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8月份中国制造业PMI升至49.7%

2023年08月31日11:47 | 来源：新华网
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新华社北京8月31日电（记者魏玉坤、王聿昊）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布数据，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.4个百分点。

“8月份，制造业PMI回升至49.7%，在调查的21个行业中，有12个行业PMI环比上升，制造业景气水平进一步改善。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

生产需求同步回升。8月份，生产指数和新订单指数分别为51.9%和50.2%，比上月上升1.7和0.7个百分点，均为近5个月以来的高点，特别是新订单指数4月份以来首次升至扩张区间，制造业生产活动加快，市场需求有所改善。

企业采购意愿增强。8月份，在制造业生产和市场需求改善的带动下，近期企业采购活动有所加快，采购量指数升至扩张区间，为50.5%，高于上月1个百分点。

企业信心有所增强。8月份，生产经营活动预期指数为55.6%，比上月上升0.5个百分点，连续两个月位于较高景气区间，表明随着近期一系列宏观调控政策措施密集出台，企业对市场发展信心进一步增强。从行业看，除纺织业外，其他行业生产经营活动预期指数均位于景气区间，尤其是农副食品加工、汽车等行业位于60%以上高位景气区间，企业对行业发展前景较为乐观。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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