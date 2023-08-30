蔡树菁

原标题：中老铁路“牵手”中欧班列 茶马古道谱新章

“哐当，哐当……”7月2日，从泰国罗勇出发的一批汽车配件，一路疾驰，通过中老铁路国际货物列车运输，从中老边境的磨憨口岸入境云南，一路向北，直抵四川成都转乘中欧班列，途经哈萨克斯坦、白俄罗斯、波兰等国家后到达匈牙利布达佩斯。

“澜湄快线”国际货物列车从王家营西集装箱中心站始发。中国铁路昆明局集团有限公司供图

这是首趟以“中老铁路+中欧班列”模式运输过境的货物列车，也是“澜湄蓉欧快线”（罗勇—万象—昆明—成都—布达佩斯）全新开通的标志，意味着实现了中老班列与中欧班列有机衔接。

当国际班列驰骋在路上，南亚东南亚、中国、欧洲更加紧密相连。中国铁路昆明局集团有限公司是这个重要“牵手”时刻的见证者、参与者。

“昆明地理位置得天独厚。一方面这里是中老班列的‘集结中心’，是面向南亚、东南亚区域性国际中心；另一方面，昆明通过与成都的联结，形成双重枢纽，联合推动‘东盟—成都—中欧（中亚）班列’有机衔接。”中国铁路昆明局集团有限公司货运受理服务中心营销策划科科长李继业说，在打造“澜湄蓉欧快线”的过程中，昆明发挥着重要的枢纽功能，内引外联区位优势十分突出。

“澜湄快线”首发列车。中国铁路昆明局集团有限公司供图

探索却在更早的时候。2015年7月1日，中欧班列首趟（昆明至荷兰鹿特丹）咖啡集装箱国际货运班列从昆明王家营西火车站发出，满载2050吨咖啡豆、咖啡速溶粉驶往鹿特丹，开启了云南直通欧洲的铁路运输模式，打开了中国咖啡直通欧洲的新通道，成为云南主动融入国家“一带一路”建设的具体举措之一。

2021年12月3日中老铁路正式开通以来，云南、四川两地更加积极合作拓展东南亚新站点，目前，共联接境外105个城市，为欧洲及东南亚市场拓展打下坚实基础。

李继业介绍，通过“中老铁路+中欧班列”的模式，现在国际物流时间最快缩短至15天，相较传统海运可提升15至20天以上。“贸易企业还可节约物流成本1000美元/40尺箱以上。”

为提升货物在中国境内高效通关，昆明海关联系铁路部门和运营企业，深入开展调查研究，了解企业需求，积极提供便利。同时，昆明海关加强与成都海关、乌鲁木齐海关的协调沟通，应用高科技监管查验设备，实现入境、换装、出境的全过程监管和联动保障。

中老铁路货运集装箱。中国铁路昆明局集团有限公司供图

接下来，“一单到底”模式串联跨境多式联运的组织、安排、协调等环节将运用到“澜湄快线”中，为“中老铁路+中欧班列”的客户提供更便捷的“一次委托，一口报价，一票结算，一单到底”全程多式联运。

随着此次“澜湄蓉欧快线”的开通，中老铁路和中欧班列之间实现联线贯通，一条横跨南亚东南亚与欧洲之间的，全新、稳定、经济的亚欧大通道，促进货畅全球的实现。

截至8月3日，中老铁路开通已满20个月，全线累计发送货物2300多万吨，尤其中老泰果蔬冷链运输取得新突破，今年1月至7月，累计运输进口热带水果5.4万吨，货值超14亿元。同时，成都国际班列已形成成熟的欧盟双向冷链运输模式。未来，中老铁路上流动的2000余种商品将抵达更远的北方。

组织开行中老铁路大宗物资国际班列，加快推进磨憨铁路口岸扩能改造工程，进一步优化沿线产业空间布局，加速发展仓储物流、冷链运输、绿色食品等业态，强化产业支撑……云南畅通互联互通国际大通道，打造黄金线路，为沿线区域经济社会发展增添“新引擎”、注入了新动能而积极建设着。

云南昆明，集装箱正在被装上车。中国铁路昆明局集团有限公司供图

马蹄哒哒、驼铃声声，古有茶马古道和丝绸之路，联结中国与世界各国的友谊。

如今，中老铁路这一黄金大通道与中欧班列这一“钢铁新丝路”的“双向奔赴”，飞驰的列车带起大发展的“风”，绵延传诵着“一带一路”各国文化交流、贸易畅通、心意相通的铁路故事。

(责编：乔业琼、吕骞)

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