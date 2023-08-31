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新城控股发布2023年半年度报告 上半年实现营收417.68亿

2023年08月31日12:43 | 来源：新华网
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原标题：聚焦双轮驱动核心能力 新城控股上半年实现营收417.68亿

　　8月30日，新城控股正式披露2023年半年度报告。报告显示，2023年上半年新城控股实现营业收入417.68亿元，归属于上市公司股东的净利润22.79亿元，扣非归母净利润19.38亿元；公司整体毛利率保持稳定，为19.04%。此外，截至报告期末，已售未结转面积（含合联营项目）达到2949万平方米，为未来业绩结算奠定基础。

　　上半年，新城控股实现合同销售金额约424亿元，合同销售面积约516.65万平方米；公司将“保交付”工作列为公司运营管理的重中之重，上半年已组织交付超5万套物业；同时，公司坚持聚焦“有回款的销售”，保障现金流安全，上半年实现回款金额485亿元，回款率114%，回款率位于行业前列。

　　报告期内，公司继续压降有息负债，经营性现金流持续为正，并实现了债务结构的进一步优化。

　　商业运营总收入超52亿 双轮驱动基本盘稳固

　　新城控股双轮驱动战略进一步发挥优势，商业板块延续稳健发展势头，展现出良好的经营韧性。

　　今年前8月，新城控股新开业11座吾悦广场。截至8月25日，新城控股已开业吾悦广场总数量达到151座；公司开业、在建及拟建吾悦广场总数量达206座，进驻全国143个城市。截至报告期末，吾悦广场已开业面积1367万平方米，出租率达95.22%。

　　数据显示，2023年上半年，新城控股商业运营总收入达到52.01亿元，同比增长10.24%，商管业务占公司整体业绩比重逐步提高。同时，商业板块盈利能力保持较高水准。半年报显示，公司上半年实现不含税物业出租及管理收入48.65亿元，占公司营业收入的11.65%；物业出租及管理业务毛利33.83亿元，占公司总毛利由去年同期的33.74%提升至42.55%；物业出租及管理毛利率达69.55%。

　　值得一提的是，自2021年以来，新城控股的商业持续性经营收入持续大幅超过当期利息支出。今年上半年，该比例为2.12倍。

　　今年以来，新城商业聚焦“深度运营”，多措并举提振消费活力，吾悦广场销售和客流也持续向好。上半年，吾悦广场商户销售收入达到388亿元，活跃用户1358万人。

　　有息负债保持低位 财务结构持续优化

　　在稳固基本盘的支撑下，新城控股现金流表现良好，财务结构持续优化，为公司稳健发展增厚了“安全垫”。

　　截至报告期末，新城控股在手现金余额284.89亿元，在手现金充裕；净负债率为49.52%，继续保持较低水平；公司经营性现金流净额为74.34亿元，经营性现金流净额连续5年为正。上半年，公司整体平均融资成本进一步降至6.41%，同比下降0.09个百分点。

　　新城控股有息负债水平继续保持低位，截至2023年6月末，公司期末融资余额为666.03亿元，较年初压降46.67亿元，债务结构进一步优化；合联营公司权益有息负债进一步降低至57.76亿元。

　　据悉，新城控股2023年全年需偿还境内外公开市场债券达117亿元，其中1-8月，已如期偿还境内外公开债达97亿元，年内仅剩一笔CMBS待偿还。新城控股表示，将根据资金及债务到期情况，做好相应排布，确保每一笔债务的如期偿付。

　　新城控股在融资端也不断获得突破。今年5月22日，新城控股境外子公司新城环球完成发行1亿美元的无抵押固定利率债券；6月14日，新城控股成功发行11亿元公司债，这是江苏省首单由中证金融、地方担保公司及证券公司等多家机构以“央地合作”增信新模式发行的公司债。

　　7月24日，新城控股完成发行2023年度第一期中期票据，发行规模8.5亿元。当日，新城控股还成功发行一笔规模为13.16亿元的绿色CMBS。

　　吾悦广场经营性物业贷是新城控股的融资亮点，今年前8月，以吾悦广场为抵押的经营性物业贷及其他融资合计约110亿。

(责编：董童、李源)
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