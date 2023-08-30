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2023服贸会将集中展示文化科技融合新场景

2023年08月30日22:23 | 来源：新华社
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记者8月30日从2023年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题新闻发布会获悉，2023服贸会文旅服务专题将集中展示文化科技融合项目，为观众打造沉浸式观展体验。

北京市委宣传部副部长翟德罡介绍，本届文旅服务专题以“科技赋能新文旅，创意引领新消费”为展览主题，将有817家企业参展，其中世界500强及行业龙头企业47家，同时将举办文艺演出、讲座沙龙、互动体验等现场活动近200场。

主展区“最美中轴线”系列展陈融合传统与现代，通过裸眼3D、卫星遥感、数字孪生和云渲染等技术，打造北京中轴线沉浸式多场景体验空间。叶画非遗传承人将创作“银杏叶上的中轴线”，展示中轴古韵时光之美。通过精巧别致的中轴声音邮筒，观众可定制个人专属有声明信片。

文化消费新业态也将在文旅服务专题得到呈现。本次服贸会将现场呈现天桥艺术中心“猫神在故宫”、开心麻花“沉浸式演艺会客厅”两个有代表性的“演艺新空间”，通过特装搭建和舞美设计，将沉浸式的演出场景、演出剧目和演出形式“复制”到展会现场，实现“演艺新空间”走进服贸会，让参展观众现场体验沉浸式演出的魅力。

此外，本届文旅服务专题文博文创展区突出“博物馆文创 让文物活起来”的特色主题，遴选了34家北京地区博物馆和15家博物馆文创服务企业共同参展，集中展示北京地区各文博单位高质量、多元化的文创精品及文化资源。（记者杨淑君）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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