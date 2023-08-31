王珍珍

原标题：添薪续力 人工智能合作让金砖成色更足

编者按

在金砖国家领导人第十五次会晤上的重要讲话中，习近平总书记指出，“金砖国家已经同意尽快启动人工智能研究组工作”，并强调“要充分发挥研究组作用，进一步拓展人工智能合作，加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性”。

当前，金砖国家人工智能领域合作现状、发展前景如何？面对金砖扩员，怎样进一步拓展人工智能合作、造福各国人民？本期特推出相关研究成果。

战略性新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道。近年来，人工智能、大数据、云计算等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。总体来看，金砖国家在人工智能领域合作基础坚实、发展前景广阔，形成了独具特色的合作方式和手段，将为推动新一代人工智能健康发展、更好造福世界各国人民贡献金砖力量和智慧。

基础坚实：金砖国家人工智能合作具有明显先发优势

近年来，人工智能产业化应用的速度大幅提高，目前被广泛运用于农业、制造业、金融、军事、医疗保健等行业领域。《2022全球人工智能创新指数报告》显示，相较于2021年，除俄罗斯排名下降外，中国连续三年保持世界第二，印度、巴西和南非排名分别上升了2、8和7位。

加快战略布局、优化技术治理。近年来，金砖国家持续优化在人工智能技术方面的战略布局。印度2015年发布“数字印度”战略，2017年组建了一支印度经济转型人工智能工作组，2018年发布《国家人工智能战略》报告，提到以AI作为推动发展的重要引擎。巴西于2019年发布了人工智能战略，加强研究、开发、创新，2021年公布了人工智能AI战略，主要聚焦于促进对人工智能研发的持续投资，消除创新障碍等。俄罗斯2019年发布了《2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略》，2020年俄联邦政府批准了《至2024年人工智能和机器人技术监管构想》，为人工智能和机器人技术的安全应用及法律监管提供指导。南非2019年参与了“泛非人工智能非洲蓝图”规划，旨在推动非洲大陆的信息和通信技术以及数字化发展。我国2017年印发《新一代人工智能发展规划》，明确了我国新一代人工智能发展的战略目标。2021年，“培育壮大人工智能”写入“十四五”规划纲要。2022年，科技部等六部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，以推动场景资源开放、提升场景创新能力为方向，加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育。

人工智能发展基础不断夯实。良好的设施网络、巨大的市场需求和澎湃的创新热情，为人工智能发展壮大提供了有力支撑。在网络基础方面，金砖五国拥有良好的设施网络，安全的互联网服务器数量从2013年到2022年均有大幅度上升。我国人工智能技术快速发展、数据和算力资源日益丰富、应用场景不断拓展，为开展人工智能场景创新奠定了坚实基础。当前，我国人工智能发明专利授权总量全球排名第一，人工智能领域论文发文量全球领先，图像识别、语音识别等技术创新应用跻身世界先进行列。印度是世界最大的计算机软件外包基地，很多年轻人在程序设定、通信等方面有丰富的经验，为印度人工智能发展奠定了坚实基础。俄罗斯在数学、自动控制系统、软件工程等领域拥有强大的研究和教育实力，为其在人工智能领域的发展提供了坚强后盾。

积极拓展人工智能技术应用领域。当前人工智能技术已经在医疗保险、交通运输、智能制造、智能家居、金融教育等各个领域得到了广泛运用。在印度，人工智能被用来帮助解决城市交通拥堵、民生安全、医学、教育以及农业等问题。巴西是拉丁美洲人工智能技术应用率最高的国家。相关数据显示，巴西有63%的企业使用了与人工智能技术相关的应用程序，超过拉丁美洲平均水平（47%）。俄罗斯积极研究机器学习、自然语言处理、计算机视觉等领域。南非占有非洲50%的人工智能公司，在人员交流、数据流通、前沿技术等方面开展合作。我国当前人工智能主要应用于医疗保健、金融教育以及农业管理等领域，并向其他领域不断拓展。

加大对人工智能的投入力度。金砖五国近年来都在持续加大对人工智能的投入力度。印度是世界上人工智能市场增长最快的国家之一，除持续投入大量资金用于网络技术开发和建立AI框架外，还在教育机构设立“人工智能卓越中心”，为农业、健康和城市可持续发展进行研究、创建AI应用程序。2020年，巴西政府宣布建立8个人工智能研究中心，在国家物联网计划、农业综合业务、医疗保健等领域推动产学研合作。俄罗斯加大对计算机视觉、智能决策支持等人工智能领域的经费支持，俄罗斯莫斯科国立大学专门设立了计算机科学中心等机构。过去10年内，南非在人工智能领域的总投资累计达到240亿兰特。我国人工智能基础设施加快布局，算力规模位居全球第二，东数西算等重大工程加快推进，5G基站超过280万个，已建成近8000个数字化车间和智能工厂。

人工智能产业市场规模逐步加大。《印度生成式人工智能初创企业全景报告》显示，印度目前有60多家公司为不同行业和领域提供人工智能相关解决方案和服务。2021年，巴西数字经济规模占GDP的25%，为人工智能发展提供了广阔市场。俄罗斯经济中运用人工智能的约占20%，2024年计划达到50%。非洲在人工智能产业方面拥有较多投资机会，南非拥有726家人工智能公司，位居非洲国家首位。我国人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。此外，金砖五国近十年来信息通信技术出口占比总体处于上升趋势。

前景广阔：特色方式助推人工智能技术合作走深走实

以相关赛事为抓手。近年来，金砖五国积极落实相关宣言、会议的成果文件要求，将人工智能领域的相关比赛作为推动人工智能技术合作的重要抓手。2016年底金砖国家工商理事会提出举办金砖国家技能发展与技术创新大赛，从2017年开始每年举办一次。2021年，该赛事侧重于探讨机器学习与大数据赛项、焊接机器人国际大赛、增材制造技术技能赛项等。2022年赛事关注“人工智能工程化应用”，旨在发掘更多优秀的人工智能人才。2023年以人工智能技术与应用为核心，帮助参赛队伍完成从人工智能生成、监测到识别等典型人工智能活动。金砖国家职业技能大赛2022年在我国厦门启动，聚焦高端制造、数字经济，提高五国职业院校师生能力。2023年金砖国家职业技能大赛农业物联网（智慧农业）赛项全国选拔赛已于7月举行，聚焦智慧育种、农情信息智能感知与诊断、智能农机装备等领域，促进农业智慧生产技术体系高效联通。

以创新基地为平台。金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地作为金砖国家政策协调、人才培养、项目开发的重要合作平台，聚焦数字化、网络化、智能化以及绿色化主题，推动金砖国家间深化新一代信息技术、人工智能等重点产业的合作。基地在厦门启动建设以来，已发布154项重点任务清单，建设8个新工业革命领域赋能平台，签约77个金砖合作项目。其中，金砖创新基地工业能力共享平台、区块链综合服务平台、产业链供应链协同创新平台三大基础平台，旨在夯实金砖创新基地在工业互联网、大数据、智能制造等新工业革命领域必备的数据基础设施服务能力。厦门市金砖办组建厦门金砖新工业能力提升培训基地联盟，吸引多家高等院校和知名企业参与开发智慧产业、智慧城市、工业互联网等领域培训项目。厦门金砖技能研究院为金砖国家间技术技能培训、认证、标准协调统一搭建平台，推动中国与其他金砖国家的数字经济合作。

以人才培训为纽带。2020年9月，中国虚拟现实技术与系统国家重点实验室和巴西FDC基金会签订合作谅解备忘录，双方根据两国2017年8月签订的中巴服务贸易合作行动计划，推动在巴西建设智慧城市、云计算和其他智能基础设施项目。2022年6月，中国和巴西业界举办线上对话会，交流了中巴人工智能、大数据等前沿技术发展动向及产业化应用前景。中国为南非32所职业技术培训学院讲师提供了大数据、人工智能、安全和云计算等方面的培训，并通过设立“华为南非创新中心”，为南非提供5G、云计算、人工智能等最新的数字技术和解决方案。

对策建议：以务实合作更好造福民众

正如习近平总书记所强调的，金砖国家有广泛共识和共同目标，无论国际形势如何变幻，合作初衷、共同愿望不会变。随着沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员，应密切关注这6国人工智能产业的发展趋势，通过开展全方位交流与合作，为人工智能行业与实体经济深度融合创造良好条件。同时，充分发挥人工智能开放创新平台的赋能作用，加强金砖各国在战略、政策、监管方面的对接沟通。

拓展与金砖扩员国家人工智能合作领域。未来要进一步发挥金砖国家智库作用，挖掘与新加入6国在人工智能方面新的合作领域。特别是要加强人工智能同保障和改善民生的结合，推动人工智能在金砖国家人们日常生活中的深度运用，加强人工智能在教育、医疗卫生、助残养老等领域的深度应用，创造更加智能的工作生活方式。习近平总书记在金砖国家领导人第十五次会晤上的重要讲话中提到了探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”，而人工智能技术与遥感大数据的结合是未来遥感技术发展的趋势，这将为金砖各国开展农业、生态、减灾等领域合作提供精准高效的数据支持。

提升金砖国家人工智能合作治理能力。人工智能的生态环境与安全治理，是构建网络空间命运共同体的重要环节。要启动金砖国家人工智能研究组，成立金砖国家人工智能联盟，合作探讨人工智能技术带来的安全风险和道德伦理问题，推动金砖11国共同探讨金砖国家人工智能治理框架和规范标准，加强相关法律、伦理、社会问题研究，建立健全保障人工智能健康发展的法律法规、制度体系、伦理道德，为从事人工智能活动提供伦理指引和法律规范准则，共同做好风险防范，提升技术的安全性和可控性。

推动金砖国家人工智能教育计划合作。把握全球人工智能发展态势，找准突破口和主攻方向，培养大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，是教育的重要使命。金砖国家可进一步研究人工智能教育计划，开发人工智能教育课程，发挥职业教育联盟作用，培育人工智能领域的数字应用以及管理人才。联合启动“数字金砖建设者”计划，支持学生开展在人工智能、数据科学以及网络安全等领域的研究。依托金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地培养金砖国家数字化人才，开发多语种线上线下相结合的人工智能培训交流项目。充分发挥金砖国家工业创新大赛、“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛、金砖国家职业技能大赛等作用，以赛促学，提升人工智能应用和技术开发能力。

（作者：王珍珍，系福建师范大学经济学院教授）

(责编：杨曦、陈键)

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