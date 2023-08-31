人民网北京8月31日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，继新建贵阳至南宁高速铁路贵阳至荔波段8月8日开通运营后，南宁至荔波段将于8月31日开通运营。届时，贵南高铁实现全线贯通运营，我国西南地区新增一条交通大动脉，黔桂两省区间交通出行更加便捷、西南与华南地区联系将更加紧密。

贵阳至南宁高速铁路。中国铁路南宁局集团公司供图

贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，线路自贵阳铁路枢纽龙里北站引出，向南经贵州省黔南布依族苗族自治州，广西壮族自治区河池市、南宁市，接入南宁铁路枢纽南宁东站，线路全长482公里，设计时速350公里。贵南高铁全线设贵阳北、龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波、环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东13座车站，其中贵阳北、南宁东为既有车站，其余为新建或改扩建车站。

贵南高铁穿越贵州高原、苗岭山脉，横跨清水河、澄江河、红水河等多条河流，沿线山高谷深，地形地貌复杂多变，线路桥隧比高达90%。项目自2017年12月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位克服各种困难，创新工艺工法，架设了澄江、桐子园双线特大桥等199座桥梁，建成了九万大山一号、都安隧道等107座隧道，确保了项目优质高效建成。

贵阳至南宁高速铁路。中国铁路南宁局集团公司供图

贵南高铁南宁至荔波段开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

贵南高铁全线开通运营初期，国铁集团将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日最高开行动车组列车56列，南宁至贵阳、成都、重庆等多地将开行直达动车，南宁东到贵阳东旅行时间由原来的5个多小时缩短至最快2小时53分，南宁东至成都东、重庆西间最快分别6小时51分、5小时17分可达。

贵南高铁沿线少数民族服装展示。中国铁路南宁局集团公司供图

贵南高铁通过贵阳铁路枢纽与上海至昆明高铁、成都至贵阳高铁、重庆至贵阳高铁、贵阳至广州高铁等线路连接，通过南宁铁路枢纽与南宁至广州高铁，南宁至北海、防城港、崇左等北部湾城市群间的城际铁路相连，构成西南至华南沿北部湾地区的高速铁路大通道。贵南高铁沿线分布毛南族、瑶族、布依族等30多个少数民族聚居区。它的开通运营，进一步完善了区域交通格局，将极大便利沿线各族人民群众出行，加快旅游等产业发展，对支持民族地区高质量发展、助力乡村振兴、促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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