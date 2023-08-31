杜雨萌

原标题：国资委：加快推动国资央企不断塑造高质量发展新优势

据国资委官网8月30日消息，8月29日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓主持召开国有企业经济运行第四次圆桌会议，详细了解高端装备制造、发电、通信、水运、化工、商贸等行业中央企业经济运行情况、面临的挑战问题，听取企业下一步工作安排及意见建议，研究细化工作举措，帮助企业协调解决实际困难，加快推动国资央企不断塑造高质量发展新优势，为国民经济持续恢复向好、稳定健康发展作出更大贡献。

会上，6家中央企业负责同志介绍了当前企业生产经营、战略性新兴产业发展情况。张玉卓认真听取大家发言，对企业准确研判行业发展趋势，抢抓订单、压缩成本、管控风险取得的成效给予充分肯定，围绕企业当前在集成电路、化工新材料、新一代通信技术、生物医药、工业母机、绿色能源等领域发展遇到的问题与大家深入交流，表示国务院国资委将对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，加快推动解决，以更大力度鼓励支持企业敢投、敢闯、敢干。

张玉卓强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，按照党中央对经济形势的科学判断和对经济工作的决策部署，保持推动高质量发展的定力，加快推动传统产业转型升级，在战略性新兴产业优布局、上规模、提水平上持续发力、久久为功。要眼睛向内、管理挖潜，用好用足国家、地方出台的政策，加快打造高端化差异化竞争优势，以技术和产品优势赢得市场竞争优势，当好行业龙头企业、标杆企业。要依靠创新打开发展新空间，深刻把握战略性新兴产业发展特征，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，有效发挥主体支撑和融通带动作用，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，抓紧打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。要坚持正确政绩观、发展观，强化高风险业务管控，压实安全生产责任，防范化解重大风险，真正把效益做实，不断提升企业价值创造能力。

(责编：杨曦、陈键)

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