王勇

原标题：架起“黄金桥” 中欧班列助力“广西制造”加速走向世界

7月20日11时50分，伴随着长长的汽笛声，满载日用品、电子产品、建材产品等55个集装箱货物的X9132次列车从广西南宁国际铁路港出发，经新疆阿拉山口铁路口岸出境，发往哈萨克斯坦阿拉木图市。

近年来，广西持续优化开行中欧班列，助力“广西制造”乘着“东风”一路畅销海外，国外货物也通过班列进入国内，助力广西深化陆海双向开放，融入新发展格局，推动边疆民族地区高质量发展。

中欧班列即将驶出柳州铁路港。闫坤摄

“柳州制造”加速走向世界

6月28日，满载着柳工集团64台装载机、平地机、压路机、挖掘机等重型机械的中欧班列从柳州铁路港开出，经由满洲里口岸出境至俄罗斯莫斯科沃尔西诺站。至此，柳州重型机械跨境直通中欧班列自2021年首趟开行以来，共出口机械1500台以上，发货总量突破2万吨，出口货值超5亿元。

柳州是广西壮族自治区最大的工业城市，工业总产值约占广西四分之一，形成以汽车、机械、钢铁为龙头的产业体系。近年来，柳工集团、上汽通用五菱、东风柳汽等龙头企业的出口需求不断增加，在国际物流方面有巨大需求。

国铁南宁局柳州货运中心市场营销部副部长张涛表示，今年以来柳州始发的中欧班列发送货物已达680标箱，其中重型机械占97%以上。为保障中欧班列安全高效开行，铁路部门加强与企业沟通协调，提前了解货物品类、型号及装车需求，及时调整装载加固方案，优化货运组织、压缩作业时间，保证货物安全快速送达。

从2021年5月18日，首趟“柳州—莫斯科”重型机械跨境直通中欧班列开行，广西实现铁路运输无需中转直发海外，到2022年5月23日重型机械跨境直通发运量达一万吨，再到目前已突破两万吨。两年间，“柳州制造”乘着中欧班列的“东风”一路畅销海外。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年间，绿色丝绸之路开启了中国与全球经济发展的新篇章，也为“柳州制造”走向国际市场创造了新机遇。近年来，中欧班列以稳定、高效的物流服务支撑着全球产业链供应链的“大动脉”。“中欧班列开行以来稳定性强，时间更准，安全性更高，成本也更低，为柳工集团在俄罗斯市场拓展订单交付赢得了商机，提升产品国外竞争力，得到海外客户高度认可。”柳工集团国际业务群业务总监刘霜峰说。

南宁国际铁路港龙门吊正在进行跨境货物吊装作业。植铭鸿摄

广西开行中欧（亚）班列大幅增长

这趟7月20日从广西南宁国际铁路港出发，发往哈萨克斯坦阿拉木图市的X9132次列车发运的是广西泛太国际物流有限公司的跨境货物。

这是一家从事国内外货物运输代理业务的物流企业，铁路跨境运输为其开拓国际市场提供了运力保障。“中欧（亚）班列常态化开行，运量大、时间短、成本低，而且稳定性好、安全性高，有效帮助我们提升产品竞争力，获得更多客户认可，为我们拓展国外市场创造更多机会。”该公司业务经理张霞说，近两年，该公司通过铁路发运中欧（亚）班列共计38列、3858标箱。

为满足广西货物跨境运输需求，助力广西构建“一带一路”有机衔接的重要门户，2021年7月，国铁南宁局组织开行首趟南宁至哈萨克斯坦阿拉木图的中欧（亚）班列，助力“广西制造”走出国门，翻开了广西与欧洲、中亚国家物流往来新篇章。去年7月，“铁路快速通关”模式首次在广西、新疆两地跨关区运用。自此，跨境货物在南宁国际铁路港完成“一站式”报关查验后，到达阿拉山口口岸可直接通关，减少跨省转关手续，货物在途时间整体可节约1至2天，运输更加便捷。

“我们采取优先配足箱源车源、优先装车、优先发车的‘三优先’服务，为企业开辟绿色通道，确保跨境货物运输方便快捷。今年，南宁始发中欧（亚）班列已从每月1列提升至每月2到3列常态化开行。”国铁南宁局南宁货物中心南宁南营业所所长覃煜芳说，截至7月20日，今年南宁开行中欧（亚）班列22趟，发送集装箱货物2420标箱，同比去年分别增长214%、261%。

工人将拆装后的工程机械装入集装箱。闫坤摄

铁路架起“黄金桥” 万里亚欧一线牵

古有丝绸之路驼铃阵阵，今有中欧班列引擎不息。

中欧班列自开行以来，以稳定、高效的物流服务支撑着全球产业链供应链的“大动脉”，已经成为世界运输体系的重要组成部分。

近年来，广西制造业不断发展壮大，在深耕国内市场的同时，积极拓展国际市场，助力“广西制造”走出国门，翻开广西与欧洲、中亚国家物流往来新篇章。

借力中欧班列，广西开放发展的大门越开越大。近两年，国铁南宁局持续优化运输组织，在广西开辟了“南宁—莫斯科”“南宁—阿拉木图”“柳州—莫斯科”“柳州—阿拉木图”“南宁—塔什干”5条中欧（亚）跨境货物贸易运输大通道，广西的重型机械、食品、日用品等丰富货源不断出口欧洲和中亚国家，有效助力广西本土企业推进国际化战略。

乘着中欧班列的东风，“广西制造”正逐步走出国门走向世界，中欧班列积累的“量”将转化为今后发展的“势”，形成更加强劲的市场竞争力，助推广西开放发展新格局。

下一步，国铁南宁局将继续打造品牌化班列，促进高效优势、高质量发展的运输布局形成，吸引更多本土企业出口订单通过中欧班列驶向“一带一路”参与国家。

一趟趟横跨欧亚大陆的中欧班列，真正地让世界看到中国铁路的力量，让构建人类命运共同体的理念更加深入人心。

中欧班列，不仅推动了“一带一路”建设向更高水平、更深层次发展，也传递了时代奋进强音，更为中欧架起了一座“黄金桥”，实现互利共赢。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经