本报记者 韩 鑫

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汽车客运站，我国交通运输体系中的重要部分，长期以来承担旅客集散、运输组织等功能，为城乡居民提供长途交通服务。

近年来，各地汽车客运站为适应乘客出行新需求，积极求变、创新应变，因地制宜探索新的发展路径。当前，我国汽车客运站总体发展态势如何？转型发展的关键抓手是什么？记者采访了交通运输部运输服务司有关负责人。

作为道路客运服务的重要基础设施，汽车客运站在保障公众出行中发挥着重要作用。近年来，受公众出行习惯变化等多重因素影响，全国各地不少汽车客运站客流量呈下降趋势。

日前，交通运输部等11部门联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》，以优化布局、调整规模、拓展服务和综合开发为重点，提出六方面具体任务，加快推进汽车客运站转型，促进道路客运行业健康有序发展。

当前汽车客运站供大于需，转型发展需求日益迫切

“近年来，受多种因素影响，道路客运客流量大幅下降，汽车客运站进站客流随之减少，场站设施利用效率明显降低，汽车客运站服务供给结构性矛盾凸显。”交通运输部运输服务司有关负责人说。

据介绍，截至去年底，全国二级以上汽车客运站2800余个，客运业务普遍收不抵支，仅约20%通过“以商养站”方式实现盈亏平衡，转型发展需求日益迫切。

“除局部地区存在的汽车客运站数量多、规模大等原因，总体看，当前汽车客运站主要面临两方面挑战。”该有关负责人分析——

从外部环境看，公共交通出行逐渐向更快速便捷的方向发展。近年来，铁路网加快构建，覆盖81%的县级行政区，长三角、珠三角等区域城际、市郊铁路快速发展，使得与之平行的道路客流大幅下降。与此同时，城际城乡客运公交化进程加快，209个设区市开通城际公交线路，城乡公交服务覆盖49%的建制村，网约车、定制客运等新业态新模式逐渐普及，为公众提供了更多“点到点、门到门”的出行选择。

此外，公众公路出行逐步向自驾转移。截至去年底，全国私家车保有量约2.8亿辆。相对于汽车客运，社会接触少、机动性强的自驾出行方式更受青睐。以今年春运为例，自驾出行量占全社会人员流动量的66.3%，较2019年提高19个百分点。

从自身条件看，汽车客运站服务供给的结构性矛盾更加突出。在高铁、私家车普及率较低时期，各地普遍建设了规模较大的汽车客运站，尤其在劳务输入输出重点省市，很大程度上满足了当时公众出行需要。但随着综合客运结构变化，当前等级汽车客运站已明显供大于需，且适应群众就近乘车需求的网点布局不够合理。以深圳为例，历史高峰期有48个汽车客运站，目前已整合为19个。

出行服务功能不可或缺，汽车客运站积极求变

随着高铁、民航的快速发展和私家车迅速普及，体量萎缩的汽车客运站何去何从？

“当前及未来一段时期，道路客运量在综合交通运输体系中的占比仍将有所下滑。”交通运输部运输服务司有关负责人说，与此同时也应看到，道路客运在交通运输体系的基础性、主体性地位不会发生变化，汽车客运站在服务保障公众出行方面仍将发挥重要作用。

作用不可或缺，转型势在必行。应对挑战，近年来全国不少汽车客运站积极求变、创新应变，因地制宜探索出新的发展路径。

从“一路直达”到“一站多点”。城市中，学校、景区和火车站等点位人流更加密集、出行需求旺盛，一些地方通过在这些区域加密停靠点，构建多点串联、灵活便捷的客运站点服务网络，更好适应便捷出行需求。

贵州贵阳，金阳客车站在大学城、高铁站、机场等人员密集地段设立12个服务点，提供联网售票、车辆停靠等服务，过去3年共售票222万余张，有效满足了旅客便捷购票出行需求。

从“单一业务”到“一专多能”。一些地方统筹利用汽车客运站场地资源，积极拓展旅游集散、公交停保、充电加油、物流寄递、维修保养等多元化服务功能，从而增加汽车客运站的营收。

盘锦大米、碱地柿子、蟹黄酱……走进辽宁盘锦汽车客运站，“辽品汇”店铺中的几十种特产吸引了大量游客。不只是商品销售，当地还充分利用现有场站资源拓展汽车修配、汽车租赁、旅行社服务以及电动汽车充电服务，形成“以主带副、以副养主”的发展模式，在2022年客运市场低迷的情况下逆势增长，实现盈利。

无独有偶，郑州交通运输集团客运北站在保持基本服务功能的前提下重新调整规划，打造集品牌汽车4S店及汽车配件销售等相关产业于一体的商贸综合体，既创造了较好收益，还实现了部分职工的内部转岗就业。

从“传统服务”到“数字服务”。聚焦汽车客运站的服务属性，一些地方强化线上线下服务融合，通过数字化、信息化手段提升服务水平和效率，更好降本增效，改善公众出行体验。

主动适应出行需求变化，江苏苏州北广场汽车站在站内配备刷脸自助售票取票机、人脸识别验票检票闸机、上车引导等智能化设备，通过数字平台实现线上线下服务联动，从而缩减设施设备规模，优化服务流程，提升服务效率。

构建“一站多点”布局体系，提高汽车客运站获客能力

“随着市场环境和出行需求的变化，未来汽车客运站的发展将呈现出新面貌。”交通运输部运输服务司有关负责人说。

在站点布局上，变“单一大站”为“多点串联”的分散式布局体系，实现与高铁、民航场站一体衔接，更好适应旅客便捷化、定制化、一体化出行需求；在功能设置上，在站内为旅客提供餐饮住宿、旅游咨询、购物消费、车辆租赁等多元化服务，增强汽车客运站对旅客的吸引力；在服务模式上，信息化、智能化的售票系统和乘车引导设备将更加普及，线上线下联动式服务将成为常态，极大改善乘客的出行体验。

以呈现新面貌为目标，推动汽车客运站转型升级的崭新路线图已然绘就。

“推动汽车客运站转型发展的主要目的，是在新形势下更好满足旅客安全、便捷、优质的出行需求。”交通运输部运输服务司有关负责人介绍，围绕这一目的构建“一站多点”的站点布局体系，奠定汽车客运站转型发展的基础；在运营服务层面，加快推动汽车客运站提高服务品质、改善服务体验，提高汽车客运站获客能力。

下一步，交通运输部将从多方面入手，加快构建网络化、便捷化、多元化的汽车客运站点服务体系。

调规模，优结构。按照合理适用、应急有备的原则，适度缩减售检票、候车等服务设施设备规模，按需调降级别或转为停靠点，提高资源利用效率。同时，按照宜站则站、宜点则点的原则，科学选址、审慎新建等级汽车客运站，避免新建功能单一的普通汽车客运站。

拓功能，强服务。支持汽车客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡；引导汽车客运站与城市公交等经营者加强合作，拓展公交首末站、停保场、货运物流、邮政快递等功能，打造农村客货邮融合站点。此外，引导汽车客运站经营者与旅行社等主体加强合作，根据自身条件在站内设立旅游集散中心，提供相关服务。

《 人民日报 》（ 2023年08月31日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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