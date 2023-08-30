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传承出新意，来这里品非遗之韵

吴德锋
2023年08月30日18:05 | 来源：人民网－陕西频道
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　　夏末秋初，82岁的穆忠民跟着华阴张香玲老腔皮影艺术团四处演出，忙得不亦乐乎。

　　穆忠民是华阴张香玲老腔皮影艺术团里年龄最长的成员，主要负责演奏。他从小就对音乐感兴趣，自学板胡、二胡、月琴演奏。参加工作后，他一直在宣传、广播和旅游部门工作，业余参加一些艺术剧团的演出，在当地小有名气。

　　2000年穆忠民退休后，凭借自己的演奏技艺，召集了几位退休的朋友，组建了一个老腔乐队。“最火的时候，我们受邀请去大唐西市和咸阳表演过呢。”穆忠民自豪地告诉记者。

　　后来有一个剧团成员去世，剧团成员年龄普遍偏大，穆忠民儿子不让他组团演出了。他开始偶尔参加一些其他老腔剧团的演出，专职演奏乐器。在2016年，穆忠民加入了华阴张香玲老腔皮影艺术团。

　　穆忠民（左二）在渭南市非物质文化展示传习馆表演。 人民网 吴德锋 摄

　　华阴老腔是中国最古老的剧种之一，已有两千余年历史。随着近年来非物质文化遗产的挖掘保护，对其文化价值重新定位，华阴老腔的演出形式也由原来的皮影戏改为台前表演（吼唱），感染力更强，充满阳刚之美。

　　2006年，华阴老腔入选首批国家级非物质文化遗产名录。

　　“早在2013年，我就组建了老腔皮影班组，广招学徒，通过手把手地教学，培养了一批年轻学徒。”华阴老腔市级传承人张香玲告诉记者。

　　随着喜欢老腔的人越来越多，2016年张香玲成立了华阴市香玲老腔皮影艺术团，自己担任团长，团队固定演出成员11人，后备人选3人，年龄最大的82岁，最小的9岁。

　　华阴老腔是渭南非物质文化遗产代表性项目之一。据了解，作为闻名遐迩的“戏曲之乡”，在渭南17个国家级非物质文化遗产代表性项目中，戏曲类项目就多达8项（华县皮影戏、华阴老腔、华阴迷胡、合阳提线木偶戏、合阳跳戏、阿宫腔、同州梆子、渭南碗碗腔）。

　　此外，国家级、省级鼓舞类项目韩城行鼓、老庙老鼓、东雷上锣鼓、背花鼓、素鼓、花苫鼓等造就了渭南名符其实的“鼓舞之乡”。渭南的非遗项目多次前往法国、意大利、日本、韩国等国家和地区演出。

　　据渭南市文化和旅游局副局长李武毅介绍，“目前，渭南全市共有联合国人类非遗代表作名录1项，国家级代表性项目17项，省级123项，市级311项，国家级代表性传承人17人，省级118人，市级691人，国家级非遗项目和代表性传承人数量均位居全省第一”。

　　非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于繁荣发展文化事业和文化产业、深化文明交流互鉴、推进文化自信自强具有重要意义。

　　“近年来，渭南市在非物质文化遗产保护和传承方面采取了很多措施，比如加强非物质文化遗产代表性项目和传承人管理，做好中省项目及传承人推荐申报工作，积极创建省级文化生态保护区，加强非遗整体保护，继续做好非遗助力乡村振兴工作，积极推动非遗与旅游深度融合等。”李武毅告诉记者。

　　“华阴老腔目前了解人还不是很多，还需要继续宣传推广。”谈到华阴老腔的保护和传承，穆忠民向记者提起自己的希望，“演奏、演唱、创作剧本的人都还需要大力培养。”

　　作为华阴张香玲老腔皮影艺术团的一份子，9岁的张丹彤告诉记者，随着自己慢慢长大，她越来越觉得要想把老腔唱好，不仅要唱功好，还要熟练掌握很多演奏方法，学习很多传统文化。

　　这些年，张香玲带着她的团队通过文化交流、文艺下乡、公益表演等跑遍了祖国的大江南北，也曾前往新西兰、德国等国家演出。

　　谈到老腔的未来，张香玲表示，“国家提出守正创新，我们也要在古老的基础上创新，要让华阴老腔成为老少皆爱的文化艺术。”

(责编：王震、吕骞)
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