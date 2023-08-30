7月底，雀巢集团发布2023年上半年财报。财报显示，雀巢大中华大区2023年上半年有机增长率4.7%；实际内部增长率1.3%；定价贡献率为3.4%。

近日，雀巢集团执行副总裁兼董事会成员、雀巢大中华大区首席执行官张西强回应说，上述增长得益于电商渠道的助力，以及居家外渠道的复苏和价格调整。“1.3%的实际增长与我们的预期一致。数字背后的源动力是多元的，未来也是值得期待的”。

借力政策东风 掌握消费市场主动权

日前，国务院印发了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，这给了张西强以及雀巢大中华大区很大的发展信心。

作为一家有着157年发展历史、旗下2000多个品牌的老牌外企，雀巢的发展“秘诀”是不把宝押在同一个篮子里，以及时刻通过创新的眼光来主动预判外部的期待。“多元化”“创新性”是张西强心中雀巢在中国借力政策环境、掌握消费市场主动权的重要发展依据。

用张西强的话说：“中国今年对于提振消费信心的政策扶持力度上升了一个台阶，优化外商投资环境‘24条’的颁布，对于我们而言是强大的发展底气。中国是一个成长中的大市场，雀巢始终持续加大在华投资并服务中国消费者的美好生活。因此，国家政策的鼓励与我们的战略是不谋而合的。”

“雀巢大中华大区是雀巢全球五个大区之一，也是发展最快的食品和饮料市场之一。雀巢专业餐饮在大中华大区的突出表现，与中国城市化和经济发展背景下，消费者对于便捷、高品质饮食的需求密不可分。”谈及中国消费市场，张西强用“空间大”“韧性强”“不二选择”进行描述。对于来自于瑞士的雀巢集团而言，本土仅800多万的人口决定了雀巢的“走出去”之路；而中国14亿的人口及庞大的消费人群，则吸引了雀巢的“留下来”之心，中国成为了雀巢要稳稳扎下根的不二选择和发展热土。

雀巢在哈尔滨双城区建立的牧场。（受访者供图）

“中国经济韧性强、市场空间大、政策工具箱丰富，雀巢在中国投资的信心也将更加坚定。从云南普洱，到哈尔滨双城，再到天津经济技术开发区，我们要持续地把好的研发、好的技术带到中国来。”同时，张西强认为，当前的消费者更理性、更谨慎、更关注性价比，这对于消费品企业而言是挑战，也意味着要面对不断加剧的竞争。在这样的发展背景下，品牌方要更加了解消费者的诉求，做好产品创新，以优质的产品为消费者提供一个充足的购买理由。

夯实人才根基 坚持多种形式创新

雀巢上半年财报中特别对产品品类的贡献及发展成效作出了分析，其中一句“增长受益于创新和渠道分销拓展”，总结出了大中华大区发展成绩背后的双轮驱动力。关于驱动力之一的“创新”，张西强从四个方面进行了介绍，“产品创新是一层最基础的发展逻辑，任何一家企业的可持续发展都离不开产品端的创新，但高质量的发展不应仅局限于产品创新，还应体现在模式创新、流程创新、组织创新上”。

张西强举例介绍了他所认为的模式创新。近几年来，雀巢中国一直在努力成为一家好的供应商以及解决方案的提供者。“我们深入到不少的网红品牌、行业门店中，驻扎在客户公司，在消费者看不到的层面做功。比如近年来颇受消费者喜爱的一款饮品生椰拿铁，我们会为相关的合作伙伴提供基础的原料、配方与研发思路，创新性地为其发展提供建议。”张西强说。

雀巢大中华大区的组织创新，是张西强尤为重视的一项工作。他自己这样形容：“我有三分之一的精力放在业务上，三分之一的精力放在了解市场需求上，还有三分之一的精力就放在了人才培养上。”这里提到的人才培养，就是张西强近两年来在推进组织创新、流程创新中的落脚点。

据了解，雀巢中国的人才培养工作聚焦在“老中青”三代的差异化战略上，张西强把公司约300名的中层员工比喻为企业发展的中流砥柱，表示要通过“授权”“赋能”来增强其所带团队的韧性，这也是流程创新的重要一环，缩短决策链，将决策的权利交给最懂相关业务单元的中层领导。此外，张西强把青年员工比喻为“雀巢未来”，要通过量身定制职业规划等方式，培养年轻员工的商业价值观、企图心、学习力和坚韧性。

作为雀巢集团在大中华大区聘任的首位本土CEO，张西强经历过挑战也有过困惑，但他坚信建设本土化管理团队的重要性。“国际品牌、中国运作”8个字是他的管理要义，做好员工与集团之间的桥梁，也是他对自己的定位。据悉，雀巢大中华大区每年都选派大量青年人才去瑞士总部学习交流，同步展现中国消费市场的概况与活力。

创造共享价值 走可持续发展之路

当被问到雀巢如何回答可持续发展这一命题时，张西强说：“我们认为可持续发展考验的是一家企业的长久眼光。短期来看，增加可持续发展方面的投入对于控制成本是减分项，但长期来看，对于企业发展却是加分项。‘长久’‘可持续’等词藻对于有着157年历史的雀巢而言，是基因中的天然选项。”据他介绍，雀巢今年3月发布的《创造共享价值与可持续发展报告》便是对实现净零碳排放做出的承诺，目标是在2050年实现集团净零排放。

谈到这里，张西强举起手边的水瓶示意说，可持续发展的思维也体现在每个巧妙的“小设计”上。“在很多环保人士眼中，每一瓶水上的塑料标签对于社会而言都是一份需要降解的压力，但是如果将10瓶水打包售卖只贴上一张标签，人们的可接受度便会提高，也在一定程度上提高了销量。”张西强说，可持续发展理念与商业逻辑是密不可分的。可持续发展对于社会层面的意义显而易见，对于企业的意义则体现在培养消费者对于品牌价值的感知上，要高效地利用好可持续发展的投入，获得消费者认可，进而获得持久的利润。

雀巢咖啡农艺专家为当地咖农培训种植知识。（受访者供图）

讲述起雀巢践行企业社会责任的初心，张西强认为，要秉持着“多赢”的信念。“雀巢近年来在公益方面做了一些工作，但我们认为做公益只是企业践行社会责任的一环而非全部。我们关注的是如何尽己所能从产业链、供应链的维度来带动和帮助伙伴们共同成长”。

据了解，雀巢在云南持续推动咖啡种植向再生农业转型，2023年将在云南种植和培育20万棵树，以可持续的方式赋能云南咖啡产业焕新升级，让“绿色”和“可持续发展”成为云南咖啡的新标签。同时邀请咖啡农艺专家为当地咖农培训种植知识，让咖啡种植业成为当地乡村振兴的重要产业之一，逐步提高咖农的收获感与价值感。

“无论是面向云南的咖农，还是黑龙江的奶农，满足他们应得，确保多方共赢，让消费者放心，让从农场到餐桌的全供应链更加顺畅，就是雀巢关注的重点。”张西强说。（李凌宇）

(责编：董童、高雷)

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