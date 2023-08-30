原标题：嘉兴市秀洲区：做实民生“微实事” 撬动群众“大幸福”

在浙江嘉兴市秀洲区高照街道象贤路上，不难发现路面斑马线换“新装”。“斑马线都模糊了，行人过街不太安全，现在好了，很醒目，心里踏实多了。”市民李帅指着斑马线说。

路面斑马线施划作为高照街道民生“微实事”项目之一，前期市民议事员通过现场查看、听取居民意见、向负责斑马线设置施划的责任部门嘉兴市公安局秀洲分局交警大队高照中队负责人了解项目推进情况，并与交警大队高照中队人员商量斑马线设置的合理性和科学性，保障居民出行安全。

小改变映射出“大民生”。今年初以来，秀洲区人大高照街道工委积极推进人大基层工作，助力建设人民民主实践高地，创新代表履职方式，办好民生“微实事”，让幸福无微不至。截至目前，秀洲区人大高照街道工委已收录事件数达24件，开展各类相关活动20余个，完成民生“微实事”项目14个。

把“问题清单”变为群众的“幸福账单”

“你看，现在这里改成了平缓的斜坡，开电动车上上下下也方便了，再也不用担心打滑摔倒了。”看着小区新改建的电动车专用通道，高照街道香格里小区居民吴师傅满是欣喜。就在不久前，因为这里还是一处落差10厘米的“陡坡”，吴师傅“中过招”，连人带车摔了一跤。

这个“陡坡”是小区里不少居民眼中的“拦路虎”。小区所属运河社区工作人员在了解这一情况后，立即上报至街道人大。高照街道第一市民议事小组很快展开行动，对小区内所有通道进行实地考察并展开讨论，多次与小区物业公司进行协商。

最终，物业公司接受议事小组的建议，“重铸”居民电动车经常出入的口子，将马路牙子改造成了一道略微倾斜的斜坡，成功解决了居民们的困扰，消灭了这一安全隐患。

“公园面积虽然不大，但鲜花、绿植和座椅样样都有，而且就在家门口，非常方便。”看着家门口的“口袋公园”，陶泾村秀园新村村民刘阿姨连连点赞。

经过3个多月的施工建设，近日，陶泾村新建的“口袋公园”正式向群众开放。这处“口袋公园”就是通过高照街道民生“微实事”推动建设的。“前期，人大代表、议事员在走访中发现，小区居民一直想有个可以活动的室外场地，经过专题座谈以及实地查看，我们最终将其列入了街道民生‘微实事’项目，精准捕捉民生需求，用心办好群众小事。”秀洲区人大高照街道工委相关负责人说。

秀洲区人大高照街道工委也将目光聚焦到了托育这件民生“微实事”上。今年3月，在区人大高照街道工委民生“微实事”的有力推动下，秀清社区托育园试开园。该托育园是一所公建民营的普惠性托育园，占地面积500平方米，开设3个班，共60个托位，通过开展全日托、半日托、计时托和延时班等多形式托育服务，满足不同家庭的需要。

一系列看得见、摸得着、感受得到的民生“微实事”项目，正把“问题清单”变为群众的“幸福账单”，积极回应着老百姓对美好生活的向往。

民生“微实事”由群众“点菜”

如何把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好？今年，秀洲区人大高照街道工委发布《高照街道“民生微实事”项目实施办法（试行）》，将民生“微实事”项目从征集到竣工划为五个阶段，确保每一个“微实事”项目从产生到结束都有规可依。

秀洲区人大高照街道工委合理运用1个代表联络站、3个代表联络室、N个代表联络点编织民情民意收集“1+3+N”网络，群众只需要前往任意一个点位就可通过扫描二维码方式提交“微实事”心愿。人大代表、议事员线下同步发力，进背街小巷、进社区、进楼道，肩并肩、面对面宣传民生“微实事”项目相关内容，鼓励居民建言献策，用脚步丈量民生，收集一个个鲜活的“微实事”，实现民生“微实事”由群众“点菜”。

群众的意见建议群众自己处理，收集起来的意见建议被汇集到由片区市民议事员、社区代表、物业代表、居民代表等多方参与的专题座谈会上，各方代表群策群力，围绕项目的名称、内容、资金概算等开展讨论，最终选出可行性强、效益好的“微实事”候选项目。

民生“微实事”项目的确定实施并不是履职的终点而是起点，由区代表小组成员、片区议事成员等组成的监督工作小组严格落实“一月一议一督”制度，采取“看现场、听汇报、查资料”方式，确保项目资金妥善使用，实现人大监督落地有声。

项目建成后，邀请代表和选民参与项目竣工验收，让群众打分点评项目效果，把群众盼的和政府干的紧紧联系在一起，确保民生“微实事”办到群众“心坎上”。

“打造践行全过程人民民主，不仅要深入到城市肌理中，更要落实到更多老百姓的身上。”区人大高照街道工委主任张立忠表示，“我们将用心用情用力解决好群众‘急难愁盼’问题，不断完善民生‘微实事’制度，把一个个居民诉求转化为一条条代表建议，推动一项项暖心工程在高照街道落地开花。”

(责编：董童、李源)

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