陈城

原标题：【光明时评】汽车工业发展是综合国力提升的缩影

这几日，第二十六届成都国际车展吸引了很多人的目光。毫无悬念的是，以造车新势力为代表的国产新能源车企成为车展上的亮点，中国老牌传统车企也在车展上带来了重磅车型，在成都国际车展上首发首秀首展。中国车企取得今日成就的背后，是国家汽车工业发展的艰辛与努力。今年是中国汽车工业走过的第70个年头，从“蹒跚学步”到“昂首向前”，中国汽车工业实力稳固提升、位居世界前列。

1953年7月15日，中国一汽的前身——长春第一汽车制造厂奠基，拉开了中国汽车工业建设发展的大幕。70年筚路蓝缕，中国汽车工业从无到有，从合资到自主，从落后到领先。最新数据显示，全国机动车保有量达4.26亿辆，我国成为世界最大汽车消费市场。现如今，中国汽车民族品牌不再只有一汽、二汽，一些国产汽车品牌享誉世界，并且能够在质量、设计、舒适度等多个方面与全球老牌车企一较高下。中国消费者选择国产品牌汽车的人越来越多，中国汽车工业成为民族之光。

我们能够看到，中国一汽红旗轿车世界瞩目、东风汽车猛士品牌跨界豪华电动越野市场，长城汽车坦克品牌实现普通消费者硬派越野梦，五菱汽车为各类型消费者的需要造车……比亚迪、吉利、长安、北汽、上汽、广汽以及理想、蔚来、小鹏、岚图、极氪、极狐、哪吒等一众国产汽车企业，生产了大量受到消费者认可的汽车。不仅覆盖消费领域，而且在工业生产、特种运输等各场景需求中，国产汽车占有量也稳步提升。今年7月，中国第2000万辆新能源汽车下线，在当前全球汽车产业新能源化、电动化转型当口，这意味着中国新能源汽车在产业及市场化的基础上，迈向了规模化、全球化的高质量发展新阶段。

作为现代工业皇冠上的“明珠”，一个国家的汽车工业发达程度，是国家综合实力的象征。中国车企近年来在全球市场大放光芒，正是我国经济实力与综合国力与日俱增的最好体现。汽车工业能够辐射人类社会几乎所有工业制造业类别，一辆汽车能够制造组装出厂，离不开上下游数千个产业链企业的支持。中国拥有最完整的产业链供应链，这是中国汽车工业发展得天独厚的优势所在。

更为重要的是，汽车工业是包括中国在内的世界多个经济实力靠前国家的支柱性产业。2022年，我国汽车类消费品零售总额达4.58万亿元，同比增长0.7%，占社会消费品零售总额的10.41%，比2021年提高0.48个百分点。中国汽车工业的飞速发展，除了能够拉升国产汽车销量，并拉动整个汽车工业上下游产业链发展，还能够带动和辐射大量关联行业同步发展，提供大量就业岗位，吸引人才流入，推动科技创新和技术提升，拉动汽车工业及其产业链所在城市建设发展，进一步拉升消费和投资水平，从而形成经济社会发展的良性循环。

(责编：杨曦、陈键)

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