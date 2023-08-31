本报记者 赵展慧

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餐饮消费快速增长，航班数量持续回升，智能家电销售向好……消费暖意不仅体现在宏观数据中，也体现在微观业绩里。近期，多家上市公司陆续披露半年成绩单。从整体业绩看，消费类上市公司收入增长的同时，盈利水平也显著提升，体现出上半年消费需求增长、市场持续扩大的旺盛活力。

旅游景区人头攒动，电影票房刷新纪录，铁路暑运再创新高……今年暑假，消费活力持续释放。国家统计局数据显示，今年上半年，社会消费品零售总额突破20万亿元，达到22.8万亿元，同比增长8.2%，增速明显快于去年全年；今年前7月，服务零售额同比增长20.3%。

消费暖意不仅体现在宏观数据中，也体现在微观业绩里。近期，多家上市公司陆续披露半年成绩单。透过上市公司半年报观察消费市场，暖意中涌动着哪些新意？下半年的消费预期又如何？记者采访了有关部门、相关上市公司和行业专家。

服务消费需求旺盛，企业盈利显著提升

岭南清香爽皮鸡、粤式脆皮咕噜肉香气诱人，岭南窗花、广彩广绣装饰四周，用餐环境特色十足……今年5月，粤菜老字号广州酒家上海首店开门迎客，吸引华东食客争尝粤式美食。

“餐饮消费增长较快，带动我们加快门店布局、拓展餐饮市场。”广州酒家董秘陈扬表示，今年以来，消费场景逐步恢复、促消费政策落地显效，公司实现“餐饮+食品”两大主业协同联动，扩大市场的同时还提升了品牌知名度。“老字号”焕发新光彩，上半年，广州酒家预计实现营收同比增长22.57%，净利润同比增长39.86%。

一面是餐饮消费的全面回暖，一面是旅游需求的集中释放。

“周年庆免票”“热门机票秒杀”……近日，春秋航空万张机票特价促销活动掀起购票热潮。“客座率持续回升，上半年扭亏为盈！”春秋航空新闻发言人张武安说，今年上半年，国内航班量超过2019年同期，国际航线也加快复苏，100多个国家和地区恢复了组团旅游，游客的旅行意愿得以充分释放，带动公司的主营业务大幅改善。

张武安介绍，上半年，春秋航空净利润预计为6.5亿—8.5亿元。“从目前订票情况来看，国庆中秋黄金周旅游需求更加强烈。下半年，随着国际航线的进一步复苏，除了节假日爆发性增长外，日常出行也将加快增长。”张武安分析。

据上海证券交易所统计，上半年，沪市文旅酒店及餐饮行业上市公司加快复苏，截至8月15日，13家此类上市公司已经发布中期业绩数据，预计共实现净利润16亿元，全面实现大幅扭亏。

“截至8月18日，上市公司上半年的业绩报告和盈利预告的披露率接近50%，从已披露公司业绩情况看，上半年服务消费业复苏弹性较好，随着线下客流回暖和出行活动恢复，部分领域出现了一定的供不应求现象，对价格上涨也带来一定支撑。”中金公司研究部首席国内策略分析师李求索表示，餐饮、旅游、酒店、线下零售、电影院线等服务消费领域恢复较快，显示出我国消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变的大趋势。

从整体业绩看，消费类上市公司收入增长的同时，盈利水平也显著提升。截至8月15日，沪市38家已披露中期业绩数据的零售批发类上市公司数据显示，预计合计实现净利润132亿元，同比增长36%。

截至8月23日，深市共计38家日常消费类上市公司披露了2023年半年度报告，合计实现营业收入2918.61亿元，同比增长11.57%；实现净利润86.14亿元，同比增长348.09%。其中，36家公司营收同比增长，18家公司营收同比增长超过20%；共计34家公司实现盈利。

升级类商品销售增长，线上线下融合发展

“看，这是冰箱的顶置恒温鲜冻系统，让冷冻食材温度波动小于0.2摄氏度，大大提升鲜味留存率并减少细菌滋生。”8月22日，在合肥百货大楼内，市民张少华在工作人员的介绍下，经过认真比对，购买了长虹美菱的“冻鲜生”冰箱。“我们家人多，对食材冷冻保鲜需求大。趁暑期商场有优惠活动，来试试高科技新品。”张少华说。

“国内家电市场已进入成熟期，行业存量化竞争十分激烈，但消费者不断升级的消费需求为我们打开新的市场增量。”长虹美菱股份有限公司总裁钟明介绍，针对消费者对冰箱保鲜要求更高等需求，企业加大研发力度，加快产品结构升级，上半年公司冰箱、冰柜业务收入同比增长22.54%。

“不仅冰箱、空调、洗衣机等传统家电升级为业绩带来有力支撑，小家电等新产品也带来增长新动能。”钟明分析，上半年，公司的智能茶艺机等小家电和厨卫业务实现收入约8.53亿元，同比增长17.21%。

“从商品销售类上市公司上半年业绩看，汽车及家电部分细分行业实现较好的盈利增长，部分公司海外出口维持韧性给业绩带来支撑；同时，升级类商品销售增长较快，与年轻人有关的新消费增长趋势较好，包括小家电、医美、化妆品、潮玩等新消费的销售增速好于消费整体增长。”李求索表示。

上交所分析显示，从沪市上市公司半年报来看，消费群体和消费需求呈现多元化和升级趋势，亮点颇多：家用电器行业业绩保持增长，智能家电受到年轻消费群体的喜爱；国货美妆兴起，珀莱雅、上海家化等4家沪市上市公司预计实现净利润8亿元，同比增长83%；食品行业产品结构升级，预制菜成为新型消费产品，35家食品饮料类公司预计实现净利润475亿元，同比增长20%……

商品销售稳定增长的同时，商品销售类上市公司盈利能力也有所提升。李求索分析：“随着上游原材料成本下降，消费行业成本压力较过去两年有所缓解，普遍实现毛利率改善，尤其是汽车、家电等原材料占比较高的制造业改善更为明显。”

在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，消费板块半年业绩中还有一个鲜明特点——线上消费持续增长，电商企业和传统零售企业在电商渠道的销售收入增长明显。

“公司今年上半年实现营收同比增长32.58%，净利润同比增长47.41%，作为新增消费者的主要入口，线上渠道为业绩增长提供了强劲支撑。”汤臣倍健股份有限公司有关负责人表示，上半年汤臣倍健主品牌线上渠道收入同比增长超60%。

“不少上市公司加强线上线下融合发展，逐步形成了新的零售模式，以满足消费者对购物体验和便利性逐步增长的双重需求。此外品牌化也成为上市公司应对消费升级的重要手段，一些公司通过提升品牌形象、加强品牌营销等手段，提高产品附加值和溢价能力。”田利辉分析。

优化产品服务供给，促进消费提质升级

“在抓住口味这个关键竞争力的同时，广州酒家致力于将传统饮食、地域文化与新兴消费理念相结合，满足更多层次的餐饮需求。”陈扬说。

“春秋航空在守住安全底线的基础上，加强数据挖掘分析、持续提升航班准点率，利用自有渠道优化产品组合和出行服务，进一步激发出行需求。”张武安表示。

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上市公司既是观察消费市场的重要窗口，也是推动高质量发展的强劲动力。

“沪市零售及消费品类上市公司代表着国内领先的生产技术、营销理念，从半年业绩看，在消费回暖中发挥了较为明显的行业龙头带动效应。”前海开源基金首席经济学家杨德龙分析，一方面，上市公司资源配置能力更强，能够第一时间响应最新消费热点和变化，并且通过不断加强产品创新、开拓消费模式培育新的消费习惯；另一方面，龙头企业能够通过对外投资和并购，培育孵化更多新型消费类产业链公司，壮大消费产业圈。

李求索认为，消费类上市公司的高质量发展不仅保障了供给端的稳定，同时，通过不断创新升级，满足居民对美好生活的新消费需求，有助于扩大内需、促进消费提质升级，加快形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

今年以来，各部门陆续推出促进家居、电子产品消费，支持新能源汽车等促消费政策。随着政策落地见效，以及经济发展和居民收入的逐步回稳，专家认为，下一阶段，消费扩大和升级仍有较大潜力，上市公司应当继续当好“火车头”，引领行业提质升级。

“我国的产业升级将继续成为消费升级的重要基础，服务类消费继续复苏仍是重要趋势，上市公司应该积极增加研发投入，将产品与新技术应用紧密结合，进一步提高供给质量。”李求索认为，在创新技术的助力下，各类消费有望继续沿着更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康的方向进一步精细化发展。

田利辉建议，上市公司要通过加强技术创新研发、提高供应链效率、提升产品质量、加强品牌建设等方式来优化产品和服务供给，持续推动消费市场高质量发展势头。

《 人民日报 》（ 2023年08月31日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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