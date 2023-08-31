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2023全国金秋购物节启动

2023年08月31日13:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者栗翘楚）8月30日，“2023全国金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节”启动仪式在成都举行。

据了解，全国金秋购物节作为商务部“2023消费提振年”六大主题活动之一，贯穿“金九银十”传统消费旺季，期间将举办家居焕新消费季、十城联动共享美食佳饮、中华美食荟、亚洲消费季等专题活动，同时推出“秋日暖居”“农民丰收”“情满中秋礼迎国庆”“时光不老银发最美”“喜迎亚运嗨购亚洲”等消费场景，指导各地、协会、企业等抓住消费热点、结合地域时令特色，举办各类促消费活动，以节聚势、以展兴市，推动消费持续恢复和扩大。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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