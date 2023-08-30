人民网北京8月30日电 （欧阳易佳）据水利部消息，8月30日15时，水利部针对南方6省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，派出工作组赴福建、广东协助做好防御工作。

受今年第9号台风“苏拉”影响，预计8月31日至9月2日，江南南部、华南东部北部和海南等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域片北江、东江、韩江，长江流域赣江、湘江，太湖流域片九龙江、闽江等河流将出现涨水过程，部分江河干支流可能发生超警以上洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部针对福建、江西、湖南、广东、广西、海南省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴福建、广东协助做好防御工作，并向相关省级水利部门和水利部长江、珠江、太湖流域管理机构发出通知，要求密切监视台风发展动向，滚动开展雨情、水情、汛情预测预报，加强会商研判，及时发布预警信息，科学精细调度水工程体系，做好水库、堤防等工程巡查防守，及时发现、处置险情，重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王震、吕骞)

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