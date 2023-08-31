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海澜之家发布2023半年度财报 净利润同比增长逾31%至16.8亿元

2023年08月31日14:50 | 来源：新华网
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原标题：海澜之家半年度财报发布，净利润同比增长逾31%至16.8亿元

　　8月30日，海澜之家发布2023半年度财报，报告显示公司实现营业收入111.99亿元，同比增长17.69%；归属于上市公司股东的净利润16.79亿元，同比增长31.61%；其中海澜之家系列实现主营业务收入86.45亿元，同比增长16.73%。

　　2023年上半年，消费品市场“渐进式回暖”，海澜之家从市场和消费者需求出发，精准品牌定位，聚焦提升产品内核，优化营销渠道，加码数字化技术，打造更具竞争力的多品牌、全品类服饰生活零售集团。

　　为了满足不同消费群体的需求，公司采取多品牌运营策略，在男装、女装、童装、生活家居等细分市场进行布局，实现了目标客户群体、品牌定位及产品设计等方面的互补。报告期，海澜团购定制业务实现主营业务收入10.93亿元，同比增长24.56%；其他品牌实现主营业务收入10.64亿元，同比增长18.12%。

　　公司主打品牌海澜之家通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，不断强化消费者对于海澜之家的品牌认知，致力于成为大众认同追随的超级国民品牌。澜之家不断优化产品结构，持续布局科技功能，品质、IP时尚、环保三大产品系列，打造极致爆款单品，满足消费者的多场景的个性穿搭需求。上半年重点推出“清新茄克”系列，廓形更为宽松时尚，整体设计创新采用异形材质以及色彩拼接，增加冲突感，营造层次感，打造更适合年轻人出行穿搭的时尚外套；推出“能量幸运衫”系列，包含“幸运草”和“幸运兔”两个自创IP系列，产品均具备抗菌防螨功能，结合幸运元素四叶草幸运符号和艾草健康科技，制定“守护加倍，幸运加倍”的传播概念，打造人人都想要的能量幸运衫；推出“凉感科技”系列，在服饰中添加触肤凉感的科技因子，“全新冰爽棉”产品成就极致多功能凉感单品，同时具有速干、3A级抗菌、2A级防螨的功能，大大提升穿衣舒适度，成为夏日必备单品。

　　公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为旗下各品牌带来了广泛的关注，也让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造品牌更深刻的情感内涵与影响力。通过广告宣传、明星代言等方式整合营销模式，在消费者当中树立了鲜明的品牌形象。

(责编：董童、李源)
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