原标题：我国万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产

科技日报北京8月30日电 （记者操秀英）记者30日从中国石化获悉，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产，标志着我国绿氢规模化工业应用实现零的突破。随着配套的光伏电站全部建成、实现全容量并网，该项目可以满负荷生产绿氢，每年生产的2万吨绿氢全部就近供应中国石化塔河炼化公司，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展。

这是国内首次规模化利用光伏发电直接制绿氢的项目，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电直接制绿氢，电解水制氢能力2万吨/年、储氢能力21万标立方、输氢能力2.8万标立方每小时。今年6月30日，项目已成功贯通绿氢生产、输送、利用全流程，部分制氢车间顺利投产产氢。

据介绍，作为我国首个规模化绿电制绿氢项目，该项目建设中面临着工艺技术新、规模大、无成熟工程案例可借鉴等难点。中国石化通过联合攻关、揭榜挂帅等形式，破解了新能源波动电力场景下柔性制氢及连续稳定向下游炼化企业供应的难题。其中，面对可再生波动电源制氢的技术难题，中国石化通过自主开发绿电制氢配置优化软件，将电控设备与制氢设备同步响应匹配，实现了“荷随源动”，大幅提升设备对波动的适应性。此外，项目中形成的万吨级电解水制氢工艺与工程成套技术、绿氢储运输工艺技术等创新成果均实现了工业应用，项目已申报专利及专有技术10余项。

该项目所用的光伏组件、电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料全部实现国产化，有效促进了我国氢能装备企业发展。以电解槽为例，项目启动之前，国内的1000标立方每小时电解槽累计需求量不到30台，而仅库车绿氢示范项目就需要52台，有力促进了国内电解槽产业的规模化生产。

(责编：杨曦、陈键)

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