原标题：探寻高质发展路径丨合生创展有息负债下降 核心业务板块盈利

2023年以来房地产市场持续深化调整。随着前期积压需求的释放，二季度购房者置业情绪下滑。在艰难的市场环境下，稳健经营的企业更能穿越周期。

多年来，合生创展持续保持自身定力，秉承审慎稳健的运营方针，强化财务风险控制能力，主动顺应市场变化，保障企业运营的稳定和长期可持续发展。

8月29日，合生创展如期发布2023年中期业绩报告。报告显示，上半年合生创展坚守资金安全底线：缩减债务规模、降低融资成本；同时不断优化产品结构、提高销售能力，构建高质量可持续发展的行业范本。

债务规模缩减 财务持续稳健

业绩报告显示，上半年合生创展实现营业收入约150.8亿港元，同比上升14.5%；权益持有人应占溢利为39.03亿港元；毛利润为53.77亿港元，同比上升75%；毛利率为36%。

业内人士分析，增长的毛利和较高的毛利率都表示合生创展盈利能力保持韧性，而这也进一步夯实合生创展的财务状况。

数据显示，截至报告期末，合生创展债务总额约为914亿港元，加权平均财务成本下降为6.2%。负债对资产比率为67%，与去年持平。

此外，公开市场债务稳步下降，截至6月末合生公开市场债务仅132亿人民币，下降12%；年内公开市场到期债务约2.375亿美元债及约6.6亿人民币商业类CMBS，其中商业类CMBS已于8月完成置换。

充足的现金流也让合生创展更为从容。截至2023年6月30日，合生创展现金及现金等价物约为190亿港元，较2022年末增加3%。

受益于债务规模的持续缩减，合生创展得到多家评级机构肯定。目前，标普及惠誉分别维持合生创展B、B+的信用等级；联合评级维持AAA的主体最高信用等级。

值得注意的是，2023年4月标普将合生创展集团的评级展望从负面调整至“稳定”，这是自2022年以来中国房地产民营企业中极少数修复其国际信用评级的企业之一。

优化产品结构 核心业务板块持续盈利

稳健的销售是企业发展的重要支撑。地产板块作为合生创展重点发力的业务板块，持续提供稳健的收入，是企业利润增长的压舱石。

报告显示，上半年合生创展销售及预售合约出售的物业达人民币160.62亿元。其中物业合约销售为人民币155.67亿元，装修合约销售为人民币4.95亿元。

分区域来看，一线城市贡献了稳定的销售额。其中，广州合约销售额为人民币43.96亿元，售出建筑面积为17.09万平方米；上海合约销售额为人民币56.2亿元，售出建筑面积为9.1万平方米；在北京及天津合约销售额为人民币56.86亿元，售出建筑面积为14.15万平方米。

而深耕环渤海、长三角、大湾区一二线城市，也是合生创展多年的坚持。资料显示，目前合生创展土地储备总面积2835万平方米，其中地产板块74%的土储都位于一线城市，为未来的持续盈利提供了基石。

除了前瞻性的投资策略外，合生创展始终坚持创新，致力于“产品力、服务力、品牌力、营销力、品质力”的全维度升级。

在产品方面，合生秉持“中高端精品发展战略”，持续优化产品结构，致力于打造差异化的产品特色，先后推出合生·缦系、悦系、帝景系、骏景系、国际城系等一系列精品。其中，缦系为合生创展带来了销售业绩和品牌口碑双丰收。

数据显示，从开盘到6月末，缦合北京累计合约销售约289.21亿人民币，分钟寺缦云累计合约销售约251.23亿人民币；缦云广州累计合约销售约26.3亿人民币；缦云上海完成48.28亿人民币销售额。2023年上半年缦系产品合计贡献销售业绩109.06亿人民币，占集团总销售业绩的68%。

近年来，合生创展营销能力持续创新，主动探索创新营销模式，适时调整营销策略及措施，利用科技赋能创新营销模式，实现营销闭环促进成交转化，助力企业提质增效。同时，运用多元化的营销手段抓住消费主力军的眼球，在前置化运营思路下频频破新出圈、焕新品牌活力，从内容流量生产到交易转化的全链路的模式打造出完美闭环，为品牌赋能营销提供了新范式，全面提升品牌影响力。其中湖山国际、龙河湾壹号、中央城等优秀产品力红盘逆势而上，彰显合生营销能力的迭代升级。

坚持产品持续创新的合生，为其产品品质提供保障，也为“保交付”提供支撑。据悉，上半年合生创展确认交楼收入约110.61亿港元，较去年上升37%；交付总建筑面积约为54.3万平方米。

轻重并举 商业板块双平台护航

除了地产板块外，合生创展商业、合生活、基建、投资等板块并驱发展。在产品线的发展上，合生创展频频出新，合生商业的未来发展方向逐渐清晰呈现。据了解，合生商业板块覆盖商业综合体、写字楼、产业综合体、酒店&服务公寓等，构建合生汇、超极合生汇、合生广场、hopx超极主场、MOHO等明星IP。

具体来看。旗舰品牌合生汇已成为城市现象级商业地标，成功孵化了21区block等多个自有IP，其中北京朝阳合生汇、上海五角场合生汇成为时尚潮流生活的“引力场”，单一项目日均客流突破12万人次，自有会员数超过200万人。

同时，凭借多年对青年文化、潮流体验的洞悉，合生汇产品线进行了延展深化，以泛文化体育娱乐社交商业综合体为定位的超级合生汇产品线应运而生。MOHO集美学生活、创意办公、娱乐社交及体验式购物于一体，致力打造一个高品质的商业，体验与社交文化场域，让人们体验商业综合体新的基调，并带给人们超乎预期的社交体验。

上半年，在商业轻拓方面，合生新签项目青岛北站超极合生汇、广州白云站TOD、上海合生新天地。目前合生创展拥有百余个商业地产项目，业务遍及北京、上海、广州、深圳、成都等十余个主流城市，已建成运营的项目面积超过500万平方米。

值得注意的是，自2022年年底MOHO MALL在上海开业，合生商业开始走向轻奢方向后，2023年4月6日，老佛爷百货与合生商业集团成立合资公司。

数据显示，合生商业板块95%的土储位于一线城市。随着商业长期价值的持续撬动，合生深挖新消费领域潜力，构建高端零售业平台，在全链条的商业发展模式中构建全新价值增长点。

面对未来，合生创展表示，保持审慎稳健的经营策略，密切关注市场动能，持续深耕环渤海、长三角、大湾区一、二线核心城市，以高质量的产品和服务为城市发展和人居变革作出贡献，构建高质量可持续发展的行业范本。

(责编：董童、李源)

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