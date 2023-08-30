中国安全产业协会政策法律专业委员会成立。

人民网北京8月30日电 2023年8月25日，在北京市财富金融中心FFC大厦，“中国安全产业协会政策法律专业委员会成立大会”采取“线下+线上”的方式召开。

大会首先由中国安全产业协会秘书长陈瑛宣读《中国安全产业协会关于政策法律专业委员会筹备成立的批复》，并就政策法律专业委员会的成立致辞。

陈瑛秘书长指出，公共安全事件每年都有发生，因公共安全、自然灾害产生了很多法律纠纷，因此，协会需要从政策和法律的角度，给予会员单位及全社会以正确引导、法律咨询和及时处理，所以政策法律专业委员会的成立非常重要。秘书长希望政策法律专业委员会以发起单位为起点，逐步扩大队伍，不仅在北京还可以辐射到全国，保护企业利益就是保护千万家庭，更是维护国家安全。

中国安全产业协会政策法律专业委员会主任彭立表示，中国安全产业协会政策法律专业委员会的成立，是中国安全产业协会落实国家安全战略，推动安全产业发展，服务国家经济和社会发展的重要举措。政策法律专业委员会将充分发挥行业政策、法律对产业发展的有力保障作用，积极推动安全应急产业规范化，以政策为引领，以法律为保障，促进安全应急产业合规、健康发展。

中国安全产业协会政策法律专业委员会秘书长肖群表示，中国安全产业协会政策法律专业委员会的成立，是中国安全产业协会助力协会成员实现依法治理、高质量发展的重要举措，是全面推进安全产业在法治轨道上运行的必然发展趋势，更是连接政府与企业、企业与企业之间合作共赢的桥梁和纽带。

随后，中国安全产业协会秘书长陈瑛为中国安全产业协会政策法律专业委员会成立授牌。

据介绍，新成立的政策法律专业委员会，将在中国安全产业协会的领导和指导下，与政策制定及主管部门沟通企业在政策实施过程中遇到的问题和诉求，帮助企业利用好政策发展机遇，为政策的贯彻实施提供支撑，助力安全产业发展。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经