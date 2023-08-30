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兴业银行数字人民币合作银行突破100家

2023年08月30日11:05 | 来源：央视网
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原标题：兴业银行数字人民币合作银行突破100家

近日，在成为数字人民币指定运营机构一周年之际，兴业银行数字人民币2.5层合作的商业银行累计超过100家，覆盖股份制银行、城商行、农商行、民营银行、村镇银行等各类型银行，进一步拓宽数字人民币使用场景。

自2022年获得数字人民币指定运营机构资质以来，兴业银行依托银银平台同业合作优势，为合作银行提供优势互补、开放共赢的优质服务，围绕数字人民币应用推广开展系统科技输出、特色场景共建、营销资源共享等合作，数字人民币同业合作进程显著加快，合作机构家数位居运营机构前列。

目前，兴业银行已率先向2.5层合作银行输出“一码通扫”商户收单、自动兑回、联名硬件钱包、生活缴费、代发工资、财政补贴发放、消费贷款、B2C红包、三方缴税等场景应用，提升合作银行的数字人民币应用能力。后续，该行将进一步加快数字人民币功能场景研发，持续优化合作银行体验，携手并进，持续丰富2.5层合作新生态。

(责编：董童、李源)
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