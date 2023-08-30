人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

 中国安全产业协会政策法律专业委员会在北京成立 

2023年08月30日13:47 | 来源：人民网
小字号

中国安全产业协会政策法律专业委员会成立。

人民网北京8月30日电 2023年8月25日，在北京市财富金融中心FFC大厦，“中国安全产业协会政策法律专业委员会成立大会”采取“线下+线上”的方式召开。

大会首先由中国安全产业协会秘书长陈瑛宣读《中国安全产业协会关于政策法律专业委员会筹备成立的批复》，并就政策法律专业委员会的成立致辞。

陈瑛秘书长指出，公共安全事件每年都有发生，因公共安全、自然灾害产生了很多法律纠纷，因此，协会需要从政策和法律的角度，给予会员单位及全社会以正确引导、法律咨询和及时处理，所以政策法律专业委员会的成立非常重要。秘书长希望政策法律专业委员会以发起单位为起点，逐步扩大队伍，不仅在北京还可以辐射到全国，保护企业利益就是保护千万家庭，更是维护国家安全。

中国安全产业协会政策法律专业委员会主任彭立表示，中国安全产业协会政策法律专业委员会的成立，是中国安全产业协会落实国家安全战略，推动安全产业发展，服务国家经济和社会发展的重要举措。政策法律专业委员会将充分发挥行业政策、法律对产业发展的有力保障作用，积极推动安全应急产业规范化，以政策为引领，以法律为保障，促进安全应急产业合规、健康发展。

中国安全产业协会政策法律专业委员会秘书长肖群表示，中国安全产业协会政策法律专业委员会的成立，是中国安全产业协会助力协会成员实现依法治理、高质量发展的重要举措，是全面推进安全产业在法治轨道上运行的必然发展趋势，更是连接政府与企业、企业与企业之间合作共赢的桥梁和纽带。

随后，中国安全产业协会秘书长陈瑛为中国安全产业协会政策法律专业委员会成立授牌。

据介绍，新成立的政策法律专业委员会，将在中国安全产业协会的领导和指导下，与政策制定及主管部门沟通企业在政策实施过程中遇到的问题和诉求，帮助企业利用好政策发展机遇，为政策的贯彻实施提供支撑，助力安全产业发展。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首个！广州发文正式实施购买首套房贷款“认房不认贷”
　　广州官宣：认房不认贷。人民网记者 许维娜制 人民网北京8月30日电 （记者许维娜）推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策……8月以来，有关房地产市场的利好消息不断。…
聚焦浙江数字经济发展新路径 第二届828 B2B企业节首站落地杭州
　　人民网北京8月30日电 （记者车柯蒙）8月29日，以“数智深耕 坚韧共筑美好”为主题的华为828企业家大会在浙江杭州正式召开，这也是“第二届828 B2B企业节”面向全国落地迎来的首场地方站活动。大会汇聚了政、产、学、研领域的行业专家，共同探讨浙江企业数字化深耕之道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部