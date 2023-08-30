黄东仪

原标题：福建福州中欧班列：“陆丝”连“海丝”，乘风促发展

8月4日中午，在福建福州汇丰物流江阴铁路物流园内，四台龙门吊正繁忙地运转着，55个40英尺通用集装箱被整齐地装上列车。

工作人员指挥门式起重机吊运货柜。人民网 黄东仪摄

预计16天后，“闽都号”中欧班列将把这批蓝色集装箱送达俄罗斯首都莫斯科。

福建是海上丝绸之路的重要起点。

2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》将福建定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。

这一核心区的建设需要着力构建通道网络。目前，福建开通“中欧班列”的城市达到6个。福州是继厦门、武夷山、龙岩、泉州之后，福建第5个开通中欧班列的城市，实现“21世纪海上丝绸之路”（“海丝”）和“丝绸之路经济带”（“陆丝”）的无缝衔接。

临福地，“海丝”“陆丝”手牵手

福州东南一隅，福建最大海湾——兴化湾的海浪温和地冲刷着江阴半岛海岸。港内，一艘艘巨轮靠泊、起航，一台台门机装卸繁忙，身披黄色“外衣”的5G智能巡检机器人来回穿梭。

江阴港区是“21世纪海上丝绸之路”核心港区，拥有66条航线，通达“一带一路”沿线多个国家的主要港口。

福州江阴港内等待转运的货物。人民网 黄东仪摄

福州中欧班列正是始发于此。

“闽都号”中欧班列的开行，完善了江阴港区的集疏运网络，为江阴港水陆联运的实现添上了重要一环。

2023年5月，一批汽车从曼萨尼约港启程，在江阴港过境转关后，搭上“闽都号”中欧班列直奔莫斯科。这是福州正在探索的海铁联运业务，让“陆丝”和“海丝”无缝衔接成为现实。

江阴港区以北50公里的福清湾畔，元洪投资区生产繁忙。作为中印尼“两国双园”中国园区所在地，今年来元洪投资区发展势如破竹，目前已形成经贸合作项目45个，总金额超600亿元。

“中印尼‘两国双园’印尼方面生产的轮胎及水产品，欧洲客户有需求，产品经水路运抵福州江阴港后，可以非常方便地转搭‘闽都号’中欧班列，然后以最快速度直达莫斯科。目前我们正在大力挖掘这方面的需求。”福州市属国有企业华榕集团相关负责人介绍说。

乘东风，抢抓“一带一路”发展良机

福州中欧班列筹划之初正值疫情。如何克服重重困难，让班列顺利开行？在福州市委、市政府的高度重视下，负责运营福州中欧班列的华榕集团项目专班攻坚克难，紧密与海关、铁路等有关部门对接沟通，争取国家有关部门在最短时间内批准开行计划。

2022年7月，福州首列中欧班列顺利开行，比计划开通的时间提前了半年。

来自福州本地的50个集装箱货柜、100个标箱的婴幼儿用品等货值200万美元的商品，途径武汉、西安等城市后，经由新疆阿拉山口口岸出境，并最终抵达俄罗斯莫斯科别雷拉斯特站，全程约9900公里。

集装箱装上平车后，工作人员检查箱门闭合情况。人民网 黄东仪摄

“我司是福州的一家胶带制造企业，之前货物通过中欧班列出口，都要运送到石家庄、西安等地赶班次。”福建友谊胶带集团有限公司外贸部经理刘黎明回忆起初知福州开通中欧班列时的心情，“大家都很激动！能从家门口发货，不仅方便省时，运输成本也更省了。”

中欧班列运输速度比海运快，价格比空运低，优势显著，为外贸企业开拓国际市场提供切实的便利。

“闽都号”中欧班列运送的货物大都来自福州本地，同时，福建省内如南平茶叶、泉州日用品、宁德机电设备等产品以及浙江、广东等省的家电产品也经由“闽都号”中欧班列汇集出口到欧洲市场。

福州中欧班列的开通为外贸企业提供了全新的物流通道，在助推本地外向型经济发展的同时，也对周边地区外贸出口产生了明显的集聚辐射作用。

截至目前，“闽都号”中欧班列共开行18列，出口货物1618标箱，运载出口货值超3.2亿元人民币。

计划于8月中旬通过“闽都号”中欧班列出口的货物已整齐存放于物流园内。人民网 黄东仪摄

“中欧班列改善了我们货物出口‘一带一路’沿线国家的运输条件，大大缩短了交货时间，也更环保、更安全，具有可持续性、稳定和经济的优势。”福建全力国际物流有限公司福建区域总经理陈伟明介绍，他期待今后通过福州中欧班列，输送更多符合出口地需求的产品进入欧亚市场。

今年上半年，福建省与“一带一路”沿线国家进出口额同比增长6.2％，高出福建省整体外贸增速7.5个百分点。

2023年5月18日，“闽都号”中欧班列亮相第六届21世纪海上丝绸之路博览会中的“一带一路”倡议十周年合作成果及精品展区。“闽都号”中欧班列在建设福州国际陆海贸易新通道、打造对外开放新高地方面取得的成效得到了集中展示。

据了解，下一步，福州中欧班列将进一步拓展“班列+定制运输”“班列+跨境电商”“班列+供应链金融”等新业态模式，结合中印尼“两国双园”、对台经贸等福州市重点任务，通过与西部重点中欧班列平台的城际合作，拓展多条城际班列线路，延伸打造更多特色海铁联运服务线，为福州建设高质量的国际物流大通道做出积极贡献。

为保障日间客运列车正常运行，“闽都号”中欧班列通常被安排在夜间发车。华榕集团供图

乘着“一带一路”的东风，福州中欧班列正走在一条充满活力的机遇之路上。

8月4日晚，最新一趟“闽都号”中欧班列缓缓驶出福州江阴港区，奔向亚欧大陆的另一端……

(责编：乔业琼、吕骞)

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