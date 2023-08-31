人民网记者 夏晓伦

在视频会议时，一边与同事“面对面”沟通，一边查阅重要信息，大折叠屏手机如同电脑一样，正在成为生产力的新工具；设计师定制的时尚外壳，手提斜挎的佩戴样式，小折叠屏手机正在成为用户手中的时尚新物件……如今，折叠屏手机以差异化体验成为手机用户新宠，增长放量。

从全球市场来看，Counterpoint数据显示，全球折叠屏智能手机出货量将迎来强劲增长。2019年至2025年，其年复合增长率将达到114%。2022年，中国市场占到全球折叠屏出货量的26%，中国已成为全球折叠屏手机发展的引领者。

从中国市场来看，IDC数据显示，2022年，中国折叠屏产品全年出货量近330万台，同比增长118%，增速高于预期。2023年第一季度，中国折叠屏手机产品出货量达到102万台，同比增长52.8%；2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%。

IDC高级分析师郭天翔在报告中表示：“自问世以来，折叠屏手机一直保持快速增长，且是目前低迷的市场里唯一保持上升趋势的细分市场。随着铰链、屏幕等相关技术日渐完善，且产品价格持续下探，消费者对于折叠屏手机的接受程度越来越高。”

近年来，折叠屏品牌都在抓住各种技术创新机会，持续发力、寻求突破。“无高端，不创新。只有做高端产品，公司最新的一些技术才能迭代，产品才能越做越好，用户越来越喜欢。”OPPO首席产品官刘作虎表示。据Counterpoint统计，2023年上半年，OPPO折叠屏手机市场份额为20%，Find N2 Flip以31%的份额在小折叠屏手机市场排名第一。

在此背景下，OPPO近日发布的竖向折叠屏产品Find N3 Flip受到行业关注。据了解，该产品实现了行业三方面突破：一是成为了拥有超光影三摄的小折叠屏手机；二是提供了更多个性化设计空间；三是重塑了外屏的使用体验。

具体来看，在影像方面，拥有超光影三摄，包括行业唯一的2X人像摄像头、5000万OIS大底广角主摄，以及行业最高规大底超广角摄像头；在个性方面，采用三段式按键的设计，应用钻石高光刀工艺打造高光棱线；在屏幕方面，拥有外屏3.26英寸、17:9比例的“任意窗”，是目前竖向折叠形态中较大尺寸外屏，展示更多关键信息预览与应用。

“这款小折叠屏手机用起来很方便，又很好看，非常时尚。尤其是影像功能，感觉不比直板机差。还有外屏很大，能看到更多的预览信息，大部分应用操作起来也是适配的。”一位体验用户向记者表示。

实际上，相较于大折叠屏，小折叠用户更看重折叠屏手机的便携性和更强的社交属性，同时有更多影像记录的空间。

据了解，OPPO影像团队总人数超过1000人，每年研发费用超过10亿人民币。“从定制传感器、镜头到模组设计，再到先进的ISP、AI算法，我们一直在打造全链路的影像方案。”刘作虎介绍，截至2023年3月31日，影像专利全球申请约11477件，授权约5103件。

“内屏可靠性、续航、通信能力、外屏生态、拍摄、充电等多个维度是我们在竖向折叠屏手机方面追求的重要方向，希望折叠屏手机可以引领手机行业开启一个新的时代，我们将加大研发力度，继续洞察用户需求，持续引领行业发展。”刘作虎表示。

有专家表示，尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但以折叠屏为代表的高端手机已经成为市场的“一抹亮色”，国产手机厂商正在凭借其自身的科技创新优势，聚焦用户需求，提升消费体验，为经济加快复苏增添新的动力。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经