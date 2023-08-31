原标题：跨境电商：“跨”入蓬勃生长时代

【经济界面】

今年上半年，我国跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口额达1.1万亿元，同比增长16%，实现了两位数的快速增长。在上半年外贸进出口整体增长2.1%的大背景下，跨境电商的增长格外亮眼，有效助力我国外贸稳规模优结构。跨境电商已经成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。

1、快速发展，开拓外贸“新蓝海”

“买全球、卖全球”；减少贸易中间环节，突破时空限制……据世贸组织预测，2026年之前全球跨境电商将保持27%的增速，为全球经贸发展注入新动能。跨境电商已成为推动我国外贸高质量发展的新生力量。

“今年‘618’大促期间，我在某电商平台国际品牌旗舰店给小孩购买了2瓶DHA胶囊，第二天就收到了货，特别是通过扫描商品外包装溯源码，可以很清楚地查询到商品中文信息，而且退货渠道畅通，感觉购买很放心、很便捷。”重庆的王女士高兴地说。跨境电商监管流程的“大数据”，成为消费者放心“买全球”的“定心丸”。

日前，江苏无锡新大中薄板有限公司的车间里，一片繁忙景象。加工、质检、装箱……数十条生产线正满负荷运转，一块块镀锡板从这里下线，运往新安港。“现在货物可以直接从新安港运到外高桥，通过跨境电商渠道出口，物流成本大大降低，出口业务量显著增长，近期我们收到不少来自菲律宾等地采购商的订单。”无锡新大中薄板有限公司总经理周振宇介绍。今年1—7月，南京海关所属无锡海关助力该企业从无锡新安港内“无锡—外高桥”直达航线出口镀锡板、镀锡卷等2976吨。

据海关总署发布的《中国跨境电商贸易年度报告》，2022年，中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，比2021年增长7.1%，呈现出“进出口规模再创新高、贸易伙伴更趋多元、消费品占比进一步提升、业态发展头部效应明显”等新气象，贸易伙伴几乎遍布全球。

统计显示，目前我国跨境电商主体已超10万家，进出口额1亿元以上的约7800家。跨境电商正在成为企业拓展市场和竞争力的重要途径。

跨境电商是近年来我国对外经贸合作新亮点。我国设立跨境电商海外仓超1500个，面积超1900万平方米，近90%的海外仓已开展信息化智能化建设。我国批准设立的165个跨境电商综合试验区覆盖全国31个省（区、市）。我国在税收、通关、结汇等方面推出一系列支持举措，通过创新监管方式，为跨境电商和海外仓等新业态的快速发展提供助力。

中国对外贸易中心副主任徐兵表示，当前新业态新模式成为国际贸易发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势，跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的国际贸易新业态。

2、创新服务，助力更多企业“出海”

跨境电商十大平台排名、跨境电商开店流程、跨境电商新手指南、跨境电商解决方案……网络和社交平台上的“跨境电商”搜索热折射着当下外贸的新增长点。

在复杂多变的国际贸易环境中，跨境电商以高成长的确定性积极应对外部市场的不确定性，彰显出巨大的市场活力和增长韧性。今年以来，多地出台了一系列推动跨境电商发展的政策举措。在政策的助力下，跨境电商企业更加坚定了“出海”的信心与决心。

“海关对企业调查显示，超七成企业对2023年跨境电商进出口预期平稳或增长。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

在外贸新格局下，我国积极培育跨境电商新业态新模式，跨境电商已成为我国外贸增长的新引擎。今年4月，国务院办公厅《关于推动外贸稳规模优结构的意见》发布，其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。

深圳消费电子、杭州服装、泉州鞋靴、川渝汽摩配……当前，有数百个各具特色的跨境电商产业带分布在全国各地。而不同区域产业结构的优势，也为当地政府因城施策奠定了一定的基础。

跨境电商大幅降低了国际贸易的专业门槛，一大批以往“不会做、做不起、不能做”的小微主体，在数字浪潮中成长为新型贸易经营者。大量个人卖家通过跨境电商开启了自己的网上卖货之旅。亚马逊、阿里巴巴国际、速卖通、eBay等知名平台之后，一些新兴市场诞生的电商平台也成为商家们的新选择。在跨境电商的形态上，也逐渐衍生出依托平台与独立建站两大类型。

“跨境电商在近年来呈现出蓬勃发展生机，能从一棵幼苗成长为参天大树，和服务创新以及支持创新的环境密不可分。”海关总署综合业务司副司长林少滨表示，海关在具体监管中，坚持“创新、包容、审慎、协同”的理念，针对跨境电商发展趋势和特点，出台了不同于传统贸易的通关管理制度，通过分类管理，“量体裁衣”打造了适合跨境电商特点的海关监管模式，有力促进了跨境电商健康持续发展。

3、多措并举，释放市场新活力

走进江苏连云港市跨境电商体验中心，货架上商品琳琅满目，食品、日用品、化妆品等消费品一应俱全，不少顾客正在精心挑选……“远在天边”的商品变得“触手可及”，跨境电商企业新模式正驶上快车道。

“消费者看中了商品，可以在线上平台直接下单，后台系统根据消费者订单信息自动向海关申报，整个申报放行的过程最快只要五六分钟。”连云港港隆贸易有限公司经理王子文说，“待海关放行后，仓库会第一时间联系物流企业快递送达。”

“担保放行”“审单快放”等便利化措施，持续压缩通关时间，实现申报快速放行。连云港海关特殊区域管理科科长陈邦荣介绍，2023年上半年，连云港跨境电商管理平台进口6.5万票货物，同比增长超1倍。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，跨境电商是正在成长的外贸增长点。围绕跨境电商的发展，近几年，各综试区积极推进线上综合服务平台建设，“让企业少跑腿，让数据多跑路”。

目前，这些平台服务的跨境电商企业已超6万家，约为全国跨境电商企业的60%左右。商务部表示，今后还将支持指导这些跨境电商综试区进一步优化服务平台功能，引导海外仓企业对接线上综服平台，力争把通关、税收、金融、海外仓储功能集成于一体，实现一点接入、一站式综合服务，使便利的集成服务能够惠及更多跨境电商企业。

当前跨境电商保持较快发展势头，但也要看到，进一步推动跨境电商高质量发展仍面临不少挑战。

APEC跨境电商创新发展研究中心主任、对外经济贸易大学国际商务研究中心主任王健认为，目前仍有不少传统企业对于是否发展跨境电商犹豫不决。同时，由于不同国家对跨境电商业务的政策法规不同，企业“出海”需要有深入了解和适应调整的过程，而各国的法规和政策的变化可能给跨境电商企业带来一系列风险，如商品退货规定的变更、关税调整以及质量监管要求的升级等。“近年来，中国政府出台了不少支持跨境电商发展的政策，这为跨境电商企业出海创造了良好的法规环境，也助力企业迈向高质量发展。”王健说。

今年6月，海关总署推出的优化营商环境16条中，明确提出促进跨境电商持续健康发展，包括有序开展跨境电商海关监管综合改革，研究完善跨境电商网购保税监管制度措施；实现电子缴税功能，便利企业线上办理缴税业务。特别是针对企业退货难的问题，优化跨境电商商品进出口退货措施，完善升级退货中心仓功能，试点开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式，研究扩大跨境电商一般出口商品跨关区退货试点。

（本报记者 张翼）

(责编：杨曦、陈键)

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