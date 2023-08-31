人民网北京8月31日电 （记者孙阳）2023成都车展期间，宝马创新纯电动BMW iX1正式上市。据介绍，这是宝马第三款国产纯电产品，同时也是宝马集团为中国市场带来的第6款电动车型。

14年前，初代BMW X1率先开辟了紧凑型豪华SAV细分市场的先河。而创新纯电动BMW iX1作为宝马首款纯电豪华SAV车型的代表，将BMW X基因带入了电动时代。至此，第三代BMW X1家族已全部呈现在消费者面前，油电双行，充分满足年轻消费者的不同购车诉求。

作为宝马“最年轻”的电动车，创新纯电动BMW iX1以全触控作为基础交互理念，搭配一体式悬浮曲面屏，为中国用户带来以人为本的情感化数字体验。宝马集团表示，在数字化转型的过程中，宝马集团秉承“情感至上，忠于体验”，致力为用户提供以人为本的数字豪华体验。在研发创新纯电动BMW iX1的数字化体验过程中，其70%的功能均由平均工作经验超过8年的专家团队在15个月内，针对中国消费者的习惯定制研发。

同时，创新纯电动BMW iX1是宝马集团“电动化、数字化、循环永续”战略下的最新成果，是BMW iFACTORY生产战略下智能制造的最新代表。新车不仅传承了经典的BMW X家族基因，纯电驾驶乐趣和多功能性，还从生产设计之初，就贯彻可持续理念。创新纯电动BMW iX1使用绿电生产、无稀土电机，动力电池可回收，轮毂使用70%再生铝，是一款全生命周期循环减碳的“绿色电动车”。

(责编：罗知之、吕骞)

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