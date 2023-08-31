原标题：2023半年报|更营养、更智慧、更绿色 蒙牛坚定高质量增长

8月30日，蒙牛乳业发布2023年中期业绩公告。公告显示，今年上半年，蒙牛收入逆势增长7.1%，达人民币511.2亿元，经营利润为32.7亿元，同比增29.9%，经营利润率持续提升至6.4%，扩张1.1个百分点，实现全面高质量增长。其中，常温特仑苏、蒙牛母品牌牛奶销售引领行业增长，低温连续19年稳居市场份额第一，鲜奶持续高速增长，冰淇淋连续3年实现双位数复合增长。

今年上半年，蒙牛以消费者价值创造为核心驱动，加快RTM渠道变革，进一步夯实业务基本盘的同时，在“绿色、营养、智慧”三大维度上深耕精作、持续发力，实现创新力、品牌力、数智力和可持续发展的全面引领，以更高质量、更具价值的发展向“再创一个新蒙牛”战略目标稳步迈进。

更智慧，领航美好生活价值服务

上半年，蒙牛坚持消费者价值驱动的创新，持续打造新产品、开拓新赛道，不断满足消费者对美好生活的向往。

蒙牛旗下全球乳业最大单品“特仑苏”，聚焦“沙漠有机，就是更好有机”品牌主张，引领乳制品行业高端化升级，持续扩大高端奶市场份额领先优势；低温板块顺应消费者增强免疫力、回归低温酸奶的趋势，上市“鲜酸奶”系列新品，旗下冠益乳定位中国唯一“健字号”酸奶推出增强免疫力产品，实现蒙牛低温业务连续19年稳居市场份额第一；高端鲜奶新标杆“每日鲜语”推出新品娟姗4.0鲜牛奶，推动鲜奶消费营养升级，带动蒙牛鲜奶业务持续跑赢行业；今年2月，蒙牛还正式进军专业营养赛道，推出运动营养品牌“迈胜”，以中国首创的液体蛋白科技，开辟了国内液体蛋白补充剂的新赛道。

与此同时，蒙牛坚持自主研发，深耕营养健康技术创新，不断突破行业“卡脖子”问题：在低温酸奶领域，今年5月，蒙牛自主研发的本土益生菌PC-01副干酪乳杆菌荣获中国专利银奖，为我国专利领域的乳业最高奖；在母乳研究方向，积极推进自主母乳低聚糖HMOs产业化进程；在种业攻坚上，蒙牛自主研发了液相基因组芯片“现代1号”，并推出了“百万奶牛基因改良计划”，持续攻坚奶牛单产水平、健康长寿性、群体整齐度等指标提升。

更智慧，领航全产业链数智升级

数智化是奶业实现效能飞跃、商业模式变革的必由之路。蒙牛将数智化作为FIRST战略核心组成部分，不仅要实现“从grass到glass”的全产业链数智化，更要成为面向未来健康生态的数智领跑者。近期，蒙牛正式发布数智化3.0战略，着力打造AI驱动数智双飞轮，实现从供应侧到消费侧的全面智慧升级。

在供应侧，全球首座全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂今年5月正式落成投产。该工厂实现了“三个100”——即100名员工、100万吨年产能和100亿元年产值，人均效能比传统工厂提高了20倍，打造出全球乳业工厂最高年度人效比。此外，蒙牛打造的“云养牛”智慧牧场通过物联网技术，实现了对每头牛的精准关爱，目前已覆盖341个牧场、近百万头牛。

在消费侧，蒙牛通过数字化工具赋能乡镇村下沉，紧抓020、社区、直播等新零售渠道和场景机会，加快RTM渠道变革，强化全渠道掌控能力。4月，蒙牛上线“WOW健康+”数智平台，通过全方位个性化服务，帮助消费者拥有更健康、更有活力的生活方式，实现了和消费者良好的“情感互动”和“数字链接”。此外，蒙牛还发布了全球首个营养健康领域模型——MENGNIU.GPT，基于该模型推出的“AI营养师蒙蒙”也来到消费者身边，旨在为中国家庭提供全天候、高质量、个性化的营养健康服务，着力破解中国营养师覆盖率不高、家庭使用健康服务成本高等难题。

更绿色，领航低碳可持续发展

今年以来，蒙牛持续推动GREEN可持续发展战略落地，通过开展15 项议题、28 项行动，带动全产业链六大环节全面减碳，持续引领乳业绿色发展转型。

在上游，蒙牛通过优化牛群结构、调整饲料成分、优化粪肥管理、提升能源效率等方式，实现上游牧场全面减碳，旗下中国圣牧还在乌兰布和沙漠种下9700万棵树，绿化沙漠200多平方公里，固碳11万吨，打造出全球唯一的沙漠有机奶源；在生产环节，蒙牛旗下国家级绿色工厂已增至27座，曲靖工厂成为中国乳业首家国内国际双认证零碳工厂,清远工厂等3家工厂获德国莱茵TüV颁发的零废工厂认证；在下游，蒙牛持续推进产品“绿色化”，旗下瑞哺恩等多款产品获得碳中和认证，未来星等4款产品入选CGF《黄金设计原则案例集》。

此外，为带领产业链伙伴共同践行绿色发展，蒙牛还发布森林保护政策，承诺实现“2030年零毁林”目标，消除全供应链的毁林风险。同时，蒙牛还加入了WEF世界经济论坛“全球植万亿棵树领军者倡议”，启动了“每个进球都算树”活动，旨在带动更多公众参与到“为地球减碳增绿”的行动中来。

作为中国消费者十大首选品牌之一，蒙牛践行长期主义的品牌理念，坚持20年支持中国航天事业成为金牌合作伙伴，双方还在今年4月开启未来10年的新一期战略合作。同时，蒙牛第四次携手国际足联成为2026年、2030年FIFA世界杯和2027年FIFA女足世界杯全球官方赞助商，不断与世界顶级赛事IP合作，为全球消费者带来健康与快乐。

“真正的世界领先不光是看规模和销量，还要看给行业、给消费者、给这个世界带来更多的价值与贡献。”蒙牛总裁卢敏放说。他表示，未来蒙牛将围绕“营养、智慧、绿色”三大战略方向持续发力，不断满足消费者多元化需求，加快建设世界一流的中国乳企，全面领航中国乳业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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