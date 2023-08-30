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“2023数字经济助力高质量发展（北京）”论坛举办

2023年08月30日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者申佳平）2023年8月28日下午，由中国互联网络信息中心CNNIC智库主办的“2023数字经济助力高质量发展（北京）”论坛举行。论坛聚焦上半年互联网领域最新发展，围绕网民规模和互联网应用、互联网基础资源和新技术发展多个方面展开研讨和交流，发布了第52次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）

原国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁在论坛致中指出，近30年来，互联网在中国获得了前所未有的发展，不仅建成了世界先进的、全球规模最大的信息通信网络，也已经成为举世瞩目的互联网大国和应用强国。互联网成为中国经济社会发展的新引擎、改善民生的新抓手、传播信息的新渠道、观察时代的新窗口。

他认为，《报告》再次提供了一幅较为全面的、极具参考价值的中国互联网发展全景。从中可以看到，互联网的发展正在步入一个崭新的、以新兴技术融合创新为背景的“转型期”。科学、技术、产业，乃至人类社会的经济、社会、文化发展模式，均将随之发生颠覆性的变革。这些重大的进展及其社会影响值得高度重视和研究。

中国互联网络信息中心主任曾宇表示，我国互联网发展活力进一步释放，互联网成为推动经济转型、社会变革的重要动力。《报告》展现了上半年我国互联网发展的五个主要趋势：一是网络基础设施建设成效显著，网络覆盖持续推进；二是技术与产业创新融合加速，工业互联网推动传统产业加速转型升级，促进产业数字化、智能化发展；三是数字产业化蓬勃发展，信息传输、软件和信息技术服务业保持较快增长；四是互联网持续助力新农村建设，广袤的农村市场正在逐步享受数字社会带来的便利和实惠；五是互联网政务建设突飞猛进，全国一体化政务服务平台建设成效逐步显现。

工业和信息化部信息通信管理局互联网处副处长金海楠认为，《报告》对2023年上半年我国数字经济发展做了一次全面梳理和总结。我国网民数量稳步扩大，数字基础设施建设成效显著，网络应用服务持续丰富，互联网应用适老化和无障碍水平不断提升，数字融合赋能效应日渐凸显，网络普惠服务深入推进。未来，要继续做深做实做细行业发展调查研究工作，为政府决策和行业高质量发展提供有力支撑。

中国互联网络信息中心互联网发展研究部主任王常青进行《报告》发布，他对上半年我国网民规模、互联网普及率及各类互联网应用使用率等用户核心数据进行解读，并通过上半年数字基础设施建设、数字技术适老化改造、新技术赋能数字业态等方面详实数据和案例，展现出上半年互联网技术持续创新实现数字惠民、数字经济稳中有增助力经济回升、工业互联网赋能数字化转型等积极进展。

在论坛沙龙对话环节，专家们普遍认为，《报告》发布的网民规模和互联网普及率，充分反映出我国的社会大众紧跟世界技术发展潮流，全面融入到互联网时代。技术的发展始终是为人服务的，互联网和信息技术在提升人民的幸福感、获得感和安全感等方面，发挥了积极促进作用。未来，互联网需要进一步形成高质量的发展范式，促进数字惠民质量和体验持续提升。专家们围绕数字鸿沟、网民素养、数字乡村、数字化转型、东数西算、IPv6、卫星互联网、智能汽车、人工智能等多个领域进行了深入探讨和交流。

(责编：申佳平、吕骞)
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