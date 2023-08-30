赵芳 郭雅静

原标题：山西：构筑现代物流 融入“一带一路”

8月5日10时，随着一声长长的火车汽笛声，满载陶瓷餐具、汽车轮胎、管道配件、玻璃制品等产品的中欧班列从山西中鼎物流园区（简称“中鼎物流”）开出，经霍尔果斯口岸出境，12天后将抵达乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等国家。

6年前，也是在这里，山西开行首趟中欧班列。6年来，山西中欧班列开行数量稳步提升，并不断提速、扩线，先后打通经满洲里、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯4个边境口岸的东、中、西3条国际物流通道，常态化开行10条中欧（中亚）国际物流线路，已辐射“一带一路”沿线13个国家。

东临京津冀，南望长三角，西通丝绸之路，北据中蒙俄通道，既不靠江靠海也不沿边沿境的山西，坚定不移地融入共建一带一路大发展格局。截至目前，山西中欧班列累计开行700列，货值约为106.7亿元，货重约为75.8万吨，加速形成山西对外开放的新高地。

设备智能化 提升物流配送效率

走进中鼎物流，远处的高铁动车疾驰而过，橘色的“大门框”高高耸立着，一排排集装箱整齐码放，大型龙门吊正在吊装集装箱。如此精密的工作，现场却看不到操作人员。

“依托智能化设备，我们现在都是远程操作。”在与龙门吊相距数百米外的调度指挥中心，数据可视化大屏格外醒目。“这台电脑就是门吊远程操控台，还配有双向操纵杆。”

“以前都在龙门吊的司机室操作，冬天冷夏天晒，遇上大风天气，颤颤巍巍的。”操纵人员赵瑞强介绍，从地面到司机室大约有5层楼高，需要透过脚下的玻璃注视着下方机械，双手掌握操纵杆，前后左右移动进行集装箱装卸作业。

而今，得益于操作平台，“司机室”被搬到了空调房。赵瑞强指着屏幕说，有画面的区域都是现场的实时情况，龙门吊下有29个摄像头、25个各类传感器，它比人看得更清楚，反应更灵敏，而且速度更快，定位精度可以达到毫米级。

“之前，物流园从货物、箱体的信息采集、录入、核查、检对，到验箱、配箱以及龙门吊的操作，均需要人工操作，作业效率低、劳动强度高、安全风险大。随着园区作业体量的增大以及揽货范围不断扩大，作为整个货场发货的关键环节，龙门吊工作效率亟待提高。”中鼎物流副总经理周志飞说，早在2019年12月，该园区就具备了自动化无人装卸的能力。

目前，中鼎物流园集装箱智能场站包含2条铁路线、10万平方米的作业区，配备2台45吨龙门吊、1台50吨龙门吊、正面吊及若干装载机具，可提供集装箱联运服务。

正在运行的智能场站系统则是在借鉴上海洋山港四期、青岛港自动化码头等世界先进自动化无人码头经验的基础上，结合铁路物流园（货场）集装箱作业需求和铁路货装作业安全要求所形成的集装箱自动化作业系统。该系统主要由“远程监控自动化龙门吊+集装箱无人导航车+场区管理作业调度系统”三部分组成，可实现远程无人操作。

中鼎物流营运部主任高建文介绍，智能场站的显著优势还在于它的自动定位和多重安全保护功能。系统根据集装箱装卸计划生成任务列表后，能通过龙门吊上的扫描激光、控制器，智能定位列车、集装箱位置，自动运行，大幅降低人工作业强度，在异常情况下还能自动导向安全，提高了作业的精准度和本质安全。

九步工作法 夯实物流安全基石

开行之前，工作人员闫鹏跟着师父像往常一样，穿梭于成列的集装箱之间，核对车号、箱号，逐一检查F-TR锁是否入位、货车车底是否出现破损。“车号是否一致、集装箱‘蘑菇头’是否落锁……”一边穿梭在货线上，一边小声默念，确保每一细节全部安全到位。

中欧班列运距长，货源杂，有效确保中欧班列的安全开行意义深远。

“由于装运的货物以车轮车轴、化肥以及机械设备为主，而机械设备类的货物需要按照部件进行分解装箱，每个部件的规格、重心、数量及品名都不一样，需要对每个集装箱进行配装，并单独制定装载加固方案。”

已经在物流行业工作20余年的货运员刘飞熊熟谙，铁路货物运输的严谨性。

“不窜动，不移动，不倒塌，要保证货物在集装箱中位置固定。”刘飞熊介绍，装载方案除了要对每件货物的摆放位置进行重心测算外，需要审核加固方案是否有效。

具体来看，就是要利用门吊、汽车衡、轮重仪的科技手段，对于装载加固的方式多采用档木钉固、钢丝绳（铁丝）捆绑等防窜措施，利用了充气袋对形状较为规则的货物进行填充加固。

为了进一步保障运输效率，中鼎物流还设置了前置检查员，装箱方案确定后，厂家装箱时在条件允许的情况下，检查员应到装箱现场进行实际检查，掌握装箱设备、装箱效率等，对现场装箱存在的困难和问题及时解决，必要时调整装箱方案。

“前置检查大大提升的运输效率，有时候，单单一集装箱的货物就可以放满一个网球场，一卸再装就可能浪费两天的时间，也会造成大量的无效劳动。”周志飞介绍，装箱时，还要对集装箱内部的装载情况进行层层拍照留存影像，影像资料要反映货物码放情况、档木钉固质量、钢丝绳或铁丝捆绑质量等。

随着货品的到达，货运员对进入堆场的重箱要进行开箱验货，在核对货物品名、数量的同时，对方案落实情况进行检查，对防窜措施的采取和货件的捆绑加固进行重点检查。

2017年首列中欧班列开行以来，数量逐年上升，其中，未发生一起超载、偏载问题，未发生一起装载加固问题。而安全运输的背后是中鼎人对九步工作法细节的熟稔于心和落实的不折不扣。

从出口货物为车轮、不锈钢、太阳能光伏组件等一些生产制造设备和原材料，到逐步向日用品延伸，大同的药品、忻州的法兰、朔州的陶瓷、晋中的玻璃器皿、吕梁的核桃等特色产品。而在回程班列中，俄罗斯的木材、纸浆，捷克的原木，乌兹别克斯坦的电解铜、棉纱，哈萨克斯坦的精金粉等货物，也为“一带一路”沿线国家企业提供更多市场。

“进进出出，难免擦伤碰伤。”采访结束时，刘飞熊的工作服不知何时被划了好几处口子。他坦言，自己的付出微不足道，能够参与到“一带一路”建设，让更多“山西造”通过铁路走出国门，倍感荣幸。（赵芳 郭雅静）

(责编：乔业琼、吕骞)

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