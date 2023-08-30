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湖北：以“硬”通道拓展双向开放新优势

张隽 肖璐欣
2023年08月30日09:06 | 来源：人民网－湖北频道
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原标题：湖北：以“硬”通道拓展双向开放新优势

　　7月27日凌晨2时43分，满载着洗发水、化妆品、齿轮泵、滤清器、离合器摩擦片、陶土等商品的中欧班列X8044次抵达中国铁路武汉局集团公司吴家山站。凌晨的吴家山车站随着这趟车的到来，开始了一天的热闹。

　　该趟回程中欧班列由波兰马拉舍维奇车站发车，经阿拉山口入境，全程历时12天。“这些货物抵达武汉后，部分货物将分别由船舶、汽车或者火车接续到国内其它城市。”吴家山车站货运值班员刘宏涛介绍。

　　2012年10月，武汉首次开通中欧班列，成为继重庆之后第二个开通中欧班列的城市。受惠于“九省通衢”，现在，中欧班列（武汉）拥有48条国际物流通道，辐射40个国家和地区、112个城市。路通则货达，今年1—5月，中欧班列（武汉）发运量从2022年的全国第八“跑”进前三名。

东风汽车装载现场，汉产汽车通过中欧班列运往欧洲。丁旭摄

东风汽车装载现场，汉产汽车通过中欧班列运往欧洲。丁旭摄

　　“快速通关”货物“秒放”

　　4月12日，一列装载着东风汽车的中欧班列（武汉）从中铁联集武汉中心站缓缓驶出，这批“湖北造”汽车将由阿拉山口出境，运往俄罗斯别雷拉斯特。这是全国首趟以“快速通关”模式出口的汽车专列，据测算，对比普通通关模式，“快速通关”模式可缩短时间1至2天。

　　“快速通关”模式下，海关通过对铁路舱单电子数据进行无纸化审核、放行及核销，实现对铁路列车所载进出口货物转关运输监管。此趟专列，在武汉海关申报后，企业无需在阿拉山口出境口岸另行申报，提高了通关效率。

　　“普通通关运输周期大概在20日左右，快速通关之后运输周期大概在15日，缩短了四分之一的运输时间，对于我们企业而言，车辆交付周期缩短，货款回款更快，资金周转率更高了。”东风汽车相关负责人对记者说。

　　“中欧班列（武汉）自开行以来，以其绿色、安全、快捷的优势，成为国内外贸企业进出口的重要运输通道之一。”中欧班列（武汉）的运营商、武汉汉欧国际物流公司相关负责人表示，此次采用的“快速通关”模式不仅为湖北车企出口提供了更加高效、经济的物流方式，也为湖北本土汽车品牌深度参与国际市场分工提供有力物流支撑。

吴家山车站到发线上，刚刚返程和即将开出的中欧班列。丁旭摄

吴家山车站到发线上，刚刚返程和即将开出的中欧班列。丁旭摄

　　枢纽链接优势显现

　　5月19日下午，一列满载55个集装箱、110辆长城汽车的中欧班列“长江号”从荆门国际内陆港铁路作业区驶出，直发武汉吴家山，搭上中欧班列直抵俄罗斯，全程仅需20余天。

　　长城汽车荆门分公司是荆门最大的整车制造企业。以往，该公司的整车出口业务，多是通过汽车运至江苏太仓港或西安、重庆等地，再转载至中欧班列出口。“现在，刚刚下线的新车在工厂门口就能搭乘中欧班列，实现‘出厂即发运’，还可根据海外的销售计划灵活安排发运，物流速度更快、订单交付更及时。”长城汽车荆门分公司相关负责人说。

　　应湖北省内多地企业不断增长的输出需求，中欧班列（武汉）相继开通了襄阳、宜昌、十堰、荆门、咸宁、荆州、黄石省内7条集结线，形成以武汉为中部集聚枢纽、地市州为组货基地的运输网络体系。

　　越来越多的货物从宜昌、襄阳、十堰、咸宁发出班列，在吴家山站集中报关后开往欧洲。来自长三角、珠三角等地的货物也渐渐在武汉集聚。承运的物品种类从传统的光电产品、机械设备、汽车零部件、服装等，逐步拓展到化妆品、援外项目设备，以及麦麸颗粒、黄豆、亚麻籽、化肥、茶叶、柑橘等农作物和副产品，并增加卷烟等新品类。

吴家山中心站繁忙的装车现场作业。丁旭摄.

吴家山车站繁忙的装车现场作业。丁旭摄

　　出口渠道日趋完善

　　“现在一样的成本，我们的货物可以通过铁路迈上出口快车道。”博韬合纤有限公司总经理张世博告诉记者，以往，该公司生产的丙纶短纤大多先通过陆路运往荆州和武汉，再由长江水运出海，“运输环节越多，出现意外的可能性就越大。如遇中转点爆仓导致货物滞留，企业还要支付一笔滞箱费，既花了冤枉钱，还延误了货期，两头都吃亏。”

　　在中欧班列（武汉）的拉动下，深居内陆的湖北正不断夯实连接全国、通达世界的“大动脉”。如今，中欧班列（武汉）实现了向东出海，向西经中亚入欧，向南至东盟，向北至俄罗斯的“四向齐发”新局面。向东，依托湖北港口集团资源整合优势，连接“一带一路”与长江经济带；向西，对接新亚欧大陆桥，以铁路为载体连接武汉与欧洲、中亚；向南，抢抓国家高质量实施RCEP机遇，为外贸企业进入东南亚市场开辟新的物流通道；向北，对接中蒙俄经济走廊，辐射蒙古国、俄罗斯等沿线国家。

　　随着运行线路越织越密，为湖北外贸发展注入了新活力。在中欧班列（武汉）的强力拉动下，冠捷、东风汽车、长飞光纤、富士康等重点企业有效拓展海外市场，带动光电、服装、木材等产业在武汉集聚发展，助力一大批国际企业和国际产能合作项目陆续落户湖北，奔驰、沃尔沃、京东、欧莱雅、博世等先后在汉建立供应链中心仓。

　　中欧班列（武汉）从无到有，年开行量从仅1列到增至538列，跨境运输线路从只有1条到稳定在48条，辐射亚欧大陆40个国家、112个城市……十年来，一趟趟从湖北武汉出发的中欧班列，引擎日夜不息，奔忙在亚欧大陆间。

(责编：乔业琼、吕骞)
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