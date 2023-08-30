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2023开源和信息消费大赛正式启动

2023年08月30日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （焦磊）日前，工业和信息化部、江苏省人民政府、湖南省人民政府联合在京举行新闻发布会宣布，2023开源和信息消费大赛正式启动。本次大赛聚焦开源和信息消费发展趋势和应用需求，旨在以赛促学、以赛促用，进一步发掘消费潜力，激发市场活力，改善消费环境，擦亮示范招牌，普及开源文化，培育选拔优秀开源人才，赋能行业和经济高质量发展。

工业和信息化部信息技术发展司副司长王威伟在发布会上表示，开源赛道围绕“软件定义世界  开源共筑未来”主题，聚焦基础软件、工业软件、云原生、区块链、人工智能、大数据、开源硬件、安全治理等十余个领域，由各龙头企业和科研院所出题，支持大家用软件代码解决“真问题”，通过开源模式推动信息技术繁荣发展。此外，开源赛道还将配套20余场产融对接活动，积极促进开源技术工程化及开源成果产业化。

江苏省工业和信息化厅副厅长池宇表示，近年来，江苏省高度重视开源技术发展，把创建开源生态作为“十四五”全省软件和信息技术服务发展规划的重点任务，积极推进全行业共同构建基于开源基础的新一代信息技术生态体系。通过举办本次大赛，将有助于推动开源技术在江苏省的广泛应用和发展，培育更多创新人才、激发更强创新动能，同时也为制造强国、网络强国、数字中国建设提供强大的“软”实力保障，共同开创更加美好的未来。

开放原子开源基金会理事长孙文龙表示，开放原子开源基金会承办本次开源相关赛道，主要目的是推动社会形成建设开源、使用开源、贡献开源的良好氛围。

江苏省无锡市人民政府副市长周文栋表示，无锡市将以承办本次大赛为起点，与开放原子开源基金会等组织全面深化合作，充分发挥国家平台的集聚效应，推动更多开源项目来锡发展。

据了解，2023开源和信息消费大赛由工业和信息化部、江苏省人民政府、湖南省人民政府共同主办，总投入超过5000万元，开源赛道拟由开放原子开源基金会、央视网、江苏省工业和信息化厅、无锡市人民政府、江苏软件产业人才发展基金会、苏州工业园区、无锡高新区等联合承办。

(责编：王震、吕骞)
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