赵越 张俊

原标题：中欧班列（合肥）：大道如砥 跃动“一带一路”的安徽力量

2000多年前，丝绸之路上驼铃阵阵，谱写丝路华章；如今，“钢铁驼队”中欧班列满载货物，飞驰在亚欧大陆。

一辆辆货车排队驶入，满载货物的火车慢慢驶出，各色集装箱摆放整齐，几台龙门吊正在对集装箱进行吊装作业……这一幕幕物流场景，是安徽合肥北站物流基地的日常写照。

这是中欧班列（合肥）的始发站，每周大概有12-15列中欧班列在这里整装待发，满载着机械设备、家电、汽车配件等货物一路向西，前往欧亚多国，为“买全球”“卖全球”提供有力保障。

合肥北站，整装待发的中欧班列。人民网记者 苗子健摄

铁轨铺路，钢铁架起桥梁

2014年6月26日，安徽省首个国际铁路货运专列“合新欧”中亚班列从合肥北站出发，驶向哈萨克斯坦多斯特克，拉开了中欧班列（合肥）高质量发展的序幕。

2017年11月，合肥市产投集团组建了“合肥国际内陆港发展有限公司”（以下简称“合肥国际陆港”）；2018年1月，该公司正式接手中欧班列的运营工作，中欧班列（合肥）开始了加速发展的新征程。

自合肥国际陆港成立，班列运营部高级经理戴粤强就一直坚守一线操作岗位，对接铁路部门、检查货物、保障班列正常运行是他的日常。

和中欧班列共同成长的六年间，戴粤强见证了中欧班列的发展变化。他告诉记者，中欧班列（合肥）2014-2017年的发行量是165列，而现在一年发行就超700列，到目前累计发运已突破3400列。

变化不止体现在数量上。“班列载运的货物种类也从最初的轻工产品、工业半成品向智能家电、机电产品、汽车、光伏组件等转变，实现了从量的积累到质的飞跃。”戴粤强说。

如今，中欧班列（合肥）不断扩大辐射范围，已实现了二连浩特、阿拉山口等七大口岸的全线贯通，构建了多线路、多口岸、强联动、高覆盖的国际物流大通道。今年中欧班列（合肥）还新增了32个新站点，覆盖范围扩大至18个国家，122个国际站点，已经抵达德国、荷兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、老挝等欧亚多国。

繁忙的合肥北站物流基地。人民网记者 张俊摄

货畅其流，“输”写安徽篇章

“安徽本土的产品越来越好，所以中欧班列搭载的货物从原先不到15%的本土化率到现在的80%，安徽的品牌车辆、宣城的机器人、马鞍山的钢铁、合肥的智能家电等，都是国外顶顶称赞的好物件，更多人感受到安徽制造的魅力。”合肥国际陆港副总经理陈锋自豪地说。

陈锋介绍，中欧班列（合肥）一直坚持“立足合肥、服务安徽、辐射长三角”的总体定位，先后开辟中欧班列（合肥）“+阜阳”“+芜湖”“+宣城”“+黄山”“+蚌埠”等城际定向班列，服务范围覆盖全省16个地市。

2021年8月27日晚，安徽首趟茶叶专列成功开行，经15天后抵达乌兹别克斯坦首都塔什干。黄山的茶叶出了国，绿色的“万里茶道”和彩色的“一带一路”实现碰撞交融。

城市千条线，企业点对点。对于有需求的企业，合肥国际陆港优化“站到站”和“门到门”的全流程、保姆式、定制化服务。仅2023年就开行“江淮号”“奇瑞号”“美的号”“美菱号”等企业定制专列202列，安徽企业本土化率达93.69%，切实服务本土企业走出去，助推“皖货皖运”。

这一点，大恒能源科技有限公司负责人深有感触。“2020年前后，我们接到一笔来自波兰的产品订单，在与合肥国际陆港对接后，我们选择通过中欧班列运送货物，顺利运至波兰，进而开辟了国际市场。”该负责人说。

合肥北站物流基地是中欧班列（合肥）始发站。人民网记者 张俊摄

古道新路，共享发展机遇

数据显示，今年前7个月，中欧班列（合肥）开行640列，同比增长25.74%，其中回程班列336列，占比52.5%。来自欧盟、俄罗斯、乌兹别克斯坦等地区和国家的汽车配件、高端食品、木材、钾肥、电解铜、大麦等产品乘着中欧班列（合肥）进入国内。

谈到中欧班列给经济发展带来的影响，陈锋认为，中欧班列比海运快、比空运价优，尤其是铁路运输货物的附加值高，不仅为安徽本土外向型经济提供了有力的物流保障，也为沿线“通道经济”的高质量发展注入活力。

合肥北站物流基地，工作人员进行中欧班列（合肥）集装箱吊装作业。人民网记者 张俊摄

“中欧班列（合肥）将以此为新的起点，奋力打造国家级中欧班列集结中心，建设国际物流中心、国际贸易中心，打造开放产业集群，持续助力内陆对外开放，为‘一带一路’发展增添新动能。”陈锋说。

历史上的丝绸之路，丝霞万匹，花香满路。新时代的“一带一路”，交流互鉴，歌声盈途。

大道如砥，行者无疆。中欧班列（合肥）整装待发，驶向新的征途。“一带一路”美美与共的道路，越走越宽阔，越来越精彩。

（实习生郑雨洁、刘芝彪对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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