前，工人正在装货。人民网贾凯璐 摄

　　西安爱菊粮油工业集团（以下简称爱菊集团）积极响应国家“一带一路”倡议，走出国门，已经在哈萨克斯坦建成年加工30万吨的油脂厂，并与哈萨克斯坦20多个农场主总计150万亩土地签订“订单农业”合作协议，不仅让当地农场主的收入有了保障，也为当地农民提供了就业机会，实现多方共赢。

　　目前，爱菊集团建成以哈萨克斯坦北哈州园区为集结中心、新疆阿拉山口园区为中转分拨中心、西安国际港务区为集散中心的“三位一体”跨国大物流、大加工体系，构建起国内国际优质农产品双循环大通道，让境外优质粮源“买得到、运得回”，探索“一带一路”农产品供应链服务新模式。

爱菊健康生活体验馆内，来自中亚的副食产品琳琅满目。人民网贾凯璐 摄

爱菊健康生活体验馆内，来自中亚的副食产品琳琅满目。人民网贾凯璐 摄

　　年货专列、汽车专列、核桃专列、文化专列……从现代农业技术推广到日用百货、米面粮油再到能源、有色冶金等，借助“一带一路”的东风，爱菊集团、陕鼓集团、法士特、陕汽集团等陕西省内一大批龙头企业加快布局海外市场，“一带一路”倡议已经成为众多企业转型升级、接轨国际化发展的重要契机。

　　据统计，2022年陕西对“一带一路”沿线国家进出口总值突破千亿元，占全省进出口总值的23.3%，同比增长41%，远高于全国增速。今年一季度，陕西对“一带一路”沿线国家进出口329亿元，同比增长43.7%，占全省进出口总值的31.7%。

　　立体多元 推动更高水平对外开放

　　“两个月的时间每个小店的月成交单量都已经过万，我们首次尝到了跨境电商的甜头。”元朝辉和妻子阿妮塔是“一带一路”沿线经贸活力不断增强的见证者和获益者。

　　2014年，元朝辉和阿妮塔在哈萨克斯坦举行婚礼，成了“哈萨克斯坦女婿”的元朝辉收到亲朋好友们的代购请求。“由于需求量日益增大，我们在哈萨克斯坦建立了两个小型的中国商品展示店，一些小的批发商也开始从我们这里下单进货。”元朝辉回忆说。

线下电商体验店“丝路驿站”。受访者供图

线下电商体验店“丝路驿站”。受访者供图

　　2015年，元朝辉注册成立西安丝绸之路电子商务有限公司，2016年在阿拉木图建设了面积3万多平方米、拥有1075个独立档口的“丝路城电商卖场”，一年后又成立了陕西“丝路城”控股集团有限公司……从代购小店到跨境电商，这对丝路夫妻搭上“一带一路”的顺风车，让更多中国商品走进了哈萨克斯坦市场。

　　如今，他们建设的“丝路城”跨境电商平台涵盖了跨境电商业务中的供应链、资金、线上销售、海外仓储及物流配送等全产业链，在哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯设有6个海外仓，拥有300余家中国供应商和2000余家线下电商体验店“丝路驿站”。

哈萨克斯坦主播在海外仓内直播带货。受访者供图

哈萨克斯坦主播在海外仓内直播带货。受访者供图

　　“我们与当地2000多名年轻人进行合作，他们只需要拿起手机拍摄、分享产品的相关视频，就能拿到佣金。”元朝辉对未来的发展充满信心，“中欧班列开到哪里，我们就把业务做到哪里，同时也希望能带动更多丝路沿线国家的年轻人参与到围绕‘一带一路’的创业热潮里来。”

　　元朝辉夫妇的创业故事也是陕西抢抓“一带一路”机遇，着力推动高水平对外开放的一个缩影。

“一带一路”临港产业园。西安国际港务区供图

“一带一路”临港产业园。西安国际港务区供图

　　据统计，2022年陕西新设外商投资企业314家，实际使用外资14.6亿美元，超过2021年全年总量，为2021年的137.6%，规模居全国第19位；同比增长37.6%，增速居全国第11位。

　　丝路迢遥，驼铃悠长。中欧班列长安号奔驰不息，构筑起一条内陆地区连通国际的贸易“黄金通道”，陕西持续深化与“一带一路”国家的务实合作，越来越多本土企业与国际接轨，让中国制造加速“走”出国门，也让陕西打破山海阻隔，与世界的距离越来越近，“一带一路”的机遇在陕西不断被放大、优化，并由点成线、由线扩面，焕发出新活力。

(责编：乔业琼、吕骞)
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