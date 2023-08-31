人民网北京8月31日电 （记者车柯蒙）据商务部消息，8月31日，中国与尼加拉瓜正式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》（以下简称“中尼自贸协定”）。中尼自贸协定是中国对外签署的第21个自贸协定，尼是中国第28个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔之后中国在拉美地区的第5个自贸伙伴。

商务部国际司负责人介绍，中尼两国经济互补性强，贸易投资合作潜力巨大，2022年，中尼双边贸易额7.6亿美元。中国是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼是中国在中美洲地区重要的经贸伙伴，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。

两国于2022年7月签署中尼自贸协定“早期收获”安排并启动全面的自贸协定谈判。经过双方谈判团队的密切配合和共同努力，仅用时一年便完成了谈判。

中尼自贸协定涵盖货物贸易、跨境服务贸易和投资、规则等领域，包括序言和22个章节，以及关税承诺表、进出口限制、关税配额、产品特定原产地规则、原产地证书、跨境服务贸易和投资负面清单、金融服务负面清单、金融服务跨境贸易、商务人员临时入境承诺表和仲裁程序规则等15个附件。

中尼双方最终零关税产品占总体税目比例均超过95%。其中，双方立即零关税产品占总体税目比例约为60%。主要零关税产品将包括中国产的汽车（包含新能源汽车）、摩托车、电池、光伏组件等，以及尼产的牛肉、虾、咖啡、可可等产品。

商务部国际司负责人介绍，中尼自贸协定是中方签署的首个以负面清单方式开放跨境服务贸易（含金融服务）和投资的自贸协定。双方相互承诺，给予彼此服务贸易和投资的市场准入条件，不低于各自给予其自贸伙伴的最高水平。

中尼自贸协定有利于持续释放中尼两国复交的红利，将为两国企业创造更好的营商环境，进一步激发双边贸易投资合作潜力，推动中尼经贸合作进一步提质升级，不断增进两国人民和企业福祉。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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