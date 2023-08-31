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万科发布2023年半年报：守住安全底线 平稳交付9.2万套住宅

2023年08月31日12:41 | 来源：中国网财经
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原标题：万科发布半年报：守住安全底线 运营8.3万间保障性租赁住房

　　8月30日，万科发布2023年半年报，实现营业收入2008.9亿元，归属于上市公司股东的净利润98.7亿元。万科继续坚守安全底线，财务状况良好，经营性现金流连续14年为正；开发业务经营管理质量进一步加强，高品质项目的稳定量产能力提升，上半年已开项目整体投资兑现率达93%；经营服务业务保持双位数增长，全口径营业收入同比提升11.9%。

　　报告期内，万科保持了一贯的健康财务状况和难能可贵的安全韧性。作为业内稳健经营的代表，万科始终保持着安全健康的现金流状态，经营性现金流连续14年为正。在近两年房地产市场信心极其脆弱的环境下，万科是为数不多依然还能完全依靠自身信用在公开市场融资的企业，从去年至今，万科境内累计发行信用债396亿，居行业第一梯队。同时，万科的债务结构进一步优化，短债占有息负债比例降至14.2%的历史低点，持有货币资金1221.8亿元，对短期债务的覆盖倍数从年初的2.1倍提升至2.7倍。健康的财务状况也让万科获得评级机构认可，国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉均维持了万科业内领先的信用评级。

　　开发业务方面，2023年上半年，万科开发业务实现合同销售面积1297万平方米，销售金额2039.4亿元，销售回款和销售金额总量相当，继续保持了一贯的高回款效率。万科进一步改善开发业务经营管理水平，投资质量提升，存货去化加速，上半年已开项目整体投资兑现率达93%，年初库存去化率同比提升8个百分点。今年以来，万科坚持高质量投资，聚焦市场和客户基数好、操盘团队能力强、财务指标优秀的项目，累计获取新项目32个，项目总地价718.6亿元，投资金额中，一二线城市占比100%。投资质量的提升和库存去化的加快，也推动了万科开发业务结构和质量的转好。

　　此外，万科持续推动产品系列化和标准化，提升高品质项目的稳定量产能力。通过强化产品线建设，万科加快了成熟稳定产品模型的推广应用，以“拾系”产品为例，目前已在宁波、南京、苏州、合肥等多个城市落地应用，其中合肥“朗拾”实现取证去化率100%，苏州“朗拾”首开239套全部售罄，现金流9个月回正。为给客户交付更满意的房屋，万科也在持续优化交付过程的服务，上半年在53个城市组织了9939场质量共建，邀请了5.8万户客户走进工地，参与楼栋主体施工、室内装修等关键节点的查验，并在交付阶段推进房产证的办理提效，83个项目的客户在收房现场拿到房产证，进一步巩固了消费者对万科的信赖，截至6月底，万科共计实现了超过9.2万套住宅的平稳交付。

　　拥有业内最全转型赛道布局的万科，在巩固提升开发业务能力的同时，经营服务业务2023年上半年也保持了良好的增长态势，实现全口径收入267.3亿元，同比增长11.9%。其中，万物云实现营业收入161.1亿元，同比增长12.2%。万物云的社区空间居住服务、商企和城市空间综合服务均实现双位数增长，受益于蝶城供应链改造，万物云基础住宅物业服务毛利率提升4个百分点。万纬物流上半年实现营收19.5亿元，同比增长17.0%。万科泊寓上半年实现营收16.4亿元，同比增长10.6%。业务布局全国34个城市，共运营管理租赁住房22.5万间，累计开业17.39万间，出租率达到95.9%。同时，泊寓积极响应国家纳保政策，截至报告期末，在北京、天津、深圳等19个城市，为8.3万间保障性租赁住房提供运营服务。商业业务方面，上半年营收43亿元，同比增长7.3%，其中印力管理的商业项目整体出租率进一步提升至94.7%，销售额同比增长28%。

(责编：董童、李源)
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