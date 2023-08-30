人民网北京8月30日电 （记者王震）30日，财政部发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，上半年，全国税收收入99661亿元，同比增长16.5%。

具体来看，国内增值税增长96%，主要是去年同期退税较多、基数较低。

国内消费税下降13.4%，进口货物增值税、消费税下降9.5%，主要是2021年末部分收入在去年一季度入库，抬高基数，今年一季度国内消费税和进口货物增值税、消费税分别下降22.2%、14.4%，二季度国内消费税转为正增长，进口货物增值税、消费税降幅也明显收窄。

企业所得税下降5.4%，主要受企业利润下降等因素影响。

个人所得税下降0.6%，主要是专项附加扣除政策效应持续释放，个人所得税综合所得汇算清缴退税同比多退，拉低了增幅。

房地产相关税收中，契税增长5.1%，房产税增长3.9%；城镇土地使用税下降4.9%，土地增值税下降18.2%，耕地占用税下降20.4%。

(责编：王震、吕骞)

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