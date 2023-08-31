人民网北京8月31日电（记者车柯蒙）8月30日-31日，质量标准品牌赋值中小企业专项行动产业集群全国行无锡站活动成功举办。

本活动由工业和信息化部中小企业发展促进中心、江苏省工业和信息化厅、无锡市人民政府共同主办，中国中小企业国际合作协会、无锡国家高新技术产业开发区管理委员会、无锡市工业和信息化局承办。工业和信息化部中小企业发展促进中心主任单立坡，江苏省工业和信息化厅机关党委书记、党组成员姜良，无锡高新区党工委书记、新吴区委书记崔荣国出席活动并致辞。

单立坡在致辞中指出，近年来，工业和信息化部联合有关部门聚焦综合性培育、财政金融扶持、协同创新、“赋能、赋智、赋值”及精准服务等方面推出一系列配套政策，系统化地构成了提升中小企业创新能力与核心竞争力的“组合拳”，并取得积极成效。

单立坡表示,中小企业发展促进中心启动质量标准品牌赋值中小企业专项行动产业集群全国行活动，旨在以产业集群为切入点，聚焦中小企业在质量、标准、品牌上的发展需求，针对性地提供全方位的支持和服务，助力中小企业以卓越品质提高质量效益，以标准能力提升市场地位，以品牌信誉增强核心价值，不断强化综合发展力。落实质量标准品牌赋值中小企业工作，需要社会各界共同努力，发挥长期主义精神，增强中小企业质量品牌意识、提升中小企业质量发展能力、开展质量标准品牌赋值活动。无锡站是全国行活动的第二站。近年来，无锡、无锡高新区在培育先进制造业集群上持续发力，集群规模、产业特色优势明显。希望此次活动能为无锡中小企业强化质量、标准、品牌体系建设，提供新思路、新途径，为无锡产业供应链强链补链、稳健发展增添新活力，为无锡充分发挥和提升产业集群优势，助力我国经济高质量发展做出更大贡献，提供新契机。

姜良在致辞中表示,近年来，江苏省工信系统坚持问题导向，精准施策，强化顶层设计，优化发展环境；强化政策宣贯解读，确保直达快享；强化精准滴灌，推进质量、标准、品牌一体化；强化梯度培育，推动专精特新发展；强化分类施策，打造特色服务品牌，帮助中小企业纾困解难，提振发展信心，取得明显成效。下一步，江苏省工信厅将聚焦“1650”产业体系，以优化中小企业发展环境为抓手，着力健全完善中小企业运行监测、梯度培育、精准服务工作体系，全力推动中小企业高质量发展，为提升产业链供应链韧性和安全水平提供有力支撑。江苏省工信厅也将一如既往支持无锡、无锡高新区推动优质企业培育、打造中小企业特色产业集群，为推动制造业高质量发展贡献更大力量。

崔荣国在致辞中表示,近年来，无锡高新区纵深推进“产业强区”战略，围绕“6+2+X”现代产业集群，积极构建“政策+科创+资本+服务”中小企业多维培育体系，大力推进“专精特新小巨人企业培育三年倍增计划”，打造了一批掌握独门绝技的“单打冠军”和“配套专家”。此次活动的举办，为无锡高新区企业搭建了宝贵交流平台、提供了难得成长机遇，必将激励和推动全区广大中小企业在产业发展主赛道、科技创新主赛场上，奋力当好“主力”、唱好“主角”。无锡高新区（新吴区）将以本次活动为契机，强化标准引领、培育质量品牌、推动协同发展，促进中小企业提质增效、高质量发展，为争创“具有世界影响力的高科技园区”提供强大动力。活动上，单立坡与无锡市工业和信息化局党组书记吴燕共同为中国中小企业发展促进中心专精特新企业培育基地（无锡）（以下简称“基地”）揭牌。基地目前已正式建成投用，未来将导入更多优质资源，为无锡市及周边广大中小企业专精特新发展赋能。

记者了解到，为支持专精特新中小企业能力提升，江苏省设立工业和信息产业转型升级专项资金，重点对专精特新中小企业智能化改造、数字化转型购置的软硬件投入以及为降低企业财务成本，对企业实际支付的贷款利息进行贴息，单个企业最高支持500万元，以引导支持企业不断提升质量管理水平，提升核心竞争优势。

(责编：罗知之、吕骞)

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