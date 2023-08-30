秦海峰

原标题：南昌国际陆港：向北 风驰电掣 向南 踏浪前行

向塘国际陆港的集装箱整装待发。向塘国际陆港供图

古时，江西是古代丝绸之路的重要货源地，更是海上丝绸之路的重要起点之一，无数瓷器与茶叶由此走向世界。而如今，驼铃阵阵变为汽笛声声，南昌向塘国际陆港的“钢铁驼队”，满载“江西制造”，由此驶向“一带一路”沿线国家。

80多年前，詹天佑在向塘打下浙赣铁路向塘站的第一根路桩，更扎下向塘作为全国铁路核心枢纽之根基。时至今日，依托向塘国际陆港，不沿边、不沿海的江西，将货运触角延伸至欧洲腹地和大洋彼岸，向北，风驰电掣，向南，踏浪前行，助推江西加速融入“一带一路”，擎起内陆开放的旗帜。

跑出物流加速度

近日，一列满载汽车零部件、轮胎、陶瓷餐具、大屏显示器等货物的中欧（亚）班列，在南昌县向塘国际陆港整装待发。

几天后，这批货物将从向塘出发，经阿拉山口口岸出境，最终到达哈萨克斯坦的阿拉木图、伊吉克、梅杰乌、索罗科瓦亚等城市。

“目前已经实现中欧（亚）班列每月常态化发行。以前本地货物通过转运到中亚可能需要15天左右，现在通过中亚直达班列只需9天左右。”向塘铁路口岸开发有限责任公司总经理助理李嘉珉说。

值得一提的是，为了进一步压缩运行时间，2022年11月5日起，从向塘国际陆港开行的所有中欧（亚）班列都采用了“铁路快通”的进出境模式，班列出境更加“畅通无阻”。

比如，从向塘开出的中欧班列花两天时间抵达满洲里。从满洲里出境时还要到海关指定地方进行查验，浪费很多时间。

而现在，班列可在出发时由南昌海关先行查验，抵达满洲里后可直接出境，无需等待。

“向塘国际陆港为南昌海关工作人员专门设置了办公区，让货物出境更加便利。这种模式在全国算是第三个。”南昌县口岸发展中心副主任郭锐说。

郭锐介绍，依托“铁路快通”模式，班列抵达车站1个小时左右就可放行，节省通关时间24小时以上，平均每个货柜可节约费用200元，进一步压缩了中欧（亚）班列的申报成本，实现班列在口岸的高效通行。

得益于班列通行时间的压缩，中欧（亚）班列相比之前的传统转运模式可节约运输成本近40%。

“除了快速通关外，我们还有一个‘第三’。”郭锐补充道。2022年8月26日，全省首趟出口汽车国际铁路直达专列开行，向塘国际陆港也成为全国第三个商品车专列开通点。

“相较传统集装箱国际铁路直达运输不同，这类班列采用中铁特货JSQ6型双层运输汽车专用车，到达满洲里等出境口岸后可直接换乘，全程无缝衔接，进一步减少物流成本。”郭锐说。

统计数据显示，自2017年11月20日开通中欧（亚）班列以来，到2023年6月，向塘国际港累计开行432列，其中进口66列，出口366列，累计货值约12.5198亿美元，不断跑出国际物流加速度。

2023年3月2日，南昌-满洲里-莫斯科“丝路电商”中欧班列、南昌-温州港-洛杉矶铁海联运班列、南昌-上海洋山港-沙特达曼江铃整车出口专列同时从南昌国际陆港铁路口岸二期驶出。人民网记者 时雨摄

面朝大海，满帆前行

在无数中欧（亚）班列向西挺进欧亚大陆时，也有部分铁路班列“背道而驰”，向东行驶至宁波、厦门、深圳等沿海港口。

在郭锐看来，它们“殊途同归”。“中欧班列与铁海联运，都是基于’一带一路’的倡议考虑，意在以中欧班线打通陆路丝绸之路，以铁海联运班线打通海上丝绸之路，从而实现全港的‘双轨制’运营模式。”郭锐说。

“目前来看，由向塘发往宁波港、厦门港的铁海联运班列较多。”李嘉珉说。

话音未落，陆港传来班列开行消息，一列满载着抚州胶带、宜春医用手套、南昌汽车、九江灯具等“江西制造”的铁海联运班列将由此启程，约20小时后抵达宁波港，随后沿着海上丝绸之路出口至越南、马来西亚、沙特阿拉伯、意大利等国。

“像这样的‘南昌向塘-宁波港’线，平均每天都会发运2-3列。截至2023年7月，有300多家赣企的优质产品‘搭车出海’，出口量前五的品种为胶带、灯具、家具、医疗器械和纯碱。”宁波港铁路有限公司江西分公司事业发展部经理罗辉介绍道。

除了宁波港，向塘国际港还与厦门港、盐田港、江阴港、上海港、天津港、烟台港、钦州港、连云港、温州港、广州港等11个海港建立合作关系，铁海联运的“朋友圈”正在不断扩大。

自2017年2月15日正式开行以来，到2023年6月，向塘国际港累计开行铁海联运4494列，进出口货物25.5585万标准箱，累计货值约67.5171亿美元，铁海联运到发量已位居全省第一。

“铁海联运上取得这样的成绩，‘三同政策’功不可没。”李嘉珉分析道。所谓“三同”，即是“进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率”，也称“同价、同港、同效”。

在同效上，向塘国际港开辟了0110、9610等报关申报模式，全面简化申报流程和通关手续；在同价上，则是从企业货运到港、场站集装、铁路运输等多方面、全过程予以补贴，极大降低企业物流成本。

据介绍，到2022年，“三同”试点政策已服务全省外贸企业461家，服务南昌本土企业106家，为企业节约成本超1.5亿元。

“一个企业的物流成本一般占整个生产成本的16%，而如果走铁海联运班列，就能让这16%从成本变为利润，直接提升企业的国际市场竞争力。”郭锐说。

从货“经”，变货“聚”

江西处于内陆腹地，既不沿海又不沿边，与上海港、宁波港等主要港口的距离都在500公里以上，与满洲里等出境口岸也相距甚远。

依托向塘国际陆港、赣州国际陆港等内陆无水港，江西与沿海港口无缝对接，打破距离限制， 面朝大海，满帆前行。

“向塘国际陆港之所以能作为陆港型国家物流枢纽，除了政策和资金上的支持，还得益于向塘得天独厚的地理位置。”李嘉珉说。

2017年以来，向塘国际陆港已面向全球开通运行南昌至荷兰、越南等11条中欧（亚）班列，和南昌至深圳盐田港、宁波北仑港等11条铁海联运外贸班列，覆盖30多个国家和地区，服务出口企业1200余家，实现亚欧主要货源地全覆盖。

截至2023年6月，向塘国际港已累计发行外贸班列4926列、29.5153万标箱，货值约80.0368亿美元，年均增幅超170%，为“江西制造”走出国门、走向世界提供了一条低价、快速、便捷的大通道。

立足南昌，搭上了江西“强省会战略”的顺风车，向塘国际港未来可期，如今，京东、圆通、传化、菜鸟、盒马等130多家企业纷纷围绕陆港布局物流业务，货“经”向塘正在变为货“聚”向塘。

这个定位为“一带一路”陆海双向开放组织型枢纽、江西双循环枢纽经济通道经济发展引擎和大南昌都市圈供应链组织服务中心的无水港，围绕多口岸直通、多品种运营、多方式联运，坚持做优精品班列，开通新班列，日渐成长为区域重要集散中心，推动现代物流、先进制造、特色服务等产业在枢纽周边集聚发展。

“一座港带动一座城，正变成现实，向塘镇依托铁路口岸优势，正加快打造向塘国际陆港新城，形成‘港产城人’的综合布局。”向塘镇党委委员李云翔说。

（实习生陈珂昕对稿件亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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