原标题：服务消费动力强劲

黑龙江哈尔滨：市场升腾烟火气

华灯初上，位于黑龙江省哈尔滨市南岗区的师大夜市又迎来滚滚人流，市民和游客开启“逛吃”模式。作为哈尔滨久负盛名的美食打卡地，师大夜市共有400多个美食摊位，来自全国各地的特色美食小吃汇聚于此，让人流连忘返。

在哈尔滨市道里区的“松花江上·哈尔滨奇妙夜”烧烤音乐主题长廊，消费者一边欣赏音乐，一边享受美食。主题长廊试营业期间累计招商中小型商户300余家，签约商户进场达80%以上。正式开业后，每天入场市民人数超万人，每日销售额约13万余元。

“餐饮业作为最活跃的消费业态之一，是促消费的主要抓手。”哈尔滨市商务局局长孙永斌表示，今年上半年，哈尔滨市限额以上餐饮业营业额同比增长50.4%，餐饮业已成为推动哈尔滨消费增长的重要动力。目前，哈尔滨不断挖掘餐饮消费的潜力空间，通过创新消费场景推动餐饮业繁荣发展。

作为中国最早引进并流行西餐的城市之一，哈尔滨于2017年被中国饭店协会授予“中国西餐之都”的称号。8月24日，第八届中国（哈尔滨）国际西餐文化节在哈尔滨百年老街中央大街开幕。“哈尔滨的俄式西餐很地道，广受欢迎。”哈尔滨一家西餐厅的主厨列文·伊万说。

特色中餐美食也吸引了大批消费者。位于哈尔滨群力新区的一家怀旧餐厅“国营大食堂”，开业以来生意火爆。走进饭店，怀旧的场景布置和年代感极强的装修风格，吸引了不少食客来此打卡。

“自8月10日开业以来，许多市民和游客慕名而来，日均接待顾客超1300人。开业10天，仅168元套餐美团团购数量就超过3000份。”国营大食堂负责人梁治峰告诉经济日报-中国经济网记者，大食堂一楼经营早、中、晚三餐，每餐提供12个菜品、8种主食，同时还可以点餐，菜品多样、价格亲民，能够满足不同群体的就餐需求。

哈尔滨还鼓励多家企业开展多姿多彩的夜间文化休闲主题活动，组织引导各类商业综合体延迟闭店至深夜12时左右，场内服装、零售、餐饮等实行深夜折上折，让利消费者。在丰富市民、游客的夜生活的同时，助力经济加速回暖升温。

“我们还联合美团、饿了么等外卖平台投入600多万元资金，在西餐文化节期间开展餐饮促消费活动。下一步，我们将继续探索促进消费新举措，推进消费升级，激发城市活力，更好满足居民消费需求，进一步提振消费信心，恢复餐饮业烟火气。”孙永斌说。（经济日报-中国经济网记者 吴浩）

四川：文旅产业新体验

前不久，四川发布了上半年经济成绩单，文旅经济恢复发展尤其亮眼。四川全省A级旅游景区共接待游客3.12亿人次，较去年同期增长48.09%；门票收入25.69亿元，较去年同期增长1.01倍。恢复发展的背后，是四川不断挖掘新场景、新业态，着力提升旅游服务品质，持续出台相关举措刺激消费，加快文旅产业发展的决心与力度。

四川拥有A级景区895个，数量和资源居全国前列。“围绕千年古道剑门蜀道、千年古关剑门关、千年古柏翠云廊、千年古城剑州古城的‘四个千年’旅游资源，剑阁县推出了古蜀道徒步游等特色旅游线路，规划建设69个重点文旅项目着力挖掘剑阁特色，加快建设大蜀道国际文化旅游目的地核心区。”广元市剑阁县文旅康养产业发展中心副主任徐程杰向经济日报-中国经济网记者介绍。

传承巴蜀文化，突出地方特色，更好满足个性化品质化需求是四川文旅产业加速发展的动力之一。四川推出世界遗产景区游、烟火都市游、特色乡村游等特色旅游产品线路1000余条，提出将317、318国道景观大道，藏羌彝文化旅游风景道纳入世界重要旅游目的地支撑体系，通过新场景营造，把人流量变成消费力、把资源优势转化为高质量发展优势。

旅游服务质量高不高，标准之一是要让游客愿意来，更愿意留下来。8月25日，G8513线九寨沟至绵阳段高速公路项目控制性工程——五里坡隧道实现双幅贯通，这是九绵高速进入全面通车冲刺期的标志。待2024年年底全线建成通车后，成都到九寨沟的行车时间将由目前8个小时缩短至4个小时。九寨沟县以九寨沟景区为主，打造了12个景区景点相互支撑的旅游格局，出台各项措施，全面规范旅游市场，提升旅游接待和服务软实力。

当前，四川正在大力提升旅游接待能力，建立质量过硬、分布合理、类型多样、特色鲜明的住宿接待体系，加强设施国际化标准化改造提升。今年11月1日，《四川省旅游条例（修订）》将全面实施，相关条例要求旅游业注重提升服务水平，强调了旅游业规范发展的必要性，提出加强旅游监督管理，维护旅游市场秩序，防范私设景点等现象。

此外，为进一步激发文旅消费，抓住暑期文旅市场的热度，四川各地在6月30日前发放文旅消费券约3000万元，推出金融支持文旅消费等新政策30余项，提升市场主体活力等新举措20余项，持续开展“安逸四川新体验——一起玩转网红打卡地”系列活动1000余场次。（经济日报-中国经济网记者 刘畅）

海南：医疗康养大融合

前不久，一位左侧脸部有巨大肿块且伴有发热症状的1月婴儿被送到海南昌江医疗集团县人民医院就诊，来自武汉大学人民医院派驻专家刘奥杰凭借丰富的临床经验进行了及时治疗。海南省昌江黎族自治县自2018年引入武汉大学人民医院优质医疗资源，成立昌江医疗集团以来，累计派驻159名帮扶专家，开展48项新技术新项目，为当地群众提供优质高效的医疗服务。

像昌江这样，在家门口就能享受优质医疗资源，在海南各市县正不断变为现实。在海口，打开椰城市民云APP的医疗健康专区板块，即可在线使用包括60秒快速问诊、名医专家、体检检测及心理、齿科等特色服务，足不出岛享受全国优质医疗健康服务资源。在三亚，康复疗养+旅游、中医药特色体验+旅游、康养旅游+健康食品等多种业态发展模式，推动康养产业加速融合并不断集聚发展。

近年来，海南通过一系列举措，努力构建优质高效网格化整合型医疗卫生服务体系，推动医疗服务重心下移、资源下沉，努力实现一般病在市县解决、小病不进城的目标。作为中国唯一“医疗特区”的海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，这里实行“特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际交流”等政策，很大程度上解决了患者临床急需用药难题，成为全球最新药品和医疗器械快速进入中国的主要通道，开启了海南健康旅游的新路径。截至目前，乐城有25家医疗机构开业运营，24家医疗机构在建或筹建，形成了公立+民营+国际的多样互补型医疗产业格局。其中19家医疗机构具备特许药械使用资质，累计使用特许药械患者3万余人次，带药离园政策惠及患者5229人次，海南自贸港博鳌乐城全球特药险累计参保人数超3100万。

海南省卫健委相关负责人表示，海南利用全岛环境禀赋及政策优势，积极融入医疗健康消费内外双循环，不断开发高端医疗服务、专病康养、中医药康养、涉外医疗等健康旅游产品，推动康养医疗旅游产业在新发展格局中成为重要增长点，为海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港提供健康支撑和保障。（记者 潘世鹏）

(责编：曹淼、李源)

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