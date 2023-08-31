原标题：国内最大海底管道终端完成安装

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员台贺 汪洋）记者8月29日获悉，我国自主设计建造的国内最大海底管道终端在海南陵水海域成功安装，这标志着我国深水工程技术取得新突破，对提升海洋装备制造能力、保障国家能源安全具有重要意义。

中国海油“深海一号”二期工程项目副经理徐化奎介绍，本次安装的海底管道终端为“深海一号”二期关键控制性工程——20英寸长输管道的重要组成部分，用于连接管线和其他海底生产设施，采用不锈钢内衬复合材质，管径达508毫米，壁厚37.9毫米，重量达79吨，管径、壁厚和重量均创国内海底管道终端新纪录。

据了解，本次安装精度要求极高，安装时需要在波涛汹涌的大海上，将重量相当于80辆小汽车的海底管道终端，穿越近千米深的海水放置到海底，艏向（指船舶纵轴轴向在水平面内的投影方向）偏差不得超过1.5度，水平偏差不得超过2.5度，给安装工作带来很大挑战。

中国海油“深海一号”二期工程海上安装经理宋艳磊介绍，中国海油自主研发“海底管道终端整体式舷侧安装”“高精度定位系统水下监控”等5项新工艺，精心组织安装流程桌面推演、仿真演练和陆地安装测试，反复优化施工方案，有效提高安装效率和作业安全性，仅用不到3个小时就完成海底管道终端下放，安装精度均满足技术要求。

据悉，“深海一号”二期项目天然气探明地质储量达500亿立方米，首创“水下生产系统+浅水导管架处理平台+深水半潜式平台远程操控系统”油气开发模式，投产后可使“深海一号”大气田高峰年产量由30亿立方米提升至45亿立方米。

(责编：杨曦、陈键)

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