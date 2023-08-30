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首批生态文学推荐书目发布 《树梢上的中国》等10部作品入选

2023年08月30日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，2023年中国生态文学论坛今日在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办，论坛发布了“首批生态文学推荐书目”，《树梢上的中国》《河湾》《山南水北》《福道》等10部作品入选。

与会嘉宾们表示，将把握时代主题，勇担历史使命，讲好中国生态环保故事，推出无愧于时代的生态文学精品，为美丽中国建设书写锦绣华章。

湖北大学文学院党委书记、生态文明建设研究院研究员万明明认为，生态文学的兴起与人类对环境危机的反思密切相关，它促使人类反思自己的生存发展方式，并对人与自然的关系重新作出调整，由此开启人类的生态文明建设。在中国，生态文学是基于经济社会发展大局而勃兴的一种文学样式，是思考生态环境与人类社会发展之间关系的文学。

山西省作家协会党组成员、驻会副主席罗向东表示，生态文学已经成为文学中越来越重要的存在，有儿童文学作家提出，要把生态文明思想体现到儿童文学作品中，让人们从孩提时代就树立起生态文明的意识。作家生态意识的觉醒让我们看到，在生态文明建设中，文学大有可为，也应当有更大的作为。从生态文学反映的是人与自然的新型关系的观点来看，作家们也应该在创作中注入新的生态文学观念，使作品表现出更深厚的生命共同体意蕴。中国的生态文学，必将因有越来越多有情怀有担当的作家加入进来，而日益绿意盎然，蔚为大观。

近年来，生态环境部高度重视生态文化建设，联合中国作协多次举办中国生态文学论坛、组织生态文学作家采风和征文活动、编辑出版《大地文心》系列生态文学作品集。

今年5月，生态环境部和中国作协联合印发《关于促进新时代生态文学繁荣发展的指导意见》，把繁荣生态文学、弘扬生态文化摆在生态文明建设更加突出的位置。全国各地积极推进生态文学发展，生态文学创作热情空前高涨，呈现出蓬勃向上的态势。

 

 

(责编：王震、吕骞)
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